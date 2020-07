Yllättävä patenttihakemus – Toyota jalostaa tekniikkaa, jolla auton voi pysäköidä kylki edellä

Se että autonvalmistaja hakee keksinnöilleen patenttia, ei usein merkitse paljonkaan. Kun tuotekehitysinsinöörit vetävät jotakin hatustaan, patentti kannattaa varmuuden vuoksi hakea, koska se ei paljon maksa.

Muiden joukossa keksintöjään tietenkin suojaa myös Toyota, joka on asialla melko usein.

Nyt Toyota on hakenut ainakin Yhdysvalloissa patenttia keksinnölle, jonka nimi patenttihakemuksessa on yksinkertaisesti "Vehicle" (= Ajoneuvo). Ilmeisesti nimen jättämisellä sopivan arvoitukselliseksi on tarkoituksensa. Ainakaan pelkästään patenttihakemusten listaa pikaisesti selaava ei pääse jyvälle jutun juonesta.

Toyotan patenttihakemus USPTOssa (U.S. Patent and Trademark Office) viittaa siihen, että japanilaisjätti on kehittelemässä järjestelmää, jossa kaikki neljä henkilöauton pyörää kääntyvät maksimissaan 90 astetta.

Patenttihakemuksessa on piirroskuva autosta, jonka kaikki pyörät ovat kääntyneet 45 astetta. Toisessa piirroksessa kaikki pyörät ovat kääntyneet 90 astetta. Jälkimmäistä toimintoa Toyota kutsuu nimellä lateral travel eli liikkuminen sivusuuntaan.

Käytännössä auto voisi siis liikkua kylki edellä tai vaikkapa pyöriä paikallaan siten, että ajosuunta vaihtuisi.

Hakemuksesta ei paljastu, onko keksinnön tarkoitus helpottaa pysäköintiä vai suunnitellaanko sitä johonkin hyötyajoneuvoon vaikkapa lastaamista helpottamaan.

Toyota myös ehdottaa ääni- ja valomerkkejä, joilla "auton poikkeava liikkuminen" voitaisiin osoittaa.

Voi olla, ettemme koskaan näe patenttihakemuksen mukaista tekniikkaa Toyotassa. Tai ehkä pysäköimme jo muutaman vuoden kuluttua ahtaaseen rakoon kylki edellä.