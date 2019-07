Viihtyisä työpaikka: Lamborghinin nahka ja 16 kaiutinta pitävät rahtarit vireessä

Timo ja Teemu Kettusen yhdistelmäajoneuvo on teipattu K-kirjaimilla eli Keskon logoilla. Mainosteippaukset ovat samanlaiset kaikissa K-ryhmän tavaraa kuljettavissa autoissa, mutta Kettusten ajoneuvossa on paljon muuta mielenkiintoista: Kuten se, että pyörännavat on Keskon väreissä oranssit ja renkaan keskiöihin on laserleikattu metallirenkaaseen Kettusten yrityksen, Kuljetusliike Jussinmäki&Kettunen -logo eli iloiset ketut. Myös roiskeläpät ja lokasuojat on vaihdettu valkoiseksi.

Ja jotta valko-oranssi linja olisi yhtenäinen, ovat omistajat jatkaneet vetoauton alleajosuojan valkoista linjaa maalaamalla vieressä olevan äänenvaimentimen keskiosan valkoisella.

Lisäksi vetoauton ja perävaunun helmaa kiertää 120 äärivaloa. Valoja on reilusti enemmän kuin vähimmäisvaatimukset edellyttävät.

Vetoauton nupissa tuoksuu nahka, aito italialainen Lamborghinin nahka. Nahalla on vuorattu penkkien lisäksi lattia, makuupaikka, osa kojelautaa ja rattia. Myös verhot ovat oranssi-valkoista nahkaa. Muut pinnat on maalattu joko valkoisella tai oranssilla. Poikkeuksen tekee vain hallintalaitteisto. Se on musta.

– Jos vaikka sattuu olemaan likaiset kädet. Yhden vuoron aikana saatetaan ohjaamon nousta jopa 30 kertaa lastausten ja purkujen yhteydessä, perustelee Timo Kettunen pientä myönnytystä käytännöllisyydelle.

Kollegoiltaan Kettuset ovat saaneet sisustamisestaan sekä kehuja että kauhisteluja.

– On sanottu, että tämä on vaikea pitää puhtaana. Puhtaanapito ei ole kuitenkaan työlästä, kunhan sen verran katsoo, ettei avaa ovea heti auton pysäytettyään, jottei hiekkapöly leviä sisälle, Timo Kettunen selvittää.

Autoon kiivettyään he heittävät kengät pois. Lisäksi tauoilla he saattavat pyyhkäistä nahkaa rätillä, jos siihen on jäänyt matkan varrella pölyä. Muuten autoa puhdistetaan kerran viikossa.

Auton verhoilu on Kettusille oman työviihtyvyyden lisäämistä.

– Kahden vuoden aikana olemme ajaneet Volvolla 243 000 kilometriä. Kyllä silloin työpaikan viihtyisyydellä on merkitystä, Timo Kettunen toteaa.

– Ohjaamot on yleensä verhoiltu tylsällä mustalla, harmaalla ja ”kalsarikuviolla”, Teemu Kettunen täydentää.

Viihtyisyyttä lisäävät myös miesten autoonsa asentamat 16 kaiutinta.

Rahaa auton sisä- ja ulkokoristeluihin on mennyt arviolta 10 000 euroa.

Kun auto tuli valmistajalta, he purkivat ohjaamon melkein kokonaan osiin.

– Kaikki osat kuskin penkkiä ja rattia lukuun ottamatta olivat levällään autotalleissamme, ja itse auto vielä valmistajalla päällirakenteiden asennuksessa, naapureina asuvat kaksosveljekset kertoivat.

Nahkaverhoilun ompelutyön he ostivat ulkopuoliselta, mutta maalaukset ja muut asennukset he tekivät itse.

Myös yrityksen vanhempiin autoihin on tehty pienempiä tuunauksia. Yrityksessä on kolme ajoneuvoa. Ulkopuolisia työntekijöitä on neljä.

Volvoaan he ovat esitelleet rekkanäyttelyissä, joista on tullut kolme palkintoa. Truck Show -tapahtumiin lähtevät mukaan myös molempien vaimot ja lapset – ja ennen esittelyä puhdistellaan ja kiillotellaan kahden perheen voimin koko pitkä auto, lokasuojia myöten.

Auton koristamisesta on tullut heille, ja osin myös perheenjäsenille, harrastus ja vähän enemmänkin. Esimerkiksi Susanna Kettunen, Timon puoliso, otti tehtäväkseen ommella nahkaverhot autoon, koska kankaisten verhojen sävy ei istunut muuhun verhoiluun. Poikansa Tuukka Kettunen on ollut mukana isänsä ja setänsä kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa muutoksia.

Yksi tärkeä osa tuunausta on yrityksen imago.

– Kuljetamme elintarvikkeita. Eikös autonkin pidä näyttää silloin puhtaalta. Sitä paitsi hyvännäköinen auto on yrityksemme käyntikortti.