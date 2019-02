Yllättävää kyllä, henkilöauto on kuin kännykkä – molemmat tarvitsevat säännölliset päivitykset

Suomalaisen tietokonelehden verkkosivuilla julistettiin tällä viikolla, kuinka helppoa henkilöautojen niin sanotun obd-väylän tietojen lukeminen on ihan kenelle tahansa. Lehden mukaan obd-liitännän (on-board diagnostics) tutkiminen itse saattaa säästää satojen eurojen korjaamokäynnit.

Väite on lähinnä hupaisa. Obd-porttiin kytkettävän lukulaitteen voi toki käydä ostamassa ihan vapaasti, mutta siihen ilo yleensä tyssää. Synkkä kääntöpuolikin kolikolla on. Vikakoodin nollaaminen itse on johtanut jopa takuun tai tuotevastuun kumoamiseen.

Nykyauton luotettava korjaaminen ja huoltaminen vaativat valmistajien lukulaitteet ja ohjelmistot.

Autojen tekniikka on muuttunut ja muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi. Elektroniikka on lisääntynyt niin nopeasti, ettei autoa ole enää pitkiin aikoihin kannattanut huollattaa missä tahansa.

– Henkilöautojen huollossa ovat entistä isomman osan saaneet valmistajan sanelemat päivitykset ja laadun parannuskampanjat. Määräaikaishuollot tehdään valmistajan ohjelman mukaisesti ja merkkikohtaisella testilaitteistolla. Jokainen ihminen tietää, että oma kännykkä ja tietokone vaativat silloin tällöin päivityksiä. Niin vaatii autokin, mutta näitä päivityksiä ei kuluttaja voi itse tehdä. Merkkihuolto takaa, että auto toimii niin hyvin kuin valmistaja on sen suunnitellut toimivan, sanoo Käyttöauto Oy:n huoltopäällikkö Matti Janhunen.

Myös O.K. Auton ja Hämeen Auton huoltopäälliköt Marko Nygren ja Jani Martiskainen muistuttavat tosiasioista.

– Yleiskorjaamotkaan eivät valitettavasti pysty tekemään kaikkia Toyotan vaatimia testejä. Niihin on pääsy vain merkkihuollossa ja Toyotan omilla testereillä, toteaa Nygren.

– Uusimmissa malleissa huoltovalon nollaaminen ei välttämättä onnistu yleistestilaitteilla. Jos vika halutaan etsiä luotettavasti ja nopeasti, se kannattaa tehdä merkkikorjaamossa, Martiskainen lisää.

Janhunen, Nygren ja Martiskainen kieltäytyvät hyväksymästä kaksi autohuollosta esitettyä väitettä. Toinen koskee hintojen muuttumista viime vuosina ja toinen autotekniikan kehittymistä kohti huoltovapautta.

– Huoltohinnat eivät ole käytännössä muuttuneet vuosikausiin. Lisäksi hinnoitteluun on tullut läpinäkyvyys, kun verkkosivustoilta löytää hinnat jo etukäteen, sanoo Martiskainen.

– Huoltojen hinnoittelussa on ollut jopa toista suuntaa, määräaikaishuollon on saanut halvemmalla kuin aiemmin. Sitä se kilpailu teettää, Nygren toteaa.

Autojen huoltovapautta kolmikko pitää mahdottomuutena. Puhuttiinpa sitten mitä tahansa voimanlähdettä käyttävistä autoista.

– Niin kauan kuin autoissa on mekaniikkaa, niitä pitää huoltaa. Esimerkiksi öljyt, tulpat ja suodattimet pitää aika ajoin vaihtaa, muistuttaa Janhunen.