Ahdistaako sinuakin välillä? – Tärkeintä on, ettet juokse tunnetta pakoon

Kun ihminen on ahdistunut, ensimmäinen reaktio on yrittää päästä olosta mahdollisimman pian eroon. Ahdistus aiheuttaa monelle voimakkaita fyysisiä tuntemuksia, jotka voivat tuntua raskaalta painolta rinnan kohdalla.

– Yksi yleisin oire on hengittämättömyys. Vapaa hengittäminen ei onnistu kunnolla, koska ahdistunut ihminen ei uskalla olla rento ja ottaa vastaan hyviä ja huonoja asioita elämässä. Taustalla on yleensä jokin vahva tunne, joka pyrkii ulos, sanoo valtakunnallisen psykoterapiakeskus Vastaamon psykoterapeutti Risto Tarkiainen Lahdesta.

Tarkiainen kuvailee, että keskeneräiset tai käsittelemättömät tunteet voivat kuormittaa kehoa niin voimakkaasti, että ihminen menee sykkyrään. Joskus ahdistus voidaan tulkita myös masennukseksi, koska niissä on paljon samoja piirteitä. Ahdistusta voivat aiheuttaa hyvin arkiset asiat, kuten ongelmat parisuhteessa, työstressi, taloushuolet tai yleinen saamattomuus. Risto Tarkiainen uskoo, että lapsuuden kokemuksilla ja erityisesti vuorovaikutustaidoilla on suuri rooli ahdistuksen alkamiseen.

– Aika monelle on lapsena opetettu, että surua ja vihaa ei saa näyttää. Ahdistukselle voi siis löytyä syy siitä, miten tunteista on kannustettu puhumaan. Vanhempien tehtävä on sanoittaa lasten tunteita. Perusahdistus voi jäädä päälle, jos on lapsena kokenut, ettei minua ole aidosti nähty.

Kaikki kokevat elämässään joskus ahdistusta. Apua kannattaa lähteä hakemaan viimeistään silloin, kun ahdistava olo näkyy arjessa jatkuvana huonommuuden tunteena tai itsensä vähättelynä. Voimakkaimmillaan ahdistus aiheuttaa paniikkikohtauksia tai pakoreaktioita. Ahdistuksen hallintaan on onneksi erilaisia apuja, mutta ihan hetkessä ongelma ei katoa.

– Asiakkaiden yleisin toive, että ota tämä olo minulta heti pois, jotta elämäni paranee. En ole lääkevastainen, mutta osa lääkkeistä vain turruttaa tunteita, eikä ahdistuksen syyhyn päästä kiinni. Jotkut käyttävät tunteiden turruttamiseen alkoholia tai muita päihteitä, toiset yrittävät päästä tunnetta karkuun harrastamalla paljon liikuntaa, Tarkiainen kertoo.

Terapiassa opetellaan sietämään ahdistusta terveellä tavalla ja yritetään selvittää sen perimmäisiä syitä. Usein se tarkoittaa vanhojen tunteiden ja tarinoiden avaamista, joka on pitkä ja vaikea prosessi. Tunteiden hyökyaallon käsittely on yhtä aikaa pelottavaa ja vapauttavaa.

– Terapia on hyvä, turvallinen paikka pysähtyä ja saada asioihin vuorovaikutusta puolueettomalta ammattilaiselta. Kaikki eivät tarvitse terapiaa vaan pystyvät käsittelemään tunteitaan esimerkiksi kirjoittamalla tai lukemalla, Tarkiainen lisää.

Tärkeintä on hyväksyä ahdistuksen tunteet ja oppia arvostamaan itseään. Tarkiainen muistelee jonkun viisaan sanoneen, ettei ahdistusta kannata juosta pois vaan sen kanssa voi lähteä lempeälle kävelylle.

– Hae ympärillesi hyviä ihmisiä. Jokainen kaipaa nähdyksi tulemista, ja ahdistuneena tarvitsemme lohtua. Rakkaus auttaa, koska silloin kokee itsensä arvokkaaksi, Tarkiainen vinkkaa.

Läheiset eivät useinkaan pysty helpottamaan ahdistuneen oloa, mutta väärillä sanoilla tilannetta voi tahtomattaan pahentaa.

– Ahdistuneelle ei pidä sanoa, että älä ahdistu tai kehottaa menemään suihkuun. Se viestittää, että ihminen ei saisi olla ahdistunut. Läheinen voi vain kuunnella mutta ei liikaa, koska se voi vääristää parisuhteen dynamiikkaa, Tarkiainen kertoo.

Monien mielestä ahdistuksessa pahinta on se, ettei pahan olon loppumista voi tietää ennakkoon. Siksi sen kanssa pitää Tarkiaisen mukaan jaksaa edetä maltilla pienin askelin – kuin sumussa merellä tai liikenteessä.

Ahdistushäiriöille tulossa omat hoitosuositukset

Vaarallisia asioita on järkevä pelätä, mutta sama tunne ilman todellista vaaraa on ahdistuneisuutta.

– Siinä, milloin normaali pelko muuttuu ahdistukseksi, on toki harmaata aluetta. Varsinaisesta ahdistushäiriöstä on kyse silloin, kun ahdistuneisuus on intensiivistä, toistuvaa ja haittaa arkielämää. Tavallisimpia ahdistuneisuushäiriöitä ovat paniikkihäiriö, määräkohtainen pelko, sosiaalisten tilanteiden pelko sekä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Taustalla on monenlaisia syitä, usein erilaisia elämänkokemuksia. Esimerkiksi koulukiusattu saattaa myöhemmin ymmärrettävästi pelätä huomion kohteena olemista, psykiatrian professori Erkki Isometsä Helsingin yliopistosta sanoo.

Ahdistuneisuushäiriöitä hoidetaan psykoterapialla tai lääkkeillä. Kapea-alaisemmista fobioista, kuten lentopelosta, voidaan yrittää päästä eroon altistushoidolla, jolloin pelko pyritään voittamaan kohtaamalla se asteittain. Usein hoidossa tarvitaan varsinaista psykoterapiaa, koska on tarpeen tarkastella omia ajatusprosesseja ja ymmärtää niiden ahdistuneisuutta korostavia vinoumia.

Tehokkaasti ahdistusoireisiin toimivien bentsodiatsepiini-lääkkeiden myynti on tippunut selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja lääkärit määräävät niitä haittojen vuoksi nykyään huomattavasti varovaisemmin.

– Akuutissa tilanteessa nopeasti tehoavat lääkkeet ovat mukavia aloittaa mutta hankalia lopettaa. Osa potilaista jää niiden pitkäaikaisiksi käyttäjiksi, ja siksi niitä ei suositella, Isometsä perustelee.

Masennuslääkkeistä on tutkitusti apua myös joihinkin ahdistushäiriöihin, mutta niissäkin on niksinsä. Masennuslääkkeiden aloitus on tehtävä varovaisesti, koska ne saattavat alussa lisätä ahdistusta. Usein masennuslääkkeitä käytetään ahdistukseen rinnakkain terapian kanssa.

Isometsän mukaan suomalainen psykiatrinen erikoissairaanhoitojärjestelmä on luotu palvelemaan vain vaikeimpien mielenterveyshäiriöiden hoitoa. Siksi yleensä lievempinä ilmenevien ahdistuneisuushäiriöiden kanssa päädytään usein hoitoon perusterveyden-, työterveyshuollon tai yksityisten palvelujen kautta.

Myös psykoterapeuttien saatavuudessa on ongelmia ja suuria alueellisia eroja. Kelan kautta kuntoutusterapiassa ahdistuksen vuoksi käyneiden määrä on pienessä ajassa moninkertaistunut.

– Tammikuussa ahdistushäiriöt ovat saamassa vihdoin omat käypä hoito -suosituksensa. Niitä on odotettu todella pitkään, Isometsä kertoo.

Kasvokkain tapahtuvan psykoterapian rinnalle on hiljattain kehitetty nettiterapiaa, josta on tutkimusten mukaan ollut monelle asiakkaalle hyötyä. Mielenterveystalo.fi-sivustolla voi saada nettiterapiaa ahdistus- ja paniikkihäiriöihin lääkärin lähetteellä. Nettiterapiassa asiakkaalta vaaditaan aktiivisuutta ja itsenäisyyttä tehtävien suorittamiseen. Palaute tulee suoraan ammattilaisilta.