Vastavirtaan kulkeva Mazda 3 on muista automerkeistä poikkeava kokonaisuus – katso video koeajosta

Seitsemännen sukupolven uutuus erottuu muista automerkeistä muotoilun ja voimansiirron osalta – positiivisesti. Ulkolinja on pelkistetyn tyylikkään urheilullinen. Paksut C-pilarit takana tosin rajoittavat kuljettajan näkölinjaa taaksepäin, mutta hienosti toimiva peruutuskamera mahdollistaa helpon pysäköinnin.

Moottorina on 2,0-litrainen vapaastihengittävä bensiinimoottori, jonka luulisi kestävän tuplasti pidempään kuin kilpailijoiden puolta pienemmät turbomyllyt. Kulutussäästöjä tuo korkea puristussuhde, kevyt hybridijärjestelmä ja sylintereiden lepuutus.

Ennen vanhaan automerkkien pienimmät mallit olivat pelkistettyjä, tavallisia kulkuvälineitä. Luksusta ja hienostelua löytyi vain isommista ja kalleimmista malleista. Riitti kun autolla pääsi paikasta A paikkaan B. Nykysuuntaus on tuonut premium-mallien hienouksia joka malliluokkaan.

Tätä suuntausta noudattaa uusi Mazda 3. Hienostunutta muotoilua, pehmeitä materiaaleja ja tyylikäs mittaristo. Sisustus on musta, kulmikas, pehmeä ja elegantti.

Ajettavuudeltaan Madza 3 on maantiellä korrekti. Jousitus on hyvä yhdistelmä pehmeyttä ja hyviä kaarreominaisuuksia. Ohjaustuntuma on vähän löysä, eikä keskitä kaupunkiajossa tarpeeksi. Etuistuimet ovat muotoilultaan onnistuneet, takaistuimella 186 senttinen matkustaja joutuu istumaan pää kumarassa.