Uusi Subaru XV viehättää – Miksi meillä Suomessa ei osata arvostaa Subarun hyviä ominaisuuksia?

Subaru Imprezan korotettu katumaasturimalli tuli markkinoille kuusi vuotta sitten. Nissan Qashgain ja muiden katumaastureiden myyntimenestykseen haluttiin mukaan. Etenkin pienten ja keskikokoisten citymaastureiden myynti Euroopassa jatkaa yhä vaan kasvuaan ja Subarun oli uudistettava XV.

Ulkoisesti uudistuksia on tehty melko vähän. Tosin mitä hyväksi todettua paljoa rukkaamaan, ulkoisesti auto on ajan hermolla.

Sisällä muotoilu on tumman tyylikästä. Kova muovi on väistynyt ja kojelaudan muodot ovat pyöreämmät ja pehmeämmät. Namikoita on riittämiin, yllättävän paljon. Pelkästään kuljettajan ovessa on 11 erilaista nappulaa tai vipua.

Subarun Global Platform alusta on suurin uudistus XV:ssä. Tähän alustaan perustuvat jatkossa muutkin Subarut. Ajomukavuutta on parannettu jäykentämällä alustaa ja vahvistamalla jousitusta ja vakaajatankoja. Maantiellä uusi Subaru XV kulkee kuin tasaisesti kuin juna.

Jatkuva neliveto ja yli kahdenkymmenen senttimetrin maavara auttavat Keski-Suomen routaisilla teillä. Auto on kuin luotu huonokuntoisille kyläteille.

Moottorivaihtoehtoja on tasan kaksi, vapaasti hengittävät 1,6- ja 2,0-litraiset boksermoottorit. Vaihteistona molemmissa moottoreissa on portaaton automaatti.

Miksi Subarua ei Suomessa osteta?

Subarua myydään Euroopassa vähän ja meillä Suomessa vielä vähemmän. Vuonna 2016 Subarulla oli 0,9 prosentin markkinaosuus, autoja rekisteröitiin 1070. Vuonna 2017 autoja rekisteröitiin 728 kappaletta, prosenttiosuus oli pudonnut 0,6 prosenttiin.

Subaru kuitenkin tunnetaan luotettavana autoja ja moottorin pitäisi kestää tuplana sen mitä 1,0-litraiset kolmisylinteriset pikkuturbot. Bensiinin EU-kulutuskin on XV:llä maltillinen 6,9l/100km.

Subaru on turvallinen auto. Maahantuojan mukaan Subaru ainoa autonvalmistaja maailmassa, jonka jokainen automalli on saavuttanut Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan kolaritesteissä täydet viisi tähteä. Toki automalleja on Subarulla vähän, mutta pyrkikööt muutkin autonvalmistajat samaan.

Kanadassa ja Yhdysvalloissa kahden eri vertailufirman mukaan Subarut säilyttävät näissä maissa parhaiten jälleenmyyntiarvonsa omissa kategorioissaan. Yhdysvalloissa arvioitiin lisäksi henkilöautojen käyttökustannuksia ja arvonalennusta. Subaru XV oli oman kokoluokkansa ykkönen, kun huomioitiin viisi ensimmäistä käyttövuotta.

Ovatko Pohjois-Amerikassa ihmiset huomanneet Subarussa jotain sellaista, mitä me täällä emme vielä ymmärrä.

Katso koeajovideo uudistuneesta Subaru XV:stä.