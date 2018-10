Kehon laskennallinen ikä peilaa elettyä elämää – "Istuminen edellyttää melkeinpä parempaa fyysistä kuntoa kuin metsissä samoilu"

Kun Keijo Suuronen aloitti metsäasiantuntijan tehtävässä Stora Ensolla yli kolmekymmentä vuotta sitten, hän kuvitteli tulevansa työhön, jossa liikutaan luonnossa. Pian kävi kuitenkin ilmi, että pesti sisältää paljon myös toimistotyötä ja autossa istumista. Niiden osuus on vuosien varrella vain kasvanut.

Vuonna 2010 Stora Enso Metsä aloitti hyvinvointiohjelman, johon kuuluu myös kehon iän mittauksia. Mittaus kertoo terveyskunnosta, ja siinä kartoitetaan paino, pituus, painoindeksi ja verenpaine. Lisäksi tehdään aerobista kuntoa mittaava testi leposykkeestä sekä liikkuvuus- ja lihaskuntotestejä.

Tulokset syötetään tietokoneohjelmaan, joka laskee niiden perusteella kehon iän.

Keijo Suurosen yleiskunto ei ole koskaan ollut huono, mutta ensimmäinen mittaustulos havahdutti. Hän alkoi seurata tarkemmin esimerkiksi painoindeksiään. Myös liikkuvuuden ja hapenottokyvyn tarkkailu on ollut hänestä mielenkiintoista.

– Motoriikan ylläpito on myös tärkeää, kun liikutaan maastossa. Työpäivän aikana tapahtuva liikunta ei riitä hyvän kunnon ylläpitoon. Istuminen edellyttää melkeinpä parempaa fyysistä kuntoa kuin metsissä samoilu, Suuronen sanoo.

Terveys on jokaisen henkilökohtainen asia, eikä oman kehon ikää ole tarpeen paljastaa työtovereille. Yhteen laskettuja tuloksia voi kuitenkin kertoa. Hyvinvointiohjelman aikana Stora Enso Metsän 550 työntekijän keskimääräinen kehon ikä on pudonnut noin puolitoista vuotta. Elämäntapamuutoksia on tehnyt 476 henkilöä.

Stora Enson yhteistyökumppanina hyvinvointiohjelmassa on ollut alusta asti lahtelainen 4event. Yhtiön hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs tekee ohjelmasta parhaillaan väitöskirjaa.

Kehon ikä perustuu matemaattisiin laskukaavoihin. Sykemittareita valmistava Polar Electro toi idean Suomeen 2000-luvulla. Aiemmin sitä oli sovellettu muun muassa Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa.

4eventin kehittämällä kartoitusmetodilla on tehty 15 000—20 000 kehon iän mittausta. Terveyskunto on hyvä, jos tulokseksi saa oman ikänsä tai sitä vähemmän. Äikkään mukaan tyypillinen tulos kuitenkin on, että kehon ikä on pari kolme vuotta enemmän kuin elettyjen vuosien.

– Jos otetaan satunnaisesti sata henkilöä, joiden keski-ikä on 43 vuotta, heidän keskimääräinen kehon ikänsä on 45 vuotta.

Menetelmän etu on Äikkään mukaan se, että mittaus tarjoaa yhteen koottua informaatiota ihmisen terveyskunnosta ymmärrettävässä muodossa. Tuloksista on helppo nähdä, mihin huomiota pitäisi kiinnittää. Kehityksen kohteeksi voi nousta esimerkiksi lihasvoima, kestävyyskunto tai liikkuvuus.

– Terveydenhuollosta saa yksittäisiä tuloksia, esimerkiksi veriarvon tai vaikka verenpainelukeman, mutta ei terveydellistä yhteenvetoa. Tässä on pyritty kokonaiskuvaan, vähän kuin katsoisi itseään peiliin.

Kartoituksen voi tehdä tavallisissa vaatteissa, ja se vie 30–45 minuuttia. Kestävyyskunnon, lihaskunnon ja liikkuvuuden tuloksia verrataan keskiarvoihin, joita samanikäiset miehet tai naiset ovat saaneet aiemmin. Verenpainelukemia sekä pituuden ja painon suhdetta verrataan puolestaan yleisiin suosituksiin.

Itse testi on miellyttävä suorittaa, vaikka osa saattaa jännittääkin testausta.

– On ollut tilanteita, joissa henkilö on järkyttynyt omista tuloksistaan mutta on jälkeenpäin tullut kiittelemään niistä, Äikäs kertoo.

Miehille yllätyksiä ovat aiheuttaneet verenpainelukemat. Naisia mietityttää kehon koostumus, joskus liikaakin.

– Joitakin vuoisia sitten päätimme poistaa rasvaprosenttimittauksen menetelmästämme. Sitä tuijotettiin liikaa, ja kokonaisuus unohtui. Tämä saattoi johtaa jopa terveyttä haittaaviin muutoksiin elämäntavoissa.

Lisää aktiivisuutta päiviin ja syö terveellisemmin. Siinä kaksi ohjetta, joita noudattamalla kehon ikää voi saada nuoremmaksi.

4eventin hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs sanoo, että arkisen aktiivisuuden pitäisi olla mielekästä tekemistä, jossa lihakset väsyvät ja joka panee puuskuttamaan. Monen ruokavalioon tulisi lisätä kasviksia, hedelmiä ja marjoja, ja ateriarytmin pitäisi olla tasainen.

– Laihdutuskuureja emme suosittele. On väärä ajatus lähteä muuttamaan kehon ikää vain pudottamalla painoa, Äikäs sanoo.

Nämä ohjeet terveyden edistämiseen on kuultu lukemattomia kertoja aiemminkin, mutta useilta ne jäävät noudattamatta. Mikä neuvoksi?

Stora Enso Metsän henkilöstö on saanut kannustusta toisiltaan. Hyvinvointiohjelmaa on toteutettu esimerkiksi palaveripäivinä yhdistämällä kokoukseen jotain liikunnallista päivän päätteeksi.

– Henkilöstö on hajallaan maakunnissa, ja yhteisiä tapaamisia on harvoin. Ne ovat henkinen voimavara, sanoo ostopäällikkö Kari Ryhänen.

Metsäasiantuntijat ovat muun muassa kokeilleet erilaisia liikuntalajeja, kuten suunnistusta, tanssia, retkiluistelua ja golfia. Kokeilujen avulla on voinut tunnustella itselle sopivaa lajia.

Pikavoittojen perässä on kuitenkin turha juosta. Sopiva aikaväli kehityksen tarkasteluun on Äikkään mukaan noin kaksi vuotta.

– Elämäntapamuutosten juurtuminen vie kuukausia, jopa vuodenkin. Esimerkiksi kasvisten käytön lisääminen pysyvästi osaksi ruokavaliota ei vain tapahdu hetkessä.

Äikäs puhuu muutoshoipertelun mallista.

– Harva ymmärtää, että onnistuneeseen muutokseen kuuluu aina repsahduksia. Niistä opitaan ja tähdätään pysyvään muutokseen, maltillisella tahdilla. Mitä kovempi tahti, sitä varmemmin tahdonvoima ja itsekuri joskus loppuvat.

Rehellisyys itseään kohtaan on tärkeää.

– Huippukunnossa ei tarvitse välttämättä olla, mutta harhakuvat on syytä välttää.