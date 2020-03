Yllättävä tilasto: Suomen autokanta ei läheskään EU:n vanhin – vanhimmalla kalustolla körötellään miltei naapurissamme

Jos Euroopan autontuottajien etujärjestön (ACEA) tuoretta tilastoa on uskominen, puheet Suomen autokannan lohduttomasta keski-iästä ovat vähän harhaisia.

ACEA on saanut vuodelta 2019 luotettavat luvut henkilöautojen keski-iästä 24:stä EU-valtiosta. Tuossa tilastossa Suomi on sijalla 13. Takana on siis peräti 11 valtiota, joissa liikennerekisterissä oleva autokanta on ikääntyneempää kuin Suomessa.

ACEAn mukaan suomalaisten käytössä olevien autojen keski-ikä on 12,1 vuotta.

Tuoreimmilla autoilla EU:ssa ajetaan puolen miljoonan asukkaan Luxemburgissa, jossa autot ovat keskimäärin 6,4 vuotta vanhoja. Pikainen vilkaisu Luxemburgin viime vuoden myydyimpien automerkkien listaan kertoo samalla jotakin suurherttuakunnan asukkaiden vauraudesta: 1) Volkswagen, 2) Mercedes-Benz, 3) BMW, 4) Audi.

Kakkosena listalla on Britannia (8,0 vuotta) ja kolmosena Itävalta (8,2).

Listan hännillä on Liettua (16,9 vuotta). Peräpään viisikossa ovat lisäksi Romania (16,3), Kreikka (15,7), Tshekki (14,8) ja Unkari (14,2).

ACEAn mukaan autojen ikääntymisen kehitys on huolestuttava. Etujärjestö arvioi lisäksi koronaviruksen nostavan lähivuosina autojen keski-ikää, sillä monet maat karsinevat erilaisia ajoneuvojen ostotukia, kun valtiontukirahoja suunnataan ymmärrettävistä syistä uudelleen.