Mitä omassa puutarhassa voi tehdä pölyttäjien hyväksi? Viisi vinkkiä tutkijalta

Tieto maailmanlaajuisesta pölyttäjäkadosta huolestuttaa monia. Omassa puutarhassa voi tehdä paljon pölyttäjien hyväksi.

Ensimmäinen ohje pörriäisille mieluisan puutarhan luomiseksi voi olla mieluisa myös talon isäntäväelle: laitetaan ruohonleikkuri osa-aikaeläkkeelle. Liian usein ja matalaksi leikattu nurmi on autiomaa ilman kukkia ja ruokaa pölyttäjille. Kerran tai kaksi kesässä leikattu nurmikko muuttuu kukkivaksi niityksi täynnä elämää. Puutarha näyttää mukavalta niinkin, että tekee leikkurilla käytäviä leikkaamattomien alueiden väliin.

Toinen ohje on kukkapenkkien vaalijoille. On tärkeää valita pölyttäjille sopivia lajeja ja lajikkeita, jokainen kukka on merkityksellinen. Pitkälle jalostetut lajikkeet ovat yleensä huonoja ylläpitämään pölyttäjiä, sillä värikkäistä terälehdistä huolimatta ne eivät yleensä tuota mettä ja siitepölyäkin vain heikosti.

Huonoja vaihtoehtoja puutarhaan ovat esimerkiksi modernit ruusut, petuniat, orvokit ja jalostetut esikot. Hyviä ovat kaikki kukkivat kotimaiset luonnonkasvit ja koristekasveista perinnelajikkeet.

Puna-ailakki, kaunokit, ojakellukka, päivänkakkara ja muut luonnon kaunottaret kasvavat puutarhassa eksoottisiin mittoihin, ovat helppohoitoisia ja tarjoavat ruokaa monenlaisille pölyttäjille. Erityisesti putkikasvit, kuten koiran- ja karhunputki, ylläpitävät hyönteisten monimuotoisuutta.

Ohje numero kolme: istuta kukkivia puita ja pensaita. Alkukevään pajut ovat elintärkeitä kimalaisille ja luonnonvaraisille mehiläisille, ja mikä onkaan komeampi kuin kukkiva raita. Pihlaja, tuomi ja koristekasveista esimerkiksi juhannusruusu ja orapihlaja ovat erinomaisia valintoja.

Neljäs ohje: Huolehdi siitä, että puutarhassa on aina kukkivia kasveja eli koko kesän kestävä kukkajatkumo. Esimerkiksi kimalaiset eivät syö muuta kuin mettä ja siitepölyä, eli kukkajatkumo on niille elinehto.

Viidenneksi: Monet pölyttäjät asustavat mielellään kuivassa ja lämpimässä, eli puutarhassa voi olla hiekkaisia ja kivisiä alueita. Myös itse tehdyt hyönteishotellit ovat kelpoja pörriäisten kodiksi.

Mistä sitten saa perinnelajikkeiden ja luonnonkasvien siemeniä? Puutarhakauppojen tarjonta on yleensä niukka pölyttäjäpuutarhurille, mutta kotimaisia siemeniä voi tilata netistä. Hakusanalla ’niitty ja siemen’ löytää useita lähteitä. Siemeniä tuottavilla yrityksillä on kiehtovia valmiita siemensekoituksia. Koristekasvien perinnelajikkeiden siemeniä voi tilata perinnelajikkeiden ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävän Maatiainen ry:n verkkosivuilta. Vielä ehtii tekemään tulevaa kesää ajatellen todellisia tekoja pölyttäjien ja luonnon monimuotoisuuden puolesta.

Lintujen kevätmuutto tyssäsi

Talven selkä taittui lämpimän maaliskuun aikana. Nautittiin upeista ulkoilukeleistä. Muuttolintuja saapui joka päivä lisää. Mutta sitten talvi palasi huhtikuun toisen viikon alussa nasevalla pari-kolme päivää kestäneellä yhtäjaksoisella lumimyterillä. Navakka tuuli kinosti lunta, ja lämpötila painui pakkasen puolelle. Puut nuokkuivat jälleen lumimassan alla, ja maisema oli yhtä nietosta.

Lintuharrastajapiireissä arveltiin, että olisi hyvä hetki löytää isoja muuttolintuparvia sopivilta lumettomilta paikoilta. Paikoin ainakin lintulautojen rippeiltä havaittiinkin kymmenittäin peippoja, järripeippoja, vihervarpusia ja mustarastaita. Paikoin punarinnat ja jopa kottaraiset turvautuivat ruokintojen antimiin.

Muutaman päivän linnut kyllä kestävät hyvinkin talvisia oloja rasvavarantojensa turvin. Malttamattomimmat ottivat kuitenkin siivet alleen, sillä monen peipon ja töyhtöhyypän havaittiin viilettävän etelän suuntaan.

Kaikesta huolimatta talviset olot jäivät lyhytaikaisiksi. Aurinkoa ja lämpöä on jälleen yllin kyllin, ja linnutkin palasivat lyhyen tauon myötä.

Lähetä luontoon liittyviä kysymyksiä ja havaintoja osoitteeseen luonnossa.group@korppi.jyu.fi.

Asiantuntijoina toimivat Jyväskylän yliopiston tutkijat Jari Haimi, Heikki Helle, Atte Komonen, Jyrki Torniainen, Marko Haapakoski ja Minna-Maarit Kytöviita sekä luontokuvaaja Jussi Murtosaari.