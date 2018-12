Jyväskyläläinen Kaisa Terhosalo löysi perhokalastuksesta vastapainon työlleen psykiatrisessa hoidossa

Talvipäivä Muuramenjoella on rauhallinen. Luonto on hiljentynyt, ja kosken virta soljuu raukeana eteenpäin.

Jyväskyläläinen Kaisa Terhosalo nauttii talvikalastuksen tunnelmasta. Lumiset rannat ja hitaasti leijuva lumi luovat kalastukselle hienon miljöön.

Tämä talvi on ensimmäinen, kun Terhosalo aikoo käydä perhokalastamassa aktiivisesti. Kalassa hän käy niin pitkään kuin olosuhteet sallivat.

– Kalojen takia laitan pakkasrajan. Vapautan kaikki muut kalat paitsi ruuaksi tulevat kirjolohet. Kun pakkasta on yli kymmenen astetta, kalat kohmettuvat nopeasti, ja myös kalojen silmät jäätyvät herkästi.

Perhokalastukseen Terhosalo hurahti vasta viime kesänä, vaikka onkin kalastanut lähes koko ikänsä.

– Ystäväni houkutteli kokeilemaan perhokalastusta ja varoitteli sen olevan aika koukuttava laji. Ja niinhän siinä kävikin, että jäin koukkuun, hän kertoo.

– Perhokalastus on erilaista verrattuna muuhun kalastukseen. Kun kesällä kahlataan koskessa, ollaan todella lähellä saalista. Myös tuntuma vapaan ja siimaan on erilainen. Tärpin tuntee saman tien sormissaan. Koen, että perhokalastuksessa olen kalastajana keskeisemmässä roolissa kuin välineet.

Terhosalo toteaa, että uusien kalastustekniikoiden omaksuminen on helpompaa, kun takana on pitkä kokemus eri kalastusmuodoista. Hän on saanut vinkkejä oppi-isänään pitämältään Mikko Räsäseltä ja rohkeni siksi osallistua myös perhokalastuksen naisten SM-kisoihin loppukesästä. Tuloksena oli hienosti neljäs sija.

– Sijoitus oli yllätys itsellenikin. Tein päätöksen osallistua kisoihin illalla yhdeksän aikaan ja menin sinne osittain lainavälineillä eväinä leipää ja piimää, Terhosalo nauraa.

– Kisa oli todella mielenkiintoinen kokemus, ja haluan edelleen jatkaa kilpailemista. Mikäli naiset saavat joukkueen kasaan, pääsen kisaamaan myös perhokalastuksen EM-kisoihin Montenegroon ensi kesänä.

Aluksi Kaisa Terhosalo käytti ostoperhoja, mutta Keski-Suomen perhokalastajien perhonsidontakurssin jälkeen käytössä on ollut pääasiassa itse tehtyjä perhoja.

– Tulee hieno fiilis, kun saa kalan omatekoisella perholla. Tietää onnistuneensa sekä sidonnassa että kalastustaktiikassa.

Terhosalo suosittelee aloitteleville vapaa-ajan kalastajille kalastusseuraan liittymistä. Seurassa harrastuksesta tulee sosiaalisempaa ja on mahdollisuus päästä mukaan tapahtumiin ja matkoille.

– Seuran kautta olen saanut paljon uusia ystäviä ja treenausporukan.

Terhosalo viihtyy kalalla myös yksin. Työ sairaanhoitajana Keski-Suomen keskussairaalan psykiatrisessa akuuttityössä on kuluttavaa – työlle on löydettävä vastapainoa harrastuksista.

– Luonnossa oleminen vähentää stressiä ja sillä on yllättävän paljon muitakin terveysvaikutuksia. Onneksi Jyväskylässä luonto on lähellä.

Muuramenjoelle ajaa Jyväskylästä vartissa, ja vesistö on hyvässä kunnossa. Perhokalastuksen MM-mitalisti Jyrki Hiltunen on aktiivinen toimija Muuramen kalastuskunnassa ja Muuramenjoen kalastuskohteen kehittämisessä.

– Hiltunen on tehnyt todella paljon töitä kalastusalueen hyväksi. Kalastusluvan hinta on kuitenkin edullinen verrattuna moneen muuhun paikkaan. Luvan hinta on noin 20 euroa päivässä, Terhosalo sanoo.

Muuramenjokea Terhosalo pitää hyvänä urheilukalastuskohteena. Koskessa ei saa kahlata talvella, koska näin rauhoitetaan mahdolliset taimenen kutupaikat. Joella saa kuitenkin kalastaa rannalta, laitureilta ja kivien päältä.

Tänä vuonna veden pinta on ollut todella matalalla, mikä on tuonut perhokalastajille haasteita. Terhosalo odottaakin rantojen jäätymistä, jolloin jäätä pitkin pääsee kalastamaan keskemmälle virtaa.