Yhdysvaltain autotilastoista paljastui yllättävä uutinen: amerikkalaisten farkkuinnostuksen uskotaan jatkuvan

Farmarimallien on jo vuosia vihjailtu olevan auringonlaskun automalli. Toisin sanoen niiden on uskottu jäävän katumaasturibuumin ja autoalan muun murroksen jalkoihin. Suomalaisia on tässä trendissä pidetty vähän dinosauruksina, sillä farkkujen suosio on säilynyt meillä melko vakaana.

Nyt tulee kuitenkin yllättävä farkku-uutinen.

Yhdysvalloissa ensirekisteröitiin viime vuonna 212 000 farkkumallista autoa. Se on noin 30 prosenttia enemmän kuin viisi vuotta sitten, jolloin amerikkalaiset autolehdet alkoivat ennustaa farkkumallin kuolemaa.

USA.n autokaupan kokonaisvolyymista farkkujen rekisteröintimäärä on toki vain parin prosentin luokkaa, mutta noususuunta on selvä.

– Farmarimallien jatkavat kasvuaan myös tänä vuonna, sillä tarjontaa on koko ajan enemmän. Sekä valmistajat että jälleenmyyjät ehtivät välillä jo menettää uskonsa farkkuihin, mikä tietenkin näkyi heti rekisteröinneissä. Nyt jälleenmyyjät taas tilaavat ja markkinoivat aktiivisesti farmarimalleja, sanoo autonvalmistaja Buickin myyntijohtaja Sam Russell.