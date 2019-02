Volvolta onnistuu nyt kaikki – korotettu V60-farkkukin on laatutavaraa

Katumaastureiden kysyntä on edelleen tasaisessa kasvussa, mikä tietysti sopii Volvolle. Ruotsalaismerkki kun on pukannut viime vuosina markkinoille lähes voittavan värisuoran verran katumaastureita, joista on autolehdissä tullut lähes puhkiylistettyjä.

Kaikki kuluttajat eivät kuitenkaan katumaastureihin syty. Niinpä Volvo tarjoaa eräänlaista maasturin ja perinteisen farkun välimuotoa, jonka se on nimennyt Cross Countryksi.

Nyt Cross Country -käsittelyssä on käynyt jo toistamiseen V60. Tyylikäs suosikkifarkku on saanut ison annoksen lisää maastokykyä. Korotettu maavara, älykäs neliveto, erityinen ajotilavalinta huonoille teille ja alamäkiavustin maistuvat talvisena koeajopäivänä loistavilta ratkaisuilta.

Volvo V60 Cross Countryn ensimmäinen ilo paljastuu heti autoon istahtaessa. V60:n perusmallia noin kuusi senttiä korkeampi maavara voi kuulostaa mitättömältä, mutta se helpottaa selvästi jo pelkkää kuljettajan istuimelle menemistä.

Sitten V60:n ensimmäisen Cross Country -virityksen (vuonna 2015) on uutuus saanut toimivammat alusta- ja jousitusratkaisut. Ne ovat mukavuuspainotteisia, joten maantiellä rallatellaan entistä leppoisammin.

Cross Countryn nelivetojärjestelmä jakaa voimaa tarpeen mukaan. Perusajossa mennään taloudellisesti etuvedolla, mutta voimanjaon älykkyyden voi testata pistäytyminen lumisella metsätiellä. Hyvin siirtyy veto niille pyörille, joilla on pitoa.

Koeajoautoa vie D4-diesel. Se on toistaiseksi ainoa moottori, joka uuteen V60 Cross Countryyn on Suomessa saatavilla. T5-bensiinimoottori liittyy valikoimaan touko-kesäkuussa.

Kahdella turboahtimella ryyditetty D4 on sopiva moottori noin 1 850-kiloiseen farkkuun. Tehoa on 190 hevosvoimaa ja vääntöä peräti 400 newtonmetriä, joten auto liikkuu vaivattomasti. Dieseliin yhdistetty 8-portainen automaattivaihteisto toimii huomaamattoman hyvin.

Kulutus ja päästöt ovat D4-dieselissä järkevät, kun kyse kuitenkin on nelivetoisesta ja melko isosta perheautosta. WLTP-mittaustavan mukainen keskikulutus on 6,1 litraa ja hiilidioksidipäästöt 159 grammaa.

Cross Country on sisältä samanlainen kuin perus-V60. Se tarkoittaa hyvin suunniteltua ja viimeisteltyä matkustamoa, jonka materiaalivalinnoissa ei ole pihistelty.

Perusmuotoinen tavaratila on 529-litrainen. Penkit kaatamalla kuljetuskyky kasvaa 1 441 litraan, joten tavarajuhtanakin V60 Cross Country on korotettujen farkkujen eturintamassa.

Volvon V60-farmariin (Sportswagon) verrattuna Cross Country on noin 3 300 euroa kalliimpi. Käyttäjän omat tarpeet tietenkin ratkaisevat, onko pönkitetyille maastokyvyille tarvetta. Joka viides Suomessa myytävä V60 on Cross Country.

Koeajetun, erittäin hyvin varustellun Volvo V60 Cross Countryn hinta on 65 097 euroa. Malliston hinta alkaa 51 860 eurosta.

Jyväskylässä Volvot myy Hämeen Auto.