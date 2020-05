Vapun hilpein autouutinen – Suomessakin suosittu Cozy Coupe vyöryi Britannian myyntikärkeen

Sanomalehti The Sun kertoi vappupäivänä näyttävästi, ettei pitkäaikainen tilastovaltias Ford Fiesta enää ole Britannian myydyin auto.

Kaikkeen vaikuttava korona-aika on tehnyt tehtävänsä tässäkin asiassa. Kun päiväkodit ovat sulkeneet ovensa ja vanhemmat etsivät epätoivoisesti viihdykettä lapsilleen, ylivoimaisesti myydyimmäksi autoksi on noussut lelujätti Little Tikesin suosikkimalli Cozy Coupe.

Vaikka leluautoille ei ole ensirekisteröintitilastoa ja myyntiluvut ovat lähinnä arvioita, Cozy Coupen kuukausittaisen myynnin tiedetään Britanniassa olevan tällä hetkellä noin 85 000 kappaletta. Ford Fiesta ei huhtikuussa yltänyt edes kymmenesosaan Cozy Coupen myyntiluvuista.

Ford Fiestan myyntiluvut jäävät myös loppukeväästä selvästi Cozy Coupen taakse, sillä henkilöautojen ensirekisteröinnit putosivat Britanniassa maaliskuussa 44 prosenttia viime vuoden luvuista ja huhti-/toukokuussa miinukseksi arvioidaan rävähtävän noin 90 prosenttia.

The Sun muistuttaa, että Cozy Coupe on monin tavoin juuri tähän aikaan sopiva auto. Se on hinnaltaan edullinen, täysin päästötön ja ohjaa perhekeskeiseen ulkona liikkumiseen.