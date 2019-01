Uutta Toyota Avensista ei enää saa, suosikkimallille on aika jättää hyvästit – katso video viimeiseltä koeajolta

Toyota Avensiksen valmistus loppui Isossa-Britanniassa viime keväänä. Nyt on uusien autojen varastot myyty loppuun. Uutta ei enää saa.

Avensikselle ei Toyota tee varsinaisesti seuraajaa, vaan ostajakunta joutuu valitsemaan mieleisensä muista Toyota malleista.

Koko elinkaarensa ajan malli on kuulunut suomalaisten suosikkeihin. Avensis on keikkunut kymmenen myydyimmän automallin listoilla jatkuvasti. Tänä vuonna vielä marraskuussa Toyota Avensis oli kahdeksanneksi rekisteröidyin automalli, vaikka varastot olivat käytännössä myyty loppuun.

Valmistuksen lopettamisen syynä on ollut Avensiksen myynnin lasku Euroopassa viime vuosina. Suuntaus Euroopassa kulkee kohti pienempiä autoja tai sitten luksusvarusteltuja isoja autoja. Suomessa Avensis myi hyvin, joka kymmenes valmistettu Avensis rekisteröitiin Suomeen. Jyväskylän OK Auton myyntipäällikkö Karri Hyvätti on ollut myymässä Avensista koko sen historian ajan. Hänellä on selkeä mielikuva siitä, miksi Toyota Avensis sopi meille suomalaisille.

– Auto on maantiellä hyvä ja vakaa ajaa. Jo sen edeltäjä Toyota Carina myi hyvin ja oli luotettavan auton maineessa. Meillä Suomessa välimatkat ovat monesti pitkiä, Avensikseen mahtuu mukaan koko perhe tavaroineen. Ei meillä Suomessa ole sellaisia ahtaita suurkaupunkeja kuin Euroopassa, Avensis mahtuu Suomeen hyvin.

Löysimme Toyota Avensiksen jäähyväiskoeajoon vuoden 2018 mallia olevan esittelyauton. Kolmannen sukupolven Avensis malli on jo vanha, mutta päivitetty turvallisuuden ja tekniikan osalta vastaamaan tätä päivää.

Premium-automerkkeihin verrattuna Toyota Avensis vaikuttaa vähän arkisen oloiselta sisältä ja ulkoa. Toisealta kaikki toimii ja auto on osoittanut luotettavuutensa. Nyt syksyllä Avensis maksoi 30 000 euroa. Saman kokoiset premiumautot maksavat 50 000-100 000 euroa ja siinä on valtava ero.

Katso video Avensiksen jäähyväiskoeajosta.