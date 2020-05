Uusi aikuisten lelu – MVP Aero 3 toimii lentokoneena, veneenä ja yöpymispaikkana

Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa toimiva MVP Aero Inc. -yhtiö sanoo olevansa valmis tuomaan markkinoille MVP Aero 3:n, jos tuote kiinnostaa kuluttajia. MVP Aero 3 on pienlentokone, joka valmistajan mukaan liikkuu vaivattomasti myös vedessä ja tarjoaa jopa yöpymismahdollisuuden.

MVP (= Most Versatile Plane) Aero 3:n maksimaalinen lentonopeus on noin 200 kilometriä tunnissa. Sen voimanlähteenä on monissa pienlentokoneissa käytössä oleva Rotax 914 -moottori.

MVP Aero 3:n pääsuunnittelija on Cirrus-lentokoneiden kehitystyössä kunnostautunut Mike Van Staagen.

Vaikka suunnitteluryhmässä on ollut Van Staagenin lisäksi muitakin tuttuja lentokoneteknologian ammattilaisia, MVP Aero 3:n kaupallista menestystä ei pidetä todennäköisenä. Hankkeen uskotaan kaatuvan korkeisiin valmistuskustannuksiin ja tiukkaan ilmailulainsäädäntöön.

Tiettävästi valmiina on vasta yksi MVP Aero 3. Prototyypillä on tehty koelentoja. Kuva: MVP Aero Inc.

Esittelyvideolla MVP Aero 3 muun muassa laskeutuu sataman edustalle. Sen jälkeen siivet taittuvat runkoa vasten, ja laite lipuu sulavasti ankkuriin purjeveneiden väliin. Samoin videolla esitellään MVP Aero 3:n monipuolisia käyttömahdollisuuksia – lentokone/veneen kannelta voi kalastaa tai siellä voi rennosti nauttia auringonpaisteesta riippumatossa. Ohjaamoon integroitu teltta tarjoaa yöpymispaikan.

Jäämme innostuneina odottamaan, mutta tämän vempaimen saapumisen varaan ei kenenkään suomalaisen ehkä kannata tulevia kesämökkimatkojaan suunnitella.