Sorsaguru Akin vinkit metsälle: Kautta varten voi treenata vaikka kauppareissulla

Sorsan houkuttelupillitys on taitolaji, joka tuo uutta mielenkiintoa ja haastetta metsästykseen. Aki S. Perälää voi kutsua Suomen pillityspioneeriksi, sillä hän on harrastanut houkuttelupillitystä parikymmentä vuotta ja kouluttanut ison joukon metsästäjiä lajin pariin.

Perälä itse on kotoisin Laihialta Pohjanmaalta, mutta asuu nykyisin Taivassalossa Varsinais-Suomessa.

Perälän mukaan pillitys vaatii harjoittelua ja tarjoaa opeteltavaa vuosiksi, sillä sorsalla on jopa kymmeniä erilaisia ääniä ja äännähdyksiä.

Houkuttelupillillä voi treenata esimerkiksi nuoren, vanhan, koiraan tai naaraan ääntä. Tavallisia ovat erilaiset tervehdysäänet ja huomion herättämiseen tarkoitetut äänet. Lisäksi tulevat äänet, jotka eivät kuulu sorsan omaan sointivalikoimaan, mutta jotka houkuttelevat sorsia paikalle.

– Pillityksen perusteiden opettelu onnistuu keneltä tahansa, mutta into lopahtaa, jos pilliä ei saa soimaan. Siksi pilli pois pöytälaatikosta ja esille paikkaan, jossa sitä tulee harjoiteltua.

– Vinkkaan usein, että pillin voi ottaa mukaan autoon. Auto on hyvä suljettu tila, jossa saa harjoitella omassa rauhassa. Jokaisella kauppareissulla kannattaa puhaltaa pilliä muutamia kertoja, Perälä toteaa ja korjaa samantien, ettei oikeastaan kyse ole puhaltamisesta vaan putken läpi hengittämisestä.

Perälä on opettanut pillitystä eri-ikäisille metsästäjille ja huomannut, että nuoret nappaavat usein nopeasti kiinni pillityksestä. Myös keskisuomalaiset metsästäjät ovat saaneet oppia Perälältä.

– Väärästä tekniikasta voi olla joskus vaikea oppia pois, koska tekniikka painuu lihasmuistiin.

Aki S. Perälä vertaa houkuttelupillin käytön harjoittelua soittamisen tai laulamisen opetteluun. Jos treenaa ahkerasti, äänihuulet ja suun lihaksisto voivat kipeytyä, mutta ajan kuluessa löytyy oma tapa käyttää pilliä.

– Lopulta pienelläkin äänirepertuaarilla pääsee todella pitkälle, Perälä kannustaa ja korostaa, että houkuttelupyynnissä on kyse paljon muustakin kuin teknisesti oikeaoppisesta pillityksestä.

– Tavoite ei ole se, että koko lahti soi täysin palkein, vaan hyvä houkuttelupillitys on lopulta hyvin hienovaraista ja melko vähäistä. Kyse on pikemminkin lintujen käyttäytymisen ymmärtämisestä ja tilanteen lukutaidosta. Reagoidaan siihen, miten linnut käyttäytyvät.

Houkuttelupillityksessä ei ole Perälän mukaan kyse siitä, että tavoiteltaisiin suurempia saaliita vaan parempia laukauksia.

– Kun sorsa saadaan houkuteltua lähemmäksi, ei tarvitse laukaista pitkältä matkalta ja osumatarkkuus on parempi. Metsästyksestä tulee eettisempää, kun esimerkiksi haavoittuneiden sorsien määrä vähenee.

Houkuttelupillin hankkiminen on edullinen tapa lisätä metsästyksen onnistumista. Perälän mukaan hyvän pillin saa jo 20–30 eurolla. Peruspilleissä on yleensä kaksi soivaa kieltä. Kalliimpi pilli ei välttämättä tuo lisähyötyä, jos pillitys on vielä harjoitusvaiheessa.

– Houkuttelu voi olla oma erillinen harrastuksensa. Houkuttelupillejä voivat hyödyntää myös luontokuvaajat ja muut luonnossa liikkujat, jotka haluavat saada eläimet tulemaan lähemmäksi, Perälä vinkkaa.

20.8.–31.12. metsästettävät lajit ovat haapana, heinätavi, jouhisorsa, kanadanhanhi, lapasorsa, lehtokurppa, merihanhi (vain rannikon maakunnissa), nokikana, sini- eli heinäsorsa, tavi, telkkä ja tukkasotka. Suomen riistakeskus suosittelee kohdentamaan metsästystä runsaisiin lajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään.