Uutena se ei kelvannut, mutta vaihdokkina Amperasta tuli yllätyshitti

Opel Amperan nousu tiuhaan kysytyksi automalliksi on yllättänyt jopa vaihtoautokauppiaat. Vuonna 2012 myyntiin tullut Ampera on ollut tähän saakka Suomessa autokaupan takarivin Taavi. Kysyntä on ollut pientä – samoin tietenkin myös tarjonta.

Halusimme selvittää yllätyssuosion salaisuuden. Onko se pistokehybridin kyky viedä jopa 80 kilometriä pelkällä sähkölatauksella? Vai käytetyn Amperan hintatason asettuminen kohtuulliseksi?

Avataksemme solmun otimme koeajoon ensimmäisen vaihtoautohallissa vastaan osuneen Amperan.

Ja ei muuta kuin maantielle.

Opel Ampera on edelleen sen verran futuristinen ilmestys, että se erottuu varmuudella vaihtoautojen rivistöstä.

Amperassa on sukunäköä tila-auto Opel Zafira Toureriin.

Koeajoon päätyneellä, vuosimallin 2012 Amperalla ei ole mittarilukeman perusteella edes paljon ajettu. Ikää seitsemän vuotta, ajokilometrejä vain 39 000.

Hintalapussa lukee 20 800 euroa, joten vaikuttaa siltä, että kohtuulliseen hintaan on tarjolla lähinnä vasta sisäänajettu auto.

Koeajo-Ampera ei myöskään ole mikään kiertopalkinto, sillä se on palvellut yhtä omistajaa.

Mikäli työmatka on maksimissaan muutaman kymmenen kilometrin luokkaa, pystyy Opel Amperalla ajamaan työmatkansa pelkällä sähköllä. Jos työpaikalla on käytössä latauspiste, Amperan käyttö muuttuu erityisen käteväksi ja helpoksi.

Ampera on rekisteröity neljälle, joten monilapsisen perheen käyttöauto se ei ole. Tavaratilan tilavuuden (310 litraa) perusteella se pärjäisi perheautonakin.

Autossa on automaattivaihteisto. Hallintalaitteiden sijoittelu on järkevää, vaikka kuljettajan paikalla tuntuu kuin lentokoneessa istuisi. Ajoasento löytyy käsisäätöjen kautta, ja sen saa kohdilleen helposti.

Nahkapenkit ovat ehjät, ja vaihdokki on muutoinkin siististi pidetyn oloinen.

Sähköllä liikuttaessa auton sisälle kuuluu vain rengasääniä. Silti autoo liikahtaaa sähköllä mukavasti, siitä pitää huolen 150-hevosvoimainen ja 370 newtonmetrin väännön tuottava sähkömoottori.

Autossa on lisäksi 1,4-litrainen bensiinimoottori, joka tuottaa 86 hevosvoimaa ja vääntöä 113 newtonmetriä. Yhdistetyn kulutuksen luvataan olevan 1,2 litraa satasella, ja hiilidioksidipäästöjen 27 grammaa kilometrillä. Luvut ovat yhä upeita, vaikka hybriditekniikka on kehittynyt vahvasti tämän auton valmistumisen jälkeen.

Pelkällä bensiinillä Ampera ei valmistajan mukaan kulje koskaan, vaan sähkö on aina mukana liikuttamassa autoa jollakin tavalla. Siksi Amperassa onkin kaksi sähkömoottoria, joista pienempi toimii generaattorina ja lataa akkuja silloin, kun polttomoottori on käytössä.

Kaupunkiajossa Ampera on näpsäkkä, mutta moottoritielläkin auto kulkee mukavasti pihistellen. Matka-ajossa Ampera voisi olla hyvinkin mielekäs vaihtoehto, mikäli kahdelle ihmiselle tarkoitettu takapenkki on ostajan käyttötarkoituksiin riittävä. Takapenkillä istuu kaksi aikuista melko mukavasti.

Toimintasäde Amperalla on kaikkineen noin 500 kilometriä.

Mikäli vastaan ajaa joskus Chevrolet Volt, on kyseessä Opel Amperan rinnakkaismalli. Suomalaisissa vaihtoautohalleissa törmää kuitenkin huomattavasti todennäköisemmin Amperaan kuin Voltiin. Kumpaakin autoa on saanut Suomessa uutena maahantuojan kautta.

Sittemmin sekä Amperan että Voltin taru on hiipunut. Ampera oli kaupallisesti floppi, ja Chevroletin maahantuonti loppui koko Euroopassa.

Niinpä Opel Amperaa haluava joutuu etsimään autonsa käytettynä. Yllättävää kyllä, monet suomalaiset ovat viime kuukausina tämän etsiskelyn aloittaneet.