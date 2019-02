Vanhasta ei jäänyt kuin nimi, kun Mercedes-Benz pisti suositun B-sarjan täysin uusiksi – katso video koeajosta

Suosittu B-sarjalainen on uudistunut täysin, vanhasta ei ole jäljellä kuin nimi. Edeltäjäänsä verrattuna auto on pikkuisen pidempi ja leveämpi, mutta matalampi.

Mercedes-Benz markinoi uutuutta Sport Tourer-nimikkeellä.

Auto ei kuitenkaan nimensä mukaisesti ole farmari. Se ei ole oikein tila-autokaan, ehkä enemmänkin korotettu Hatchback. Se on linjakkaasti muotoiltu ja kulmat ovat nykysuuntauksen mukaisesti pyöristetty. Ilmanvastus on vain 0,24.

B-sarjan auto on vähän kuin jatke keväällä esitellylle A-sarjalaiselle. Autojen pituus, akseliväli ja leveys ovat samat. B-sarja on A:ta noin 13 senttiä korkeampi, maavaraa on sentin enemmän ja autossa istutaan yhdeksän senttiä korkeammalla kuin A-sarjassa. Lisätila tuo avaramman vaikutelman sisätiloihin ja näkyvyys ulos on matalampaa pikkuveljeä parempi.

Uudessa B-sarjassa hyödynnetään Mercedes-Benzin uusinta avustinteknologiaa. Autossa on vakiona oppiva ja ääniohjattava MBOX-tietojärjestelmä. Auto tottelee monia äänikomentoja. Tekoäly aktivoituu sanomalla Hey Mercedes. Valitettavasti komennot pitää antaa englanniksi, mutta siinähän oppii itse samalla.

Moottorivaihtoehtoja on kolme eri tehoista dieselmoottoria ja neljä eri teholuokan bensiinimoottoria. Koeajoauton 136-hevosvoimainen bensiinimoottori riitti kuljettamaan autoa riittävän ripeästi Keski-Suomen teillä. Jyväskylässä autoja myy Käyttöauto.

Katso koeajovideo uudesta B-sarjan mersusta.