Vapaaehtoistyö Lapissa auttoi Anne ja Heikki Sulanderia oivaltamaan kansallispuistojen merkityksen

Pohjoisessa väärti tarkoittaa hyvää ystävää. Heikki, 33, ja Anne Sulanderia, 38, kutsutaan Lapissa kansallispuistoväärteiksi, sillä he ovat tehneet useana vuonna vapaaehtoistyötä Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.

Vapaaehtoiset ovat kansallispuistoille tärkeä voimavara, sillä laajoilla alueilla riittää kunnostettavaa. Pariskunta korostaa, että päävastuu töistä on Metsähallituksen huoltoväellä. Vapaaehtoisille on tarjolla melko yksinkertaisia töitä, jotka eivät vaadi erätaitoja tai erityisosaamista. Vapaaehtoistyö sopii siten lähes kenelle tahansa.

– Ensimmäisellä kerralla maalasimme tupia, huusseja ja liitereitä sekä korjasimme aitoja ja teimme risusavottaa, Heikki Sulander kertoo.

– On palkitsevaa nähdä oman työnsä jälki. Ja tietysti on hienoa, kun luonto on siinä vieressä isosti esillä.

Vapaaehtoistyö antaa Anne Sulanderin mukaan mahdollisuuden kurkistaa syvemmälle kansallispuistojen toimintaan.

– Vapaaehtoistyön myötä olen oppinut arvostamaan enemmän kaikkea sitä, mitä retkeilijöille on tarjolla, kuten tulipaikkoja ja huusseja. Ja sitä, kuinka paljon työtä alueiden hoitaminen vaatii.

Sulanderien mukaan vapaaehtoistyössä yhdistyy monta muutakin hyvää asiaa. Yksi tärkeimmistä on yhteisöllisyyden kokemus.

– Lapissa tapaa samanhenkisiä ihmisiä, joissa kaikissa on jotain vanhanaikaista reippauden henkeä. He eivät koe työtä vaivaksi vaan tekevät sitä mielellään.

Yleensä töitä tehdään pienissä talkooporukoissa, mutta välillä tarjolla on myös toisenlaisia tehtäviä.

– Olen itse toiminut myös niin sanottuna digiväärtinä eli otin Metsähallituksen käyttöön valokuvia kansallispuistosta. Kun Pallas-Yllästunturin kansallispuisto täytti 80 vuotta, oli hienoa, kun esillä oli paljon ottamiani kuvia, Heikki Sulander kertoo.

Kansallispuistojen ja muiden kotimaan suojelualueiden vapaaehtoistoiminnasta ilmoitetaan kootusti luontoon.fi-sivustolla. Metsähallituksen Luontopalvelut järjestää vapaaehtoistyötä sekä itse että yhteistyökumppaneidensa kanssa. Esimerkiksi keskisuomalaiset Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry ja Isojärven kansallispuiston ystävät ry ilmoittavat välillä talkootöistä sivuilla.

Jos vapaaehtoistoiminta tuntuu omalta jutulta, yhteystietonsa voi lähettää vapaaehtoisrekisteriin, jonne voi ilmoittautua niin ikään luontoon.fi-sivuston kautta. Tarjolla on erimittaisia pestejä aina yhden päivän talkoista kahden viikon leireihin.

Samoilta sivuilta löytyy myös tietoa paimenviikoista, joilla pääsee kokemaan lammaspaimenen työtä eri puolilla Suomea. Paimenviikot poikkeavat vapaaehtoistyöstä siten, että suuren kysynnän vuoksi viikot arvotaan paimenkandidaattien kesken ja paimentamisesta täytyy maksaa korvaus.

– Meille kävi hyvä tuuri, kun voitimme lammaspaimenviikon Kolilla pari vuotta sitten. Paimenen työ oli todella terapeuttista, Heikki Sulander mainitsee.

Sulanderit ovat tällä hetkellä talkooreservissä, mutta eivät ole tänä vuonna ehtineet mukaan talkoisiin. Töiden lisäksi oman osansa aikataulusta on haukannut Museokorttiseikkailu-projekti.

– Kiersimme Annen, Ulla Viskari-Pertun ja Kaija Ryytyn kanssa kuusi Lapin museota. Tein jokaista videon Museokortin Youtube- ja Facebook-tileille. Se oli hauska projekti, sillä Anne on aina pitänyt museoista, ja itsekin olen kiinnostunut vanhoista rakennuksista ja menneistä aikakausista, Heikki Sulander kertoo ja lisää, että silti häntä harmittaa vietävästi väärtihommiin tullut välivuosi.