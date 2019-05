Uusi bensapihi Ford Mondeo Hybrid Wagon säihkyy jalokivenä – katso koeajovideo uudesta farkkuhybridistä

Uuden Ford Mondeon jalokivenä säihkyy farmarihybridi. Ford mainostaa sen olevan omassa segmentissään ainoa maailmassa. Hybridiä on saatavilla sekä farmarimallisena että sedanina ja vain bensiinimoottorilla varustettuna. Kumpaakaan versiota ei voi pistokeladata, vaan järjestelmän jarrutusenergian talteenotto lataa akkua ajon aikana. Jarrutusenergiasta saadaan talteen jopa 90 prosentia.

Voimajärjestelmä koostuu 2,0-litraisesta Atkinson-työkiertoa käyttävästä bensiinimoottorista, sähkömoottorista, generaattorista, 1,4 kWh:n litiumakusta ja Fordin kehittämästä uudesta automaattivaihteistosta.

Mondeo Hybrid on saanut puristettua kulutuslukemia ja CO2-päästöjä alemmaksi. Ajotietokoneen viimeisen 1000 kilometrin kulutuslukema 5,7 litraa sadalle kilometrille on kookkaalle lähes viisimetriselle bensiinifarmarille todella alhainen.

Uutuuden bensiinimoottorin valinta on helppoa, se on aina 187 hevosvoimainen hybridi. Dieselmoottoreita on kaksi, molemmat 2,0-litraisia, tehoiltaan 150 ja 190 hevosvoimaiset.

Muotoilultaan autot ovat maltillisia, melko neutraaleja. Kyljissä on suoraa linjaa ja takana tietynlainen pyöreys on hallitseva elementti. Etuosa on uudistunut, säleikköä on suurennettu sporttimaisempaan suuntaan. Puskurin alla oleva spoileri erottuu edeltäjää selvemmin.

Ohjaamossa etupenkit ovat tukevia ja antavat hyvän sivuttaistuen, reisiosa voisi olla pidempi. Sisustus on mustaa, mutta iloisuutta tuovat pehmeät ja laadukkaat materiaalit ja kulmikas muotoilu.

Perusmalli on 150 hevosvoimainen dieselmoottorilla varustettu Titanium, jonka hinnat alkavat 36842 eurosta. Kalleimmasta Vignale-mallista saa pulittaa jo 49500 euroa. Hybridi Titanium on perusversiota vain noin 1000 euroa kalliimpi, joten voisi veikata sen olevan Ford Mondeon myydyin malli.

Jyväskylässä Modeoita myy Käyttöauto.