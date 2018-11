Kasariajan suosikkilaji tekee paluuta – lama runteli harrastajamäärät, tuleeko uuden nousun myötä valinta olympialaislajiksi?

Tehokasta ajankäytöllisesti, erittäin monipuolista, intensiivistä ja taktista, ja varma hiki tunnin pelivuorolla. Silti jalat kestävät. Näin kehuvat jyväskyläläisen Laajavuori Squashin pelaajat lajiaan harmaana marraskuun iltana.

Squash eli kössi oli kasariajan suursuosikki ja trendilaji, jonka vahvin noste kaatui 1990-luvun alun lamaan.

Squash on vauhdikas mailapeli, jota pelataan kaksinpelinä suljetulla kentällä. Suomen ensimmäinen squash-kenttä otettiin käyttöön Helsingissä syksyllä 1968 eli tasan 50 vuotta sitten. Seitsemänkymmentä- ja kahdeksankymmentäluvuilla kenttiä rakennettiin vauhdilla eri puolille maata, ja harrastajamäärät kasvoivat nopeasti. Enimmillään Suomessa oli lähes 600 kenttää ja jopa 100 000–200 000 lajin harrastajaa.

Sitten Suomi vajosi lamaan.

– Squash oli suosittu työpaikkaliikunnan muoto ja monilla firmoilla oli henkilökunnalle omat pelivuoronsa. Kun yrityksillä alkoi mennä huonosti ja kustannuksia karsittiin, harrastajamäärät romahtivat, kertoo Suomen Squashliiton toiminnanjohtaja Mika Monto.

Monilla paikkakunnilla squash-kentät ja -hallit otettiin muuhun käyttöön, ja pelaaminen loppui kokonaan.

– Yritykset toipuivat aikanaan mutta squash ei. Yhtenä syynä oli varmasti se, että halliyrittäjät ja seurat eivät osanneet reagoida tilanteeseen, kun pelaajia oli tullut ovista ja ikkunoista ilman, että tarvitsi tehdä mitään.

Nyt näyttää, että squash tekee paluuta.

– Uskallan jo sanoa, että näin on. Erilaisia positiivisia, hiljaisia signaaleja on olemassa, ja se on ollut hienoa huomata, Monto sanoo.

Yksi näistä signaaleista on se, että Helsingin Merihaan pallohallin yhdeksän squash-kenttää on kirjannut kolmen viime vuoden aikana pelaajamääriinsä lähes kolmanneksen kasvun.

Viime vuosina kenttiäkään ei ole enää suljettu – päinvastoin. Esimerkiksi Jyväskylään suunnitteilla olevaan Hippos-keskittymään on piirretty neljä squash-kenttää.

Myös maailmalla laji vankistuu vauhdilla. Harrastajamäärät ovat kasvussa niin Yhdysvalloissa kuin vaikkapa Itä-Euroopassa, Intiassa ja Kiinassa.

– Töitä on tehty kovasti, että squash saataisiin olympialajiksi. Seuraava yritys on vuoden 2024 Pariisin olympialaisiin, Monto kertoo.

Nykyisin Suomessa on Monton mukaan noin 150 squash-kenttää ja arviolta 10 000–20 000 lajin harrastajaa. Moni pelaaja on tullut lajin pariin muiden mailapelien kautta.

– Tyypillisin pelaaja on pääkaupunkiseudulla asuva mies, joka pelasi myös lajin huippuvuosina. Mutta olemme panostaneet vahvasti juniorityöhön ja se alkaa näkyä. Nuorimmat pelaajat ovat 5–6-vuotiaita, Monto sanoo.

Liiton keskeisenä tavoitteena on nostaa squashin tunnettuutta ja tehdä siitä varteenotettava lajivaihtoehto sekä kilpa- että kuntourheilijoille. Organisaatio uusittiin reilu vuosi sitten ja samalla perustettiin uusi nuorisopäällikön työtehtävä.

– Olemme olleet hiukan huonoja viestimään siitä, kuinka hyvä ja tehokas laji on. Kuinka moni esimerkiksi tietää, että squashin pelaaminen polttaa tuhat kilokaloria tunnissa? Tai että squash on julistettu maailman terveellisimmäksi urheilulajiksi?

Tuo jälkimmäinen perustuu talouslehti Forbesin listaukseen vuodelta 2003, ja siinä huomioitiin muun muassa kaloreiden kulutus, lihasvoima, kestävyyskunto sekä loukkaantumisriski.

Maksimaalista hyötyä itselle

Liikunta nähdään nykyisin selvemmin itseensä kohdistuvana investointina pitkällä aikavälillä, sanoo kulutustutkija Miia Grénman Turun yliopistosta. Liikunta on yksi osatekijä pyrittäessä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jossa mielen tasapaino on yhtä tärkeää kuin fyysinen kunto. Toisaalta ajankäytön rajallisuus korostaa tehokkuutta myös liikkuessa.

– On kaksi selkeää trendiä. Suosiotaan ovat kasvattaneet sekä joogalajit että personal trainer- eli henkilökohtaiset valmennuspalvelut, Grénman sanoo. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa wellness-kuluttamisesta ja -brändäyksestä.

Hänen mukaansa joogan suosiota selittää vastapainon hakeminen kiireiselle arjelle: halutaan hiljentyä ja lisätä tietoisuutta omasta itsestä. Palautuminen on tärkeää, ja siitä syystä myös kehonhuollosta on tullut suosittua.

– Monet toiminnalliset tunnit ovat kasvattaneet suosiotaan ja esimerkiksi joistakin hoitomuodoista, kuten faskiahieronnasta, on tullut osa harjoittelua.

Rauhoittumista ja omaa tilaa haetaan myös musiikista. Moni lähtee salille ja lenkille kuulokkeet korvilla.

Personal trainerin kanssa harjoittelussa kyse on itsensä kehittämisestä itselle räätälöidyn palvelun kautta. Nyt uutena trendinä on myös pienryhmäharjoittelu trainerin kanssa. Valmentaja auttaa saavuttamaan tavoitteet.

– Tavoitteena on saada maksimaalinen hyöty käytettävässä olevasta treeniajasta. Treeneiltä toivotaan kuormittavuuden lisäksi helppoutta. Tärkeää on myös sosiaalisuus, Grénman toteaa.

Grénman uskoo, että liikunnassa palataan perusasioiden äärelle vähän samaan tapaan kuin ruuassa: lähiruoka ja ei-prosessoimaton ruoka kiinnostavat.

– Perinteiset liikuntalajit ja -muodot kasvattavat suosiotaan.

Toisaalta se näkyy myös paluuna luontoon. Ulkoilu ja retkeily ovat vahvassa nousussa, ja kaikkein trendikkäintä on polkujuoksu.

– Mutta lenkkipolultakin haetaan laajempaa hyvinvointia, ei vain treeniä maratonia varten.

UKK-instituutin erikoistutkija Marjo Rinne haastatteli tätä juttua varten instituutin ja eri lajien asiantuntijoita siitä, millainen liikunta nyt vetää. Myös heidän kommenteistaan käy ilmi, että vahvassa nousussa on niin luontoliikunta kuin kehonhallintaan liittyvät lajit kuten jooga.

– Polkujuoksun ohelle on tullut parkrun eli puistojuoksu. Siinä missä poluille lähdetään monesti yksin, puistojuoksu on yhteisöllistä liikkumista, Rinne mainitsee.

Kovempaa rääkkiosastoa edustava crossfit pitää edelleen pintansa. Nuorten nouseva laji on puolestaan koripallo Lauri Markkasen esikuvan mukaan, toisaalta varsinkin nuorten naisten suosiossa on twerkkaus (tanssityyli).

Myös muut tanssilajit kiinnostavat aina lavatansseista lähtien.

– Pienryhmissä tapahtuva ja personal trainerin ohjaamana tapahtuva harjoittelu on myös selvästi suositumpaa kuin aiemmin, Rinne kertoo.