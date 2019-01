Kala maistuu suomalaisille yleensä hyvin, mutta lähes joka kymmenes ei syö kalaa edes kerran vuodessa

Kala ja äyriäiset maistuvat suomalaisille erittäin hyvin. Hämmästyttävää on kuitenkin, että yhdeksän prosenttia suomalaisista syö kalaa harvemmin kuin kerran vuodessa tai ei koskaan. EU:ssa vastaava luku on peräti 16 prosenttia, selviää uusimmasta kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kulutustapoja selvittäneestä erityiseurobarometrista.

Vastaajista 54 prosenttia kertoo syövänsä kalaa kotona vähintään kerran kuukaudessa.

– Kalaa olisi hyvä syödä kahdesti viikossa. Ainakin noin puolet suomalaisista saisi siis lisätä kalaa ruokapöytään, Pro Kala ry:n toiminnanjohtaja Katriina Partanen kommentoi.

Suomalaiset haluavat tutkimuksen mukaan kalansa tuoreena ja mieluiten fileenä. Pakasteet ja säilykkeet eivät maistu yhtä hyvin kuin EU:ssa keskimäärin, mutta savustetut ja suolatut tuotteet ovat Suomessa muuta Eurooppaa suositumpia.

– Esimerkiksi savulohi ja erilaiset sillituotteet maistuvat suomalaisille ympäri vuoden, Partanen sanoo.

Tutkimuksen mukaan syy siihen, miksi kala ei päädy niin usein lautaselle, on hinta. 69 prosenttia suomalaisista sanoisi ostavansa enemmän kalaa, jos tuotteet eivät olisi niin kalliita.

– Hinnalla on luonnollisesti iso merkitys kuluttajien valinnoissa. Kalaa on kuitenkin moneen eri lähtöön, ja edullisempiakin vaihtoehtoja on useita, Partanen muistuttaa.

Tärkeimmät tekijät kalan ostamisessa ovat tuotteen ulkonäkö, alkuperä ja hinta, kuten tutkimuksesta käy ilmi. Suomalaisille on tärkeää, että kala on kotimaista: 62 prosenttia kertoo suosivansa oman maan tuotteita, kun EU:ssa keskimäärin samoin vastasi 37 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan suoraan heijastu kulutukseen.

– Erilaisissa tutkimuksissa nousee toistuvasti esille se, että suomalaiset haluavat nimenomaan kotimaista kalaa. Kotimaisen kalan kulutus on kuitenkin 2000-luvulla vähentynyt noin kolmanneksella, ja samaan aikaan tuontikalan ja erityisesti Norjasta tuoden lohen kulutus on kasvanut moninkertaisesti, Partanen kertoo.

Syy kotimaisen kalan kulutuksen laskuun on saatavuudessa. Kotimaisen kalan tarjonta on vähentynyt, mikä ohjaa kysyntää tuontikalaan.

Muitakin eroja löytyy suomalaisten ja muun EU:n välillä. EU:ssa keskimäärin vain kahdeksan prosenttia pitää sisävesien kaloja merikaloja parempina, mutta Suomessa niistä pitää enemmän 23 prosenttia.

– Tässä taitaa näkyä suomalaisten mieltymys muikkuihin, Partanen hymyilee.

Kaikki eivät kuitenkaan ole niin tarkkoja siitä, tuleeko kala järvestä vai merestä. 36 prosentille suomalaisista ei ole mieltymystä kumpaankaan suuntaan.