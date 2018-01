Volvo-johtaja: Ensimmäiset autonomiset autot maksavat paljon

Volvo Car Groupin asiakaspalvelujohtaja Björn Annwall sanoo Drive-lehden haastattelussa, että itseohjautuva Volvo on tekniikkansa puolesta valmis vuonna 2021, mutta epäilee todellisen autonomisen autoilun olevan vielä kaukana.

– Vuonna 2021 valmistuvat ensimmäiset Volvot, jotka yltävät autonomisessa autoilussa nelostasolle. Täysin eri asia on, milloin tiestöt ovat sellaisessa kunnossa, että optinen Lidar-tutka pystyy havaitsemaan kaiken lähi-infran ja milloin valtiolliset lainsäätäjät näyttävät vihreää valoa itseohjautuvuudelle, sanoo Annwall.

Nelostasolla auto liikkuu itsenäisesti, mutta kuljettajalla on mahdollisuus ottaa ohjat käsiinsä. Vasta viitostasolla auto tekee kaiken työn, eikä polkimia ja ohjauspyörää enää tarvita.

– Itseohjautuvuuden yleistymistä tulee rajoittamaan myös teknologian hinta. Jos tällä hetkellä laitamme nelostasolle riittävän teknologian Volvoon, lisäkustannukset perusauton hinnan päälle ovat 50 000–100 000 Yhdysvaltain dollaria (42 000–84 000 euroa) plus verot. Itseohjautuvuuden hinta on sen verran kova, että kuluttajan on saatava rahalleen todellista vastinetta. Toistaiseksi voimme vain arvailla, milloin tuota vastinetta todellisissa liikennetilanteissa alkaa saada, Annwall toteaa.

Annwallilta kysyttiin myös, missä päin maailmaa hän arvelee autonomisten Volvojen ensimmäisenä solahtavan liikenteeseen merkittävissä määrin.

– Uskon, että ensimmäisenä autonomisuus pääsee vauhtiin lähellä Volvon perinteisiä kotiseutuja eli pohjoisessa Euroopassa. Joissakin osissa Yhdysvaltoja valmius on myös hyvä.