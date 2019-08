Mustikat maistuvat linnuille ja nisäkkäille – karhukin popsii marjoja jaksaakseen nukkua talviunta

Tänä kesänä mustikka on marjonut vaihtelevasti. Paikoin marjoja ei ole valmistunut lainkaan, toisaalla on ollut tarjolla runsaastikin poimittavaa – ja syötävää monille eläimille. Mustikat ovat suosittua ja laadukasta ravintoa eläinkunnassa.

Perin tunnettua on rastaiden ja kanalintujen persous mustikoihin, mutta useat muutkin linnut innostuvat marjoista sadon kypsyttyä. Sorsaemot johdattavat poikueensa säännöllisesti rannoilta mustikkavarvikkoon. Myös joutsenten, hanhien ja jopa lokkien on nähty rapistelevan nokat sinisinä metsänpohjalla.

Monille nisäkkäillekin mustikat ovat perin arvokasta ruokaa. Karhut lihottavat itsensä talviunikuntoon suurelta osin juuri mustikoilla, mutta marjat maistuvat myös esimerkiksi supikoirille, mäyrille, ketuille ja oraville.

Moni hyönteinen syö mustikkaa, mutta marjojen sijasta lehtiä. Perhoslajien joukossa mustikka on aivan suosituimpien ravintokasvien joukossa. Mustikan marjoissakin tapaa joskus toukkia, mutta perin harva laji on kuitenkaan niihin erikoistunut.

Saksanampiainen

Jyväskylästä

Ampiaisia on tänä kesänä ollut maltillisesti. Mutta kesä on lopuillaan ja ampiaispesissä on pöhinää. Yhdestä kuningattaresta keväällä alkanut yhteiskunta on saavuttanut huippunsa.

Jyväskylän Ylistönrinteellä ampiaisia on seurattu ansoilla toukokuusta lähtien. Elokuun alussa yksilömäärät pomppasivat huippuunsa. Joukossa on ollut myös kaksi saksanampiaista. Muutama yksilö on havaittu myös muualta Jyväskylästä.

Laji on aiemmin ollut harvinainen etelärannikon vierailija, mutta on nykyään monin paikoin Etelä-Suomessa runsain ampiaislaji taajama-alueilla. Nyt tulokas on levinnyt Keski-Suomeen.

Draaman aineksia saksanampiainen ei tarjoa. Se sutjahtaa muiden ampiaisten sekaan, ja maallikko sitä tuskin huomaa. Nyt on ampiaisten aika varmistaa sukupolvien jatkuvuus. Tarvitaan koiraita ja uusia kuningattaria.

Ampiaislajien välillä on eroja siinä, milloin ne tuottavat koiraita. Ensimmäiset koiraat havaitsimme jo heinäkuun lopussa. Nyt niitä löytyy jo enemmän. Pariteltuaan koiraat kuolevat, ja vain kuningatar talvehtii. Keväällä kaikki alkaa uudestaan.

Kimalaisen

kyytiläiset

Eräässä Facebook-ryhmässä oli dramaattista kuvaa kimalaisesta. Roosa Stoor oli Enontekiöllä havainnut kimalaisen, joka oli lähes täysin punkkien kuorruttama. Raukka ei pystynyt kävelemään, saatikka lentämään.

Havainto on äärimmäinen, mutta ei ole ainutlaatuinen, sillä punkit ovat kimalaisissa yleisiä. Dosentti Ilkka Teräs on laskenut yhdestä kimalaisesta yli 400 punkkia. Jos joku on laskenut enemmän, niin Luonnossa-palstalle voi lähettää havaintonsa.

Kimalaisen turkissa olevat punkit eivät kuppaa itse pörriäistä, vaan käyttävät sitä paikallisbussina liikkuessaan paikasta toiseen. Kimalaisen pesään päästyään ne syövät pesän pohjalle pudonneita siitepölyhiukkasia ja kaikenlaista muhjua. Kimalaisen turkissa köllöttelevät punkit ovat usein nuoruusvaiheita. Ne kuuluvat Parasitus- tai Parasitellus-sukuihin, mutta sen enempää niitä ei ole Suomessa syynätty.

Luonnossa on mitä moninaisempia kiusantekijöitä. Näin on erityisesti lajeilla, jotka pysyttelevät samassa pesässä pitempiä aikoja. Pesä tarjoaa vakaat olosuhteet ja tasaisesti ravintoa.

Lähetä luontoon liittyviä kysymyksiä ja havaintoja osoitteeseen luonnossa.group@korppi.jyu.fi. asiantuntijoina toimivat Jyväskylän yliopiston tutkijat Jari Haimi, Heikki Helle, Atte Komonen, Jyrki Torniainen, Marko Haapakoski ja Minna-Maarit Kytöviita sekä luontokuvaaja Jussi Murtosaari.