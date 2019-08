Vuoden 1961 Cadillac De Ville sisältää teknologiaa, joka ei ole vieläkään itsestäänselvyys nykyautoissa

Tunnuslause ”A Standard of the World” on ollut Cadillacin motto vuosikymmenet. Cadillacin insinöörit ovat suunnitelleet autoja, jotka ovat olleet edelläkävijämalleja muille automerkeille.

Testattavana olleessa 58 vuotta vanhassa Cadillac de Villessä oli jo aikoinaan vakiona sähkötoimiset ikkunat, sähkötoiminen etupenkki, joka liikkui koko etutilan matkalla eteen ja taakse, lisäksi istuinosan kaltevuutta pystyi säätämään.

Kojelaudan päällä on viisi senttiä korkea ja kymmenen senttiä pitkä putki, jonka sisältämä Autronic-Eye automatiikka hoiti valojen vaihtamisen kaukovaloilta lähivaloille vastaantulevan auton valojen mukaan. Tietenkin autossa oli jo lähes 60 vuotta sitten myös automaattinen ilmastointi ja sähkötoiminen lukitus.

Keksinnöt eivät olleet ilmaisia ja Cadillac onkin ollut yksi maailman kalleimmista autoista.

Cadillac V16 oli vuosina 1930–1940 valmistettu loistoauto, jossa oli 16-sylinterinen moottori. Pelkkä moottori painoi lähes 600 kiloa. 1950 Cadillac toi markkinoille yhden hienoimmista autoistaan. Tehtaan porteista rullasi ulos Cadillac Convertible, autoharvinaisuus oli verhoiltu leopardin nahalla. 1957 esitelty Eldorado Brougham taas oli maailman kallein sarjavalmisteinen auto, kalliimpi kuin Rolls-Royce Silver Cloud.

Koeajossamme ollut Cadillac De Ville on kookas viisi ja puoli metriä pitkä asfalttien valtamerilaiva, jota on yllättävän mukava ajaa. Kaikki on tehty äärettömän mukavaksi autoon istuville. Pitkä akseliväli, vakiona oleva ohjaustehostin ja pehmeäksi säädetty jousitus luovat tunnelman loputtomiin mahdollistuvasta ajonautinnosta.

Myllynä toimii 6.4-litrainen V8 bensiinimoottori, vaihteisto on 4-portainen automaatti. Hevosvoimia on tarjolla 325, jotka ovat tarjolla laajalla vääntöalueella. Sopivin matkavauhti on noin satasen vauhti, jolloin V8 kehrää vähän yli joutokäynnin kierrosalueella.

Koeajossa ollut Cadillac De Ville on entisöity hienosti vanhaa Cadillac perinnettä kunnioittaen ja tietenkin museokatsastettu. Kauniina kesäpäivänä hieno De Ville on ilo katsojan silmälle.

Katso video kauniin kesäpäivän ajonautinnosta.