Most Wanted! Jos näet tämän sienen, toimi heti näin

Sienet ovat olleet aliarvostettu tutkimuskohde. Eläimiä ja kasveja on tutkittu ja niiden ominaisuuksia opetettu vuosikymmeniä: koululaiset tunnistavat metsän eläimet ja linnut ja kasvioon he ovat keränneet luonnonkukkia. Sienten tunnistaminen on yleistynyt vasta vähän aikaa sitten.

Tutkija ja luennoitsija Panu Halme Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta arvioi, että edelleen on paljon sienilajeja, joista meillä ei ole tarpeeksi tietoa muun muassa sen vuoksi, ettei ole ollut riittävästi harrastajia, jotka olisivat keränneet tietoa tutkijoiden käyttöön.

Pari vuotta sitten perustettiin Sieniatlas. Tietopankkiin kerätään sienibongareilta kasvupaikka- ja levinneisyystietoja. Asiantuntijat järjestävät lisäksi leirejä ja koulutuksia.

Sieniatlaksen toivotaan luovan sienipiireihin samanlaista määrätietoista havaintojen ilmoittamisen kulttuuria, joka on ollut tavanomaista lintuharrastajille jo kauan.

Kansalaisten tekemät havainnot auttavat määrittämään esimerkiksi sienilajien uhanalaisuutta. Edellisen kerran suomalaisten lajien uhanalaisuus arvioitiin viime talvena. Halmeen mukaan siinä pystyttiin hyödyntämään ensimmäisiä kansalaisten Sieniatlakseen lähettämiä tietoja.

Parhaillaan Sieniatlakseen kaivataan havaintoja koralliorakkaasta. Havaintolomake löytyy osoitteesta sieniatlas.fi.

Sieniä nousee koko ajan, vaikka takana on kuiva kesä – tattien ystävillä on jo kiire metsään

Sienien uhkana ovat metsien hakkuut ja ojitukset sekä maatalouden tehostuminen, minkä seurauksena hakamaat ja metsälaitumet ovat vähentyneet.

Halme sanoo, että sienet ovat ekosysteemin kannalta erityisen tärkeitä. Sienet lahottavat kuolleen puuaineksen.

– Jos sieniä ei olisi, lehtikarike ei hajoaisi. Lierot ja hyönteisetkin ovat hajottajia, mutta sienet ovat vaikeimmin hajotettavan aineksen eli havuneulasten ja lahopuiden lahottamisesta merkittävässä roolissa. Jos sieniä ei olisi, metsien ravinnekierto menisi sekaisin. Maapallon ekosysteemin kannalta sienet ovat paljon tärkeämpiä kuin useimmat isot eläimet.

Hän arvioi, ettei parin sienilajin katoaminen vaikuttaisi ekosysteemiin.

– Sen sijaan ongelmallista on, ettemme tiedä, mikä laji vaikuttaa, koska emme tunne sieniä riittävän hyvin. Lisäksi on vaikea arvioida, miten eri lajit reagoivat ilmastonmuutoksen edetessä. Senkin vuoksi olisi hyvä, että sienilajiston monimuotoisuus voitaisiin säilyttää.

Sienitutkijat arvioivat tämänhetkisen tiedon perusteella, että sieni puolustautuu myrkyllä selkärangattomia, kuten hyppyhäntäisiä, vastaan.

– Hyppyhäntäisiä on neulaskarikkeessa valtavasti. Hyppyhäntäiset syövät sienirihmastoa, jolla sieni etsii ravintoa. Jos rihmasto napsaistaan poikki yhdestä kohti, sieni menettää ravintoa eikä se osaa korjata rihmastoa, selvittää Halme.

Tattiaika koitti – aloittelija, katso videolta miltä näyttää hyvä tattipaikka!

Itiöemä eli maanpäällinen sieni ei enää tarvitse myrkkyä, mutta se ei osaa säädellä myrkyn leviämistä. Myrkky siirtyy väkisin sieneenkin. Myrkyttömät ruokasienet puolustautuvat jollakin muulla tavalla.

– Esimerkiksi kantarellissa ei yleensä ole toukkia. Hyönteiset eivät siis tykkää kantarellista. Todennäköisesti kantarellissa on jokin muu selkärangattomille haitallinen, mutta ihmisille vaaraton aine. Toinen vaihtoehto on, että sienen ravinto on muodossa, jota ötökät eivät voi hyödyntää.