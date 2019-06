Video: Palokkalainen Arja kyllästyi siihen, ettei mieleltään virkeä päässyt enää kulkemaan kuten tykkäsi – "Ei pärise eikä putputa ja pääsen taas liikkumaan"

Palokkalainen Arja Sohlman kyllästyi liikumattomuuteen. Mieli teki tavata ystäviä ja eteenkin nyt kesällä tutustua lähiseutuihin. Heikentynyt liikuntakyky haittasi kuitenkin mieleltään virkeän eläkeläisen menoa. Rollaatorilla ei viitsinyt vääntää eteenpäin kuin muutama sata metriä ja vähän huterakin se oli.

Apuun löytyi hyvinkääläinen sähköskoottereita myyvä yritys, joka tuli jopa Palokkaan vielä esittelemäänkin menopelejä.

– Minähän ihastuin heti tähän skootteriin. On valot ja äänimerkki, kulkee eteen- ja taaksepäin. Ei pärise eikä putputa ja pääsen taas liikkumaan. Tämä lähtee liikkeelle pehmeästi ja pysähtyy kun kaasun löysää, jarrukin löytyy. Ajaminen on helppoa ja vaivatonta, pisin ajolenkki on jo 13 kilometriä, kuvaili Arja Sohlman ajokkiaan.

Vuonna 2016 laki muuttui niin, että tietyt kriteerit täyttävällä kevyellä sähköajoneuvolla saa ajaa ilman ajokorttia, eikä menopeliä tarvitse rekisteröidä. Muutos toi markkinoille monenlaisia härveleitä alkaen yksipyöräisestä henkilökuljettimesta, sähköpotkulautoihin ja huippuna pienet maksimissaan 80cm leveät sähköautot.

Arja Sohlmannin menopeli kulkee maksimissaan vain 15 km/h ja rinnastetaan jalankulkijaan. Teoriassa sillä voi liikkua kaikialla missä jalankulkijakin, vaikka kaupan käytävillä. Huippunopeuden noustessa 25 km/h rinnastetaan menoväline polkupyöräilijään. Siinä pitää olla valot ja äänimerkki. Nämä ovat tarkoitettu pääasiassa pyöräteillä käytettäväksi. Jotta kaikki olisi helppoa laki sanoo, että kävelyvauhtia ajettaessa itsestään tasapainottuvilla laitteita saa käytää myös jalkakäytävillä. Yksinkertaista.

Sähköskoottereiden hinnat vaihtelevat noin 1000–6000 euroon. Katso video sähköskootterin vauhdinhurmasta.