Video: Lumikirppu on peto hangessa – "Aina kun esittelemme, niin joku on hihassa kiinni"

Snowlion on hauska lumikirppu, joka vaivattomasti ja yllättävän nopeasti kulkee lumella ja jäällä. Härveli on yksinkertaisesti telalla kulkeva moottori, jossa on penkki ja edessä kaksi ohjattavaa suksea.

Yksinkertaiseen rakenteeseen päädyttiin tilaajan toivomuksesta. Kulkupelillä piti päästä hakemaan vesinäytteitä eri järvistä. Sen piti olla kevyt, pieni ja helposti koottavissa.

Parin vuoden tuumailujen ja kokeilujen jälkeen syntyi Lievestuoreella koottava kevyt kirppu. Sen voi kuljettaa henkilöautossa ja kokonaispainoa on vain noin 80 kiloa. Eri osat kiinnitetään yhteen sokilla, jotka on helppo irroittaa. Vain variaattorilta telamatolle kulkeva ketju on kiristettävä yhdellä mutterilla.

Suosio yllätti

Pilkkimiehistä ja muista vapaa-ajankäyttäjistä on tullut tärkein ostajakunta. Snowlionnin esittelijä Petri Kuikka on yllättynyt suosiosta.

– Hyvin on mennyt kaupaksi. Ihmiset hankkivat tätä vapaa-ajan kulkupeliksi, vaikka mökille. Aina kun esittelemme, niin joku on hihassa kiinni. Syksyllä asettamamme myyntitavoite on ylitetty.

Kevytmoottorikelkka on virallisesti maastoajoneuvo, jolloin sitä koskevat samat säännöt kuin mönkkäriä. Rekisteröintiä ei tarvita, vakuutus pitää ottaa. Yleisessä maastossa ajettaessa kuljettajan on oltava vähintään 15-vuotias ja käytettävä kypärää. Metsässä ajettaessa on oltava maanomistajan lupa, mutta järven jäällä reitti on avantoon asti sinun hallussa.

Yhdellä latauksessa kaksi tuntia ajoa

Suunnitteilla on myös sähkökäyttöinen malli. Akuilla ajettaessa tehoja ja vääntöä tulisi lisää, ajoaikaa on odotusten mukaan yhdellä latauksella noin kaksi tuntia.

Keltaista hiljaisesti pörisevää kevytmoottorikelkkaa myydään netissä hintaan 2500 euroa.

Katso video lumileijonan menosta Savutuvan rantamaisemissa.