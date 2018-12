Uusien autojen myyntitilastot paljastavat: suomalainen ajaa Nissan Qashqailla, italialainen suosii Fiat Pandaa

Makunsa kullakin, voi sanoa Euroopan maiden alkuvuoden myyntitilastoja selatessaan. Italiassa vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden myydyin automalli oli Fiat Panda. Suomessa ei Trafin tilastojen perusteella ole samassa ajassa ensirekisteröity yhtään Pandaa. Vuonna 2017 uusia Pandoja rekisteröitiin kymmenen.

Suomalaisten suosikki Nissan Qashqai ei ole samassa huudossa muualla Euroopassa. Qashqai jyrää myös Irlannissa, mutta muualla myynti on vaisumpaa. Esimerkiksi lokakuussa Qashqai oli vasta Euroopan 23. myydyin automalli.

Ihan kaikista EU-valtioista ei tilastoijilta eli Jato Dynamicsiltä ja Eurostatilta löydy luotettava tammi-lokakuun rekisteröintitilastoa.

Belgia: VW Golf

Kun Saksa ja Ranska kuuluvat rajanaapureihin, belgialaisten autovaikutteetkin tulevat niistä. Volkswagen Golf lyö myyntitilastoissa Renault Clion.

Britannia: Ford Fiesta

Ford Fiesta ohitti vuonna 2015 Ford Escortin kaikkien aikojen myydyimpänä automallina Britanniassa. Tänäkin vuonna Fiesta on ollut ylivoimainen, eroa VW Golfiin on noin 30 000 autoa.

Espanja: Seat Leon

Vaikka Seat ei esimerkiksi Suomen autotilastoissa kukkoile, kotimaassaan se jyrää. Seat Leon on alkuvuoden ykkönen ennen Seat Ibizaa.

Hollanti: Volkswagen Polo

Ilmeisesti rajanaapuruus vaikuttaa Hollannissakin. Kärjessä Belgian tavoin Volkswagen, mutta Polo.

Irlanti: Nissan Qashqai

Suomalaisten ja irlantilaisten sielunveljeyttä ylistetään usein. Ehkä sitä riittää maanteillekin: Qashqai liikkuu ja käy hyvin pyydyksiin Irlannissakin.

Italia: Fiat Panda

Vähät ne piittaavat nollan tähden tuloksista kolaritesteissä. Fiat Panda on isänmaallisten italialaisten luottokuljetin.

Itävalta: VW Golf

Naapurista tuodaan itävaltalaistenkin suosikkiautot. Kärjessä Volkswagenit: Golf ensin, Polo perässä.

Kreikka: Toyota Yaris

Suomen tavoin Toyotan markkinaosuus on korkea Kreikassa. Mallitilaston tämän vuoden ensirekisteröidyin on Toyota Yaris.

Kroatia: Šcoda Octavia

Adrianmeren rannoilla luotetaan tshekkiläiseen perheautoon. Škoda Octavia kampittaa myyntiluvuissa Renault Clion ja Volkswagen Polon.

Latvia: Volkswagen Golf

Latviassa tehdään valinnat jalat maassa. Kun kansallislintu on västäräkki ja kansalliskukka päivänkakkara, sopii VW Golf luontevasti automyynnin hallitsijaksi.

Liettua: Fiat 500

Fiat käy syystä tai toisesta hyvin kaupaksi Liettuassa. Alkuvuoden kolme myydyintä mallia tulevat Italiasta, paalupaikalla Fiat 500.

Luxemburg: Volkswagen Golf

Pienillä automarkkinoilla mennään VW Golfin tahdissa. Kakkonen ja kolmonen ovat sitäkin yllättävämpiä: Mercedes-Benz GLC ja VW Tiguan.

Norja: Nissan Leaf

Sähköautojen ihmemaa ei petä. Tämän vuoden ensirekisteröidyin on Nissan Leaf.

Portugali: Renault Clio

Portugalilaiset rakastavat ranskalaisia pikkuautoja: Renault Clio kukistaa kärkikamppailussa Peugeot 208:n.

Puola: Škoda Octavia

Puolalaiset ovat tykästyneet Škodaan: Octavia keulassa, Fabia kannoilla kakkosena.

Ranska: Renault Clio

Ranskalaiset ovat auto-ostoksilla kovin isänmaallisia. Alkuvuoden halutuin on ollut Renault Clio perässään kaksi Peugeotia.

Romania: Dacia Logan

Lisää isänmaallisuutta: Dacia Logan, Duster ja Sandero hallitsevat kotikentällään.

Ruotsi: Volvo S90/V90

Sinikeltainen tarinakin noudattaa tuttuja kaavoja. Volvo S90/V90 ykkösenä, myös muut mitalisijat jäävät Volvolle.

Saksa: Volkswagen Golf

Volkswagenin ylivoimaa kotimarkkinoilla: Golf omilla luvuilla, perässään Passat ja Polo.

Slovakia: Škoda Fabia

Slovakiassa kolmoisvoitto Škodalle. Ykköseksi on myynyt Fabia, kakkoseksi Octavia ja kolmoseksi Rapid.

Slovenia: Renault Clio

Yksi Renault Clion valmistuspaikoista sijaitsee Slovenian Slovo Mestossa. Vaikuttaneeko sekin Clion melko selvään ylivoimaan?

Suomi: Nissan Qashqai

Ei yllätyksiä. Suomen ensirekisteröidyin automalli on tänäkin vuonna on Nissan Qashqai. Škoda Octavia on tällä hetkellä reilut 600 kappaletta jäljessä, eikä joulukuu enää muuta voimasuhteita.

Sveitsi: Škoda Octavia

Sveitsi tunnetaan äveriäänä maana, mutta valtavirran autosuosikit eivät ole premiumia. Kärkikaksikkona Šcoda Octavia ja Volkswagen Golf.

Tanska: Peugeot 208

Peugeotia Suomeen maahantuova Auto-Bon Oy taivastelee aina Tanskan myyntilukuja. Syitä kateuteen on nytkin: Peugeot 208 on taas listäykkönen.

Tshekki: Škoda Octavia

Škoda on kotinurkillaan lyömätön. Paalupaikalla Octavia, kakkosena Fabia ja kolmosena Rapid.

Unkari: Suzuki Vitara

Valmistuspaikka (Esztergom) lisännee Suzuki Vitaran suosiota Unkarissa, joten ylivoimainen ykkössija ei ole tolkuttoman suuri kummajainen.

Viro: Škoda Octavia

Myös Viron raadilta lähtee täydet 12 pistettä Šcoda Octavialle. Lähimpiin uhkaajiin (Toyota RAV4 ja Renault Clio) on reilusti rakoa.