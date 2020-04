Vuoden Auto maailmassa on Kian tyylikäs maasturi – mutta Suomeen se ei saavu

Kia Telluride on Vuoden Auto maailmassa (World Car of the Year) vuonna 2020. Korealaisvalmistaja pokkasi myös toisen arvostetun palkinnon, kun sen Soul-mallin täyssähköinen versio valittiin parhaaksi kaupunkiautoksi.

Kia Telluride on suomalaisille melko vieras automalli, sillä sitä ei ole vielä viety Pohjois-Amerikan ulkopuolelle eikä vientiohjelman laajentaminen Eurooppaan ole edes suunnitelmissa. Auto on muotoiltu Kaliforniassa ja se on suunnattu pohjoisamerikkalaisille asiakkaille.

Kia Motors American pääjohtaja Michael Cole totesi Telluriden osoittavan, mihin Kia on menossa. Colen mukaan Kiasta on tulossa paljon enemmän tunteisiin vetoava merkki kuin mitä se on ollut tähän saakka.

Kolmen automallin finaalissa Kia Telluride kukisti Mazda-kaksikon eli CX-30:n ja Mazda3:n.

World Luxury Car eli ylellisten autojen sarjan voitti Porsche Taycan, joka oli ykkönen myös World Performance Car -sarjassa eli urheilullisten autojen kisassa.

World Car Design of the Year -sarjan eli muotoiluykkönen oli Mazda3.

World Car Awards -tuomaristossa on 86 jäsentä kaikkialta maailmasta. Suomea ja Pohjoismaita tuomaristossa edustaa Toni Jalovaara.