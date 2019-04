Jalkavaivoja yhä enemmän myös lapsilla – eikä nyt puhuta perinteisestä lattajalasta

Lapset ja nuoret käyvät enenevässä määrin hoidattamassa erilaisia jalkavaivojaan fysioterapeutilla. Esimerkiksi Joensuun Askellusklinikalla käy lapsia kahdeksasta ikävuodesta ylöspäin.

– On esimerkiksi salibandyn, jalkapallon, voimistelun ja yleisurheilun harrastajia, joilla on paljon nilkka- ja polvivaivoja, urheilufysioterapeutti Valtteri Paavola sanoo.

Paavola arvelee lasten jalkaongelmien johtuvan liian yksipuolisesta kuormituksesta.

– Lasten pitäisi liikkua mahdollisimman monipuolisesti. Valmentajilla on lasten harjoittelun suunnittelussa tärkeä rooli.

Paavola ei usko, että lasten jalkavaivat olisivat lisääntyneet, mutta vanhemmat ovat yhä tietoisempia asioista.

– Joillekin lapsille on toki lääkärikin sanonut, että jalkoja kannattaisi näyttää fysioterapeutille, mutta on myös vanhempia, jotka tuovat lapsen omatoimisesti lihastasapainokartoitukseen. Kun ongelmiin päästään kiinni ajoissa, ne on helpompi korjata.

Suomalaisten tyypillisin jalan rakenne on lattajalka, joka periytyy usein vanhemmilta lapsille. Lattajalat voivat aiheuttaa vaivoja runsaasti liikkuvilla lapsilla. Paavolan mukaan lattajalka ei ole kuitenkaan ongelma, sillä jalan lihaksia voidaan vahvistaa jumppaamalla. Toisinaan lattajalkaisen jalkaongelmat häviävät esimerkiksi oikealla kenkäohjauksella, yksilöllisillä pohjallisilla, teippauksilla, teippisukilla ja tärkeimpänä jalkaterän rakennetta vahvistavilla spiraalidynaamisilla harjoituksilla.

– Täytyy muistaa, että lattajalat kuuluvat lasten normaaliin kehitykseen. Jos poikkeavat asentovirheet jatkuvat kouluiässä, on lapsen ryhti ja asentopoikkeamat hyvä tarkistuttaa asiantuntijan luona. Tyypillisesti tähän liittyy liikkumattomuutta, ylipainoa, alaraajojen virheasentoa ja vääränlaisten, usein liian pienten, jalkineiden käyttöä.

Osasyynä virheasentojen syntyyn voi olla Paavolan mukaan myös se, että Suomessa liikutaan iso osa vuodesta vahvasti tuetut kengät jalassa. Näin jalkojen ja jalkaterien normaali lihastasapaino jää kehittymättä.