Video: Toyota testasi tulevaa hyperautoaan – ratin takana Jyväskylässäkin tuttu 63-vuotias monimiljonääri

Toyota ei ole yrittänyt pitää salaisuutena hybridihyperautonsa GR Super Sportin kehitystyötä. Japanilaisjätti on vilauttanut autoa pari kertaa ja pudotellut valikoituja teknisiä tiedonmuruja autointoilijoille.

Nyt Toyota on kertonut GR Super Sportista myös virallisessa viestinnässään. Toyota on julkaissut minuutin mittaisen videon hypersporttinsa tuoreista testeistä Fujin moottoriradalta. Auto on testejä varten teipattu voimakkaasti, jottei sen täsmällisiä muotoja pysty kuin arvailemaan.

Videoidun testipäivän yllätys paljastui yhden ajokypärän takaa. Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda, 63, oli päättänyt jälleen sananmukaisesti ottaa ohjat käsiinsä tuotekehittelyssä. Toyodan innostus autourheiluun ja nopeisiin vakioautoihin tunnetaan hyvin Keski-Suomessa, sillä hän on vieraillut muutaman kerran Jyväskylän MM-rallissa ja Toyotan MM-rallitallin päämajassa Puuppolassa.

Toyota GR Super Sportista löytyy kahdella turboahtimella varustetun 2,4-litraisen V6:n ja sähkömoottorin yhdistelmä. Järjestelmän yhteisteho on 986 hevosvoimaa.

Toyota on epävirallisesti arvioinut GR Super Sportin tulevan myyntiin syyskuussa 2020. Se on ensimmäinen Toyotan katukelpoisista hybridihyperautoista, joiden kehittelyä kirittää Toyotan viime vuosien menestys moottoriurheilussa. Viime viikonloppuna Toyota otti kaksoisvoiton Le Mansin 24 tunnin ajossa.

Akio Toyodan lempilapsi Toyotan nykymallistossa on GR Supra, jota hän testasi usein Nürburgringin radalla ennen kuin auto kelpuutettiin tuotantolinjalle. Myös GR Supralla on linkki Jyväskylään – auton ensiesittely Suomessa järjestetään tänä kesänä Suomen MM-rallin yhteydessä.