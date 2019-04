Joka toinen suomalainen on huolissaan terveydestään – myös fyysinen kunto saisi olla parempi

Joka toinen suomalainen on huolissaan terveydestään. Eniten huolestuneita on Pohjois- ja Itä-Suomessa: heistä 55 prosenttia sanoo olevansa terveydestään huolissaan. Vähiten huolissaan ovat uusimaalaiset, joista vastaava osuus on 46 prosenttia.

Lisäksi suomalaisten huoli on suurempi kuin muiden pohjoismaalaisten. Tässä suhteessa toiseksi huonoiten menee tanskalaisilla, joista 44 prosenttia on huolissaan terveydestään. Seuraavana tulevat ruotsalaiset 42 prosentillaan ja norjalaiset 40 prosentillaan. Luvut käyvät ilmi ravitsemusyritys Herbalife Nutritionin Yougovilla teettämästä kyselystä, johon osallistui vastaajia neljästä Pohjoismaasta.

Kaikkein suurin ero suomalaisten ja muiden Pohjoismaiden välillä on ruokavalion suhteen. Suomalaisista tasan puolet kokee tarvitsevansa tasapainoisempaa ruokavaliota päästäkseen terveystavoitteisiinsa, kun tanskalaisista vain joka viides, norjalaisista reilu neljännes ja ruotsalaisista joka kolmas kokee tarvetta tasapainoisempaan ruokavalioon.

55 prosenttia suomalaisista haluaisi kertomansa mukaan olla paremmassa kunnossa. Muissa Pohjoismaissa ollaan paremmalla tiellä. Lähimpänä Suomea on Ruotsi, jossa paremmassa kunnossa haluaisi olla 45 prosenttia vastaajista, kun taas norjalaisista 42 ja tanskalaisista 41 prosenttia kokee tarvetta muutokseen.

Yli puolet suomalaisista sanoo, ettei heidän työnantajansa tue liikuntaa missään muodossa. Tanskassa ja Norjassa menee vielä huonommin: tanskalaisista jopa 81 prosenttia ja norjalaisista 60 prosenttia sanoo, ettei heidän työnantajansa tue liikuntaa millään tavoin. Ruotsissa puolestaan luku on maiden paras, 38 prosenttia.

14 prosenttia suomalaisista kertoo, että heidän työnantajansa maksaa työntekijöiden kuntosalijäsenyyden kokonaan tai osittain, ja 18 prosentin mukaan heidän työpaikallaan on mahdollisuus kuntoiluun.

– Kyselytutkimuksen valossa työnantajan liikuntaan kannustamisella näyttäisi olevan yhteys siihen, kuinka huolissaan työntekijä on terveydestään. Esimerkiksi 24 prosentilla niistä suomalaisista, jotka kokevat itsensä terveeksi, on työpaikallaan mahdollisuus kuntoiluun. Niistä, jotka puolestaan ovat huolissaan terveydestään, vain 13 prosentilla on työpaikallaan kuntoilumahdollisuus, toteaa Herbalife Nutritionin Pohjoismaiden johtaja Mia Bergmann.