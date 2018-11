Jo vartin kehonhuolto päivässä tekee ihmeitä vetreydelle – katso urheiluhierojan kuvaohjeet pikavenyttelyyn

Juuso Mänttäri kysyy usein asiakkailtaan, miten he huoltavat kehoaan. Liian usein vastaus on sama: pitäisi venytellä enemmän.

– Mutta onko se venyttely sittenkään sitä, mitä ihmisen keho kaipaa? Mänttäri kysyy.

Hän on koulutettu hieroja, urheiluhieroja sekä personal trainer ja pyörittää omaa Rautainen olo -yritystään.

Mänttärin mukaan toimiva kehonhuolto on paljon muutakin kuin venyttelyä. Se on pientä, monipuolista liikettä, jota tapahtuu joka päivä arjen lomassa, vaikka hampaita pestessä.

Fysioterapeutti Joni Erolainen sanoo, että jo varttitunnin mittaisella kehonhuollolla saa paljon aikaan. Hän ajoittaisi kehonhuollon päivän kuormittavimman osuuden jälkeen.

Ja miksi sitä kehonhuoltoa kannattaisi tehdä? Jotta keho pysyisi kunnossa, vastaus kuuluu. Kehonhuollolla voidaan muun muassa ehkäistä kiputiloja, pitää lihakset vetreinä ja jäsenten liikeradat laajoina.

Juuso Mänttäri ja Joni Erolainen vastaavat neljään kysymykseen kehonhuollosta:

1. Mitä kehonhuolto on?

Juuso Mänttäri: – Kehonhuolto voi olla aktiivista tai passiivista. Aktiivisella kehonhuollolla tarkoitetaan sitä, mitä ihminen tekee itse itselleen: esimerkiksi liikkuvuusharjoittelua, terveellistä ruokavaliota ja rentoutumista. Passiivisella kehonhuollolla tarkoitetaan muiden tekemää kehonhuoltoa, kuten hierontaa ja parivenytyksiä.

Joni Erolainen: – Kehonhuolto on arjen keskellä tapahtuvaa yksinkertaista toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään työn, arjen ja harrastusten aiheuttaman kuormituksen negatiiviset vaikutukset. Käytännössä kehonhuoltoa voi toteuttaa esimerkiksi jumppaamalla, venyttelemällä, hierontarullaa käyttämällä tai vaikkapa myös lepäämällä.

– Kehonhuollon tavoitteena voi olla kehon aineenvaihdunnan parantaminen, kuona-aineiden liikkeelle saaminen, lihaskireyksien lievittäminen, kehon liikeratojen harjoittaminen sekä yleisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

2. Kenen erityisesti kannattaa huoltaa kehoaan?

JM: – Kaikkien pitäisi huoltaa kehoaan. Jokaisen ihmisen arjessa pitäisi olla monipuolista liikettä. Jos päivä menee pitkälti seisoen tai istuen ”lukkiintuneena” samoihin asentoihin, kehon liikeratoja käytetään suppeasti. Se aiheuttaa jäykkyyksiä.

JE: – Kehonhuolto on tärkeää meille kaikille mutta eri syistä. Aktiivisesti liikkuvat henkilöt käyttävät kehoansa usein korkealla kuormitusasteella, ja kehonhuollon avulla kroppa saadaan palautumaan tehokkaammin. Hyvin huollettu keho osaa huollon jälkeen ottaa kuormitusta vastaan paremmin.

– Vähän liikkuvilla henkilöillä suuri osa kehoon kohdistuvasta kuormituksesta on staattista. Tämän seurauksena kehon luontainen aineenvaihdunta ja palautumiskyky ovat usein heikentyneet. Kehon huoltaminen on hyvin suositeltavaa vähän liikkuvien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kehonhuollon merkitys korostuu entisestään, kun ikää tulee lisää.

3. Miten usein kehonhuoltoa pitäisi tehdä? Miten pitkä aika kerrallaan ja missä yhteyksissä?

JM: – Kehonhuoltoa pitäisi olla joka päivä. Arjen pitäisi sisältää pitkin päivää tehtäviä liikkeitä: Aamulla kahvin tippuessa pyöritellään lapoja, pestään hampaat kyykyssä, kesken työpäivän tehdään välillä sivutaivutuksia ja kierretään vartaloa. Jos vastaan tulee tanko, roikutaan siinä hetken aikaa. Näin pidät kehosi koko ajan ”auki” etkä päästä sitä tilaan, josta sinun pitäisi yrittää repiä se väkisin auki.

– Viikossa on 168 tuntia. Tärkeämpiä ovat ne pienet jokapäiväiset asiat kuin se yksi tunti viikossa, jolloin yrittäisit repiä taas kehosi auki.

JE: – Suosittelen tekemään kevyttä kehonhuoltoa päivittäin. Ei toki haittaa, vaikka välipäiviäkin kiireisen arjen vuoksi tulee. Kestoltaan jo varttitunnin mittaisella kehonhuollolla saa paljon aikaiseksi.

– Tehokkainta kehonhuollon toteuttaminen on päivän kuormittavimman osuuden, kuten työpäivän tai liikuntaharrastuksen, jälkeen. Ajan voi varata myös ammattilaisen tekemälle kehonhuollolle, kuten hierontaan, jolloin sen yhteydessä voi päästä rauhoittumaan ja jopa rentoutumaan.

– Liikkeet kehonhuoltoa varten tulisi valita työn ja harrastusten mukaan. Huolto tulisi kohdistaa niille kehon alueille ja lihasryhmille, joiden kanssa on eniten haasteita. Perinteinen venyttelykin toimii oikein toteutettuna.

4. Millaisiin kehonhuoltoon liittyviin virheellisiin käsityksiin ja uskomuksiin olet törmännyt?

JM: – Yleisesti ajatellaan, että kun niskat ovat kipeät, on ratkaisu venytellä niitä. Ei mietitä sitä, mikä on kivun perimmäinen syy. Ovatko niskat kipeytyneet itsestään, vai olisiko kivun aiheuttanut esimerkiksi liikkeen puute ja mahdollisesti huonot työasennot? JE:– Yleisin kohtaamani virheellinen käsitys on, että kehonhuolto olisi kovin aikaa vievää ja monimutkaista. Kehonhuolto voi olla niin yksinkertaista tai haastavaa kuin henkilö haluaa sen olevan. Hyvin valituilla liikkeillä aikaakaan ei kulu kohtuuttoman kauan.

– Toinen virheellinen käsitys on, että oma keho ei tarvitse huoltoa. Tämä johtuu osittain siitä, että ei olla koettu kehonhuollon aiheuttamia positiivisia vaikutuksia tai ollaan niin tottuneita oman kehon tiettyihin kuormitustiloihin, ettei nähdä niiden olevan korjattavissa.