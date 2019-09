Sananjalkamittari on suuri perhonen, joka näyttää viihtyvän Keski-Suomen avoimissa havumetsissä ja hakkuuaukeilla

Vanhat perhoskirjat antavat sananjalkamittarin elinalueeksi lounaisimman rannikkoalueen ja Ahvenanmaan. Ilmastonmuutoksen siivittämänä laji on kuitenkin lähtenyt levittäytymään kohti pohjoista.

Keski-Suomesta se havaittiin ensi kertaa kesällä 2016, ja laji näyttää tulleen tänne jäädäkseen. Tänä vuonna tämä alkukesän mittariperhonen on havaittu ainakin parin yksilön voimin Korpilahdella, ja Leivonmäeltä löytyi jopa melko runsaslukuinen esiintymä kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Sananjalkamittari viihtyy avoimissa havumetsissä ja hakkuuaukeilla sananjalan kasvupaikoilla. Nimensä mukaisesti lajin toukat elävät saniaisilla. Talven perhonen viettää kotelona.

Aikuinen on hämärä- ja yöaktiivinen, mutta pelästyy melko helposti siivilleen myös päivällä. Sen havaitsee melko helposti vaalean värinsä ja kohtalaisen suuren kokonsa ansiosta. Aikuisen perhosen siipiväli on kolmisen senttiä.

Lajin parasta lentoaikaa on toukokuun loppu ja kesäkuun alkupuoli.

Mehiläishaukalla hyvät kattaukset

Viime kesänä saatiin seurata varsin lähituntumalla melkoista määrää ampiaisia. Tilanteesta ei tuntunut kuitenkaan nauttineen kuin mehiläishaukka.

Laji on hiirihaukkaa hiukan kookkaampi päiväpetolintu. Koostaan huolimatta laji syö lähes pelkästään ampiaisia, ja erityisesti niiden toukkia ja koteloita.

Viime kesä olikin mehiläishaukan perheille varsin suosiollinen valtaisan ruoka-arsenaalin myötä. Haukan pesien alta löytyi valtavasti tyhjiä ampiaispesien kennostoja, ja poikueet varttuivat hyvin lentoon.

Tänä vuonna amppareita on niukemmin, mutta haukalla tuntuu silti menevän hyvin jälleen, ainakin Keski-Suomessa.

Vieraillessani taas haukan pesillä keräsin talteen muutamia ampiaisten kennoja määrittääkseni ampiaislajin. Kaikki kennoista esiin kömpineet ampiaiset osoittautuivat yhdeksi ja samaksi lajiksi - piha-ampiaiseksi (Vespula vulgaris).

Laji onkin ollut hyvin yleinen ja paikoin runsaskin tänä vuonna, muiden ampiaislajien ollessa vähälukuisempia. Yksikin ampiaislaji voi siis auttaa ”meharinpojat” taivaalle.

Helmipöllö uhkaa kadota

Mitä luultavimmin vielä 1960- ja 70-luvuilla yleisin ja runsain pöllömme oli helmipöllö. Sympaattisen näköinen, ehkä hiukan hölmistyneenkin oloinen, pikkupöllö viihtyy iäkkäissä metsissä myyriä syöden.

Jos myyriä ei ole, pöltsi saalistaa metsien hömö- ja töyhtötiaisia. Professori Erkki Korpimäki ja dosentti Harri Hakkarainen Turun yliopistosta ennustivat kirjassaan The Boreal Owl (2012), että nykyisellä metsänkäyttötahdilla helmipöllön populaatio Suomessa ja Fennoskandiassa pienenee reilua kahden prosentin vuosivauhtia. Niin ikään he ennustivat, että vain muutama vuosikymmen sitten varsin yleinen pöllömme on 20–30 vuodessa sukupuuton partaalla.

Ennustus on käynyt toteen. Helmipöllön kevätöistä puputusta tuskin enää kuulee kuin laajalti kulkemalla. Syynä tosiaan näyttää olevan sopivien metsien puute, joka altistaa pienen pöllön isompien saaliiksi, ja yhtäältä saaliina olleet metsätiaiset ovat häviämässä myyräkantojen laskun vanavedessä.

