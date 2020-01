Vain 499 000 euroa: Lentävä auto sai hintalapun Suomessa, mutta käyttölupien saaminen sille on täysi arvoitus

Ajatus lentävistä autoista on kiehtonut ihmisiä jo kauan. Ja koska kiinnostusta ja kutinaa aiheeseen on, monentasoisia lentävien autojen tuotekehittelijöitäkin riittää.

Yksi lentäviin autoihin vankasti uskovista yrityksistä on PAL-V (Personal Air and Land Vehicle). Se aloitti kunnianhimoisen kehitystyön vuonna 2008.

PAL-V on esitellyt tuotteitaan jo useilla automessuilla. Ensimmäinen automalli on jo ennakkomyynnissä, ja asiakasluovutusten on luvattu alkavan vuonna 2021. Ostajien intoa hillitsee se, että esimerkiksi EU-maissa hollantilaisyhtiön ensimmäinen tuote eli PAL-V Liberty Pioneer Edition on vielä laiton kulkuneuvo sekä autona että helikopterin kaltaisena ilma-aluksena.

Koska PAL-V Liberty Pioneer Editionia pitää hallita sekä maassa että ilmassa, kojelauta on monimutkaisen näköinen. Kuva: PAL-V

– Onhan se ongelma. Ja todennäköistä on, ettei esimerkiksi kaupunkialueilla saada lentolupia ainakaan ennen vuotta 2030 tai jopa 2035, sanoo PAL-V:n toimitusjohtaja Robert Dingemanse.

Dingemansen ja hänen johtamansa yrityksen usko sekä tuotteeseen että asiakkaiden ostohaluihin on silti vahva. Sitä kuvastaa esimerkiksi se, että juuri päättyneessä Brysselin autonäyttelyssä PAL-V:n väki esitteli mallistonsa maakohtaisia myyntihintoja.

Myös hintalaput Suomessa olivat häpeilemättä nähtävillä. PAL-V Liberty Pioneer Edition maksaa Suomeen toimitettuna 499 000 euroa ja yksinkertaisempi PAL-V Liberty Sport Edition 299 000 euroa. Lisäksi PAL-V tunnustaa, ettei sillä ole tietoa laitteen hankkimisen verokohtelusta Suomessa.

– Tiedämme, että kun uusi helikopterimalli valmistuu, sille saatetaan joutua odottamaan tyyppihyväksyntää ja käyttölupia lähes kymmenen vuotta. PAL-V on uudenlaista tekniikkaa, joten jopa sitäkin pidempi lupaprosessi ei olisi suuri yllätys, myöntää Dingemanse.