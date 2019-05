Vuoden auto on ajonautinto, mutta hintalapussa on turhan isoja numeroita

Autoharrastajien ajatuksissa Jaguar on profiloitunut valmistajana, jonka tuotteissa hyödynnetään tehokkaita polttomoottoreita. Niinpä moni hieraisi silmiään, kun sähköauto Jaguar I-Pace julistettiin maailmanlaajuisessa äänestyksessä Vuoden Autoksi 2019.

Millainen vuoden tärkeimmän autopokaalin voittaja sitten on?

Jaguar I-Pace näki päivänvalon keväällä 2018, ja kyseessä on merkin ensimmäinen näkemys sähköautosta. I-Pacen hinnalla voisi ostaa jonkinlaisen asunnon, mikä arveluttanee potentiaalisia ostajia.

Tehoa Jaguarin sähköautossa on 400 hevosvoimaa. Se tietenkin riittää kaikissa Suomen liikenteen ajotilanteissa.

Koeajoauton varustetaso on toiseksi kevyin eli SE, mutta varustelistaus tuntuu silti lähes syntiseltä.

Valmistaja lupaa täydellä latauksella I-Pacen toimintamatkaksi 480 kilometriä. Käytännössä on tyydyttävä 310–340 kilometriin. Ajoakuston koko on 90 kilowattituntia.

Lataus on pieni ongelma – kuten yhä kaikissa sähköautoissa. Jos minkäänlaista pikalatausta ei ole käytössä, akusto täyttyy 16 ampeerin virralla ja yksivaihelaturilla noin vuorokaudessa.

I-Pace on nautinto ajaa. Ajoasento löytyy sähkösäädöillä, ja vaihteet nappivalintojen kautta.

Moottoritiellä menohaluja on, sillä auton kiihtyvyydeksi nollasta sataan ilmoitetaan alle viisi sekuntia. Edes auton 2 208 kilon paino ei tunnu hillitsevän tahtia.

I-Pace on sähköautojen tapaan hiljainen, sisään kuuluvat vain rengasäänet. Painopiste on matalalla, kun ajoakusto on sijoitettu istuinten alle.

Taajamassakin I-Pacella pärjää hyvin, kun ensin tottuu voimakkaaseen moottorijarrutukseen.

Jaguar I-Pace oli lainattu koeajoon Sports Car Centeristä. Esittelyautolla on ajettu noin 11 000 kilometriä, ja sen hintalapussa lukee 94 800 euroa.