Vihdoinkin vipinää Seppälän biokaasuasemalla – avajaiset jo lähellä

Siellä se seisoo Citymarketin parkkipaikalla, mutta milloin se avataan? Näin kyselevät autoilijat Mustankorkean uudesta biokaasun tankkausasemasta Seppälässä.

Vastaus kuuluu, että ei ihan vielä, mutta niin pian kuin mahdollista.

Ihmettelyn ymmärtää, sillä tankkausaseman piti avautua vuodenvaihteessa. Se on seisonut Vasarakadulla valmiin näköisenä jo parin kuukauden ajan, mutta kaasuhanat ovat pysyneet kiinni autoilijoille.

Kuluvan viikon maanantaina Seppälän asema heräsi hetkeksi eloon, kun paikalla oli väkeä käyttökoulutuksessa. Se kertoo, että loppusuora häämöttää.

Kävimme utelemassa, miten uusi asema toimii. Selvisi, että biokaasu ei tule putkia pitkin, vaan sitä toimitetaan kaasupulloissa siirtokontillinen eli noin 2 500 kiloa kerrallaan. Se riittää reippaasti yli sadan kaasuauton tankkaukseen. Lisää kaasua toimitetaan lisää sitä mukaa, kun Seppälän asema lähettää viestiä, että täydennystä tarvitaan.

Toistaiseksi kaasu tuodaan muualta, sillä Mustankorkean biokaasulaitoksen oma liikennekaasutuotanto on pysähdyksissä. Tuotanto käynnistyy taas, kun Saksasta tilattu uusi kaasunjalostusyksikkö saapuu Jyväskylään huhti-toukokuussa. Sen jälkeen voidaan avata uudelleen myös pitkään suljettuna ollut Mustankorkean tankkausasema Ronsuntaipaleentiellä.

Seppälän biokaasuaseman rakennuttaja on EcoProtech Oy. Hallituksen puheenjohtaja Tero Mäki vahvistaa, että Seppälän projekti on lähes maalissa. Hän myöntää, että yllätyksiäkin on tullut, etenkin lupaprosessien kanssa, mikä osaltaan on viivästyttänyt aikataulua.

– Kaikki on jo hyväksytty EU:n piirissä, mutta Suomessa on sen lisäksi kansalliset tyyppihyväksynnät. Se oli yllätys. Lupaprosessin uusintakierros tuntuu turhauttavalta, mutta sille ei voi mitään, se ottaa oman aikansa, toteaa Mäki ja lisää, että on enää päivistä kiinni, kun leimat saadaan papereihin.

Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen odottaa Seppälän tankkausaseman avajaisia yhtä hartaasti kuin kaasuautoilijat.

– Seppälän asemalla on suuri merkitys kaasuautoilun lisääntymiselle Jyväskylässä ja lähialueilla. Ja kun saamme vielä Mustankorkean aseman uudelleen avatuksi, niin Jyväskylän seudulla on kaasuautoilijoilla käytössä Suomen tihein paikallinen tankkausverkosto, toteaa Martikainen.