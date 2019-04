Kuinka selvitä ruuhkavuosista, jotka voivat nakertaa parisuhdetta? Katso vinkit, miten tyypillisistä lapsiperheen ongelmista päästään

Marraskuussa 2008 työmatkalla ollut myyntimies Liivo Pyvi pyysi lentoemäntä Jasmin Hasania treffeille Helsinki–Pietari-lennolla.

Nyt yli vuosikymmen myöhemmin Pyvi ja Hasan istuvat onnellisina yhteisen omakotitalonsa terassilla Helsingin ja Vantaan rajalla ja katselevat poikiensa pallottelua.

Huoleton sinkkuaika on kansainväliselle avioparille enää muisto vain – viime aikoina Hasan, 35, ja Pyvi, 41, ovat kokeneet, millaista on elää ruuhkavuosia.

Parilla riittää kiireitä kahden päiväkoti-ikäisen pojan, töiden ja harrastusten takia. Perheen elämä pyörii pitkälti lentoemäntä-äidin työvuorojen ja -matkojen ympärillä.

– Liivo joutuu useimmiten viemään ja hakemaan lapset päiväkodista sekä kuljettamaan jalkapallo- ja jääkiekkoharrastuksiin, kun olen työmatkoilla, Hasan kertoo.

Arkisin äidillä on usein vapaapäiviä, mutta perheen yhteiset vapaat viikonloput ovat harvinaisia.

– Kun vapaa viikonloppu osuu kohdalle, nautin siitä, että voimme syödä yhdessä aamupalaa, Hasan sanoo.

Pariskunta on pyrkinyt selviämään kiireistä auttamalla toisiaan niin paljon kuin mahdollista.

– Liivo saa kiitokset siitä, että hän on antanut minulle aina omaa aikaa ja lepoa, kun olen sitä tarvinnut, Hasan kiittelee.

Puolisot hoitavat kotitöitä tasavertaisesti eivätkä jaa vuoroja vaan tekevät asiat sitä mukaa, kumpi ehtii ne tehdä. Molemmilla on kuitenkin omat suosikkipuuhansa.

– Jasmin laittaa meistä enemmän ruokaa. Minä taas hoidan usein pyykinpesun ja lakananvaihdon, Pyvi kertoo.

Ruuhkavuodet ovat olleet parille välillä raskasta aikaa. Ne ovat koetelleet myös heidän suhdettaan, etenkin, kun pojat olivat vaippaiässä.

– He veivät kaiken aikamme. Olin todella väsynyt, ja lapset nukkuivat huonosti, Hasan toteaa.

Pyvi sanoo, että hän pyrki vauva-aikoina tekemään kaikki kotityöt ja piti kaikki isyysvapaat, jotta vaimo voisi keskittyä lastenhoitoon ja joskus hengähtääkin.

– Kävin esimerkiksi välillä kaupassa lasten kanssa, jotta Jasmin saisi hetken levätä.

Pyvi myöntää, että myös oma jaksaminen oli koetuksella ison työmäärän ja unettomien öiden vuoksi sekä siksi, että vaimo omistautui lapsille.

Hasan sanoo ymmärtävänsä, miksi aviomies koki olonsa usein ulkopuoliseksi.

– Hän ei saanut minulta läheisyyttä, huomiota ja hellyyttä niin paljon kuin olisi kaivannut.

Vauva-aikojen ongelmista on sittemmin päästy. Pyvi on pyrkinyt järjestämään parille yhteistä aikaa, ja tästä on ollut apua.

– Aluksi yhteinen aika tarkoitti sitä, että kävimme kahdestaan lounaalla tai katsoimme elokuvan, Pyvi kertoo.

Pikkuhiljaa yhteiset tuokiot ovat pidentyneet, kun pojat ovat kasvaneet, ja pari on voinut lähteä viettämään iltaa yhdessä.

– Olemme saattaneet varata yöksi hotellihuoneen, vaikka olemme lähellä kotia. Olemme olleet myös usein viikonloppumatkoilla ulkomailla, Hasan kertoo.

Pariskunta kiittää Vantaalla ja Liedossa asuvia vanhempiaan, jotka ovat hoitaneet poikia ja mahdollistaneet parin yhteisen ajan.

Nykyisin aviopari kokee, että ruuhkavuodet ovat vahvistaneet heidän suhdettaan.

– Meillä on paljon yhteistä aikaa, ja nautimme toistemme seurasta. Välillämme on paljon läheisyyttä ja hellyyden osoituksia, ja juttelemme paljon kaikesta: päivän tapahtumista, lapsista, lomista, haaveista, kuvailee Hasan, jolla on israelilaisia sukujuuria.

Aviopari kokee, että he ovat saaneet myös omat elämänsä takaisin.

– Meille on ollut tärkeää, että voimme taas harrastaa omiakin juttuja ja nähdä ystäviä, koripalloa pelaava suomalais-virolainen Pyvi kertoo.

Parhaat ruuhkavuosien hetket liittyvät Hasanin ja Pyvin mielestä siihen, että on saanut seurata lasten kasvua ja nähdä, miten he oppivat uusia asioita. Lasten sairastumiset taas ovat olleet niitä ikävimpiä juttuja.

Ruuhkavuodet ovat opettaneet avioparille paljon elämästä.

– Osaamme olla stressaamatta turhista asioista paremmin kuin ennen. Osaamme nauttia pienistä ihanista hetkistä, Hasan kuvaa.

– Nykyisin pääsemme myös nauttimaan perhematkoista, koska lapset ovat isompia. Lomailemme muutaman kerran vuodessa ulkomailla. On hienoa, että voimme päästä mukaan Jasminin työmatkoille, Pyvi sanoo.

Ruuhkavuosien vinkit