Video suomalaisen avaruusraketin laukaisusta hurmaa kaikkialla maailmassa – Hyundai Getz saa vauhtia dynamiitilla

Suomalaisten Anni ja Lauri Vuohensillan suosittu Hydraulic Press Channel on niittänyt YouTubessa hurjaa suosiota. Pariskunta hyllyttikin perinteisen konepajateollisuuden ja siirtyi murskaamaan erilaisia tavaroita YouTube-videoillaan.

Nyt YouTubessa riemastuttaa Hydraulic Press Channelin spin-off eli oheistuote, jossa Lauri Vuohensilta ystävineen lähettää raketin avaruuteen. Tai tietenkin yrittää lähettää.

Suomalaisen avaruusraketin rooliin on päässyt ikääntynyt Hyundai Getz -henkilöauto. Auto on maalattu pizzataksiksi, koska samalla on tarkoitus selvittää, olisivatko pizzakuljetukset avaruuteen mahdollisia – ja ehkä hyväkin bisnes.

Raketti on tarkoitus singota avaruuteen dynamiitin avulla. Sitä on jostakin haalittu peräti 70 kiloa.

Dynamiittipötköt upotetaan maakuoppaan, jonka päälle asetetaan laukaisualusta ja vaikuttavan näköinen avaruusraketti.

Huippuluokan avaruustekniikkaa, kertovat suomalaiset herrasmiehet videon alkuvaiheissa. Kuva: YouTube/Beyond The Press

Mutta se juonipaljastuksista. Jos nimittäin sattuu olemaan noin Cooperin testin verran eli 12 minuuttia aikaa, video suomalaisesta avaruusihmeestä kannattaa katsoa. Yli 204 000 ihmistä oli keskiviikkoaamuna jo tehnyt niin.

Video on kerännyt noin 1 600 kommenttia. Tässä muutama niistä:

– Pieni askel ihmiskunnalle, mutta suuri loikka suomalaiselle pizzakuljetukselle.

– Tampere, meillä on ongelma!

– Olen katsonut näitä suomalaisten tekemiä videoita niin paljon, että osaan jo laskea kolmeen suomeksi.

– Hei, älkää lannistuko. Kaikki avaruusohjelmat kokevat aluksi pieniä takaiskuja.