Kuukautisista saa nauttia täysillä, sanoo arkeaan kuukautiskierron mukaan suunnitteleva Fredrika Winsten

Kuukautiset, menkat, puolukkapäivät. Tuo kuukausittain toistuva riesa, josta moni pyrkii eroon pillerein ja kierukoin. Kun yksi nainen valittaa kuukautisiaan, toiset antavat sympatiaa. Jopa miehet niistä vitsailevat.

Ennen Fredrika Winstenkin, 30, vihasi kuukautisiaan. Ne alkoivat nuorena ja ovat aina olleet runsaat. Winstenistä tuntui, että lapsuus loppui kesken ja kuukautiset rajoittivat elämää. Paras tilanne oli silloin, jos kuukautiset olivat niin huomaamattomat kuin mahdollista, esimerkiksi kuukupin ansiosta.

Sitten Winsten tapasi ihmisen, jolle kuukautiset eivät olleet pelkästään ok-juttu vaan joka todella rakasti niitä ja otti kierrosta kaiken irti.

– Mietin, miten on edes mahdollista rakastaa kuukautisia ja pitää niitä voimavarana. Ajatus tuntui kuitenkin kokeilemisen arvoiselta. Olin hyvää maaperää, tarpeeksi hippi innostuakseni, Winsten sanoo.

Kiertotietoisuus parantaa elämänlaatua

Nyt kuukautispositiivisuudesta on tullut Winstenille kiinteä osa elämää. Hän pyrkii rytmittämään tekemisensä kuukautiskierron mukaisesti. Jokaisella kuukautiskierron vaiheella on omat erityispiirteensä ja elämä helpottuu, kun elää niiden mukaan.

Winsten ajattelee kiertoa vuodenaikojen mukaan. Kuukautiset ovat kierron talvi, silloin kannattaa levätä ja tekee mieli vetäytyä vällyn alle.

Kuukautisten jälkeen vireystila kohoaa ja ovulaation aikaan nainen on kesän kukoistuksessa, sosiaalinen, fyysisesti pirteä ja seksuaalisesti aktiivinen. Sitten alkaa taas rauhoittuminen kohti talvea ja uusia kuukautisia.

– Kun tietää, että puolet kuukaudesta on introvertti ja puolet ekstrovertti, elämää voi rytmittää sen mukaan. Se on muuttanut arkea paljon. Minulla on taipumus burnoutiin, mutta kiertotietoisuus auttaa löytämään rytmin, jossa jaksaa.

Jos mahdollista, Winsten pitää kuukautisten ensimmäiset päivät vapaata eikä ainakaan sovi niille rasittavia tapaamisia.

Vuotoa voi oppia kontrolloimaan

Omista kuukautisista nauttimisen voi viedä niin pitkälle kuin sielu sietää. Moni harrastaa esimerkiksi vapaata vuotamista eli sitä, ettei käytä mitään kuukautissuojaa vaan antaa veren valua. Vähintäänkin kotona voi istua pyyhkeen päällä tai mennä metsään ja istua sammalmättäälle

Vuotoa voi oppia myös kontrolloimaan lantionpohjan lihaksilla ja pidättää sitä ulkona ja antaa virrata vapaasti kotona.

– Siivota pitää ja pestä enemmän pyykkiä, mutta se ei ole monelle ongelma.

Menkkaverinaamio hätkähdytti

Myös kuukautisverta voi hyödyntää, ja sillä voi esimerkiksi maalata. Winsten otti kerran verta kuppiin ja käytti sitä kasvonaamiona. Kuvan julkaiseminen somessa jännitti, vaikka Winstenin ystävät ovat samanhenkisiä.

– Menkkaverinaamio kasvoilla ei ole väliä sillä, mikä on ammatti tai kenen puoliso olen. Se on armollista. Mutta onhan se nyt ilman pienintäkään epäilystä ihan hullua laittaa verta naamaan. Mutta suosittelen kokeilemaan, Winsten nauraa.

Radikaali pimppipositiivisuus

Jokin aika sitten Winsten perusti ystäviensä kanssa Instagramiin Pimppikerhon, jonka tarkoituksena on levittää radikaalia pimppipositiivisuutta. Ryhmä kasvaa vauhdilla. Osa ihmettelee, osa on ihan fiiliksissä.

Pimppipositiivisella alustalla saa juhlia kuukautisia, synnytystä, kehollisuutta ylipäätään ja myös menopaussia.

– Jokaisen naisen pitäisi kysyä itseltään, mitä omalle pimpille kuuluu. Mitä pimppi haluaa? Kun kysyy sen kysymyksen, elämässä alkaa tapahtua kehollisella ja henkisellä tasolla. Moni on esimerkiksi tajunnut, että pimppi ei ole ikinä tullut kosketetuksi niin kuin se haluaa, yksin tai toisen kanssa.

Kumppaninkin kannattaa seurata ovulaatiota

Winstenin mielestä on ongelmallista, jos naisella ei ole suhdetta kuukautisiinsa tai suhde on suorastaan vihamielinen. Kuukautisten ja oman pimperon vihaaminen vaikuttaa mielialaan ja seksuaalisuuteen.

Ja vaikka Winsten puhuu yleensä kuukautisista toisten naisten kanssa, myös miehet voivat kannattaa kuukautispositiivisuutta.

– Entinen kumppanini merkitsi itselleen kalenteriin ylös, milloin minulla oli ovulaatio, jotta tiesi pitää kalenterissa tilaa niille päiville. Siitä tuli tosi nähty ja huomioitu olo, ja seksi oli tosi miellyttävää, Winsten sanoo.

Fakta

Naisella elämänsä aikana keskimäärin 450:t kuukautiset

Kuukautiset alkavat suomalaisilla tytöillä keskimäärin 12– 13-vuotiaana. Normaalia on, että kuukautiset alkavat 10–16-vuotiaana. Kuukautiskierron keskimääräinen pituus on 28 päivää, mutta tavallisena pidetään 23–35 päivän kiertoa.

Keskimäärin naisella ehtii olla elämässään 450:t kuukautiset 37,5 vuoden aikana. Jos kuukautiset kestävät viisi päivää, yhteensä niihin kuluu elämästä yli kuusi vuotta.

Kuukautissuojat tehtiin itse

Ensimmäiset nykyistä muistuttavat terveyssiteet keksittiin Ranskassa 1900-luvun alussa, kun sotilassairaaloissa työskentelevät sairaanhoitajat alkoivat käyttää haavansidontaan tarkoitettuja selluloosasiteita kuukautissuojinaan.

Suomessa suurin osa naisista valmisti sata vuotta sitten kuukautissuojat itse neulomalla. Myös vanhoja vaatteita leikattiin räteiksi, joita käytettiin suojina. Sitä ennen käytettiin esimerkiksi kuivaa ruohoa.

Tamponista on saatu viitteitä jo muinaisesta Egyptistä, jolloin tarkoitukseen käytettiin vedessä liotettua papyrusrullaa. Asettimella toimiva teollinen tamponi keksittiin vuonna 1929.

Ennen kuukautissuojien yleistymistä toimittiin kuten nykyäänkin kehitysmaissa: veren annettiin valua vaatteisiin tai jalkoja pitkin.

Vaikenemisen kulttuuri

Kuukautisiin on suhtauduttu eri aikoina ja eri kulttuureissa eri tavoin. Antiikin Roomassa uskottiin, että kuukautiset tuovat huonoa onnea, mutta vielä 1920-luvullakiin epäiltiin, että menstruoiva nainen erittää hormoneja, jotka tappavat kasvit.

Raamatussa kuukautiset julistetaan epäpuhtaiksi, ja musliminaisten ei kuukautisten aikaan tarvitse paastota tai rukoilla. Suomessa kuukautisiin on perinteisesti liittynyt vaikenemisen kulttuuri: kuukautisista ei ole puhuttu, ja moni tyttö järkyttyi suuresti, kun kuukautiset yhtäkkiä alkoivat.

Lukijat puhuvat kuukautisista miehilleen

Nykyään kuukautisista puhuminen on aiempaa helpompaa ja aiheesta on tullut osin arkinenkin. Kysyimme lukijoilta kommentteja siitä, mitä ajatuksia kuukautiset herättävät ja kenen kanssa niistä puhutaan. Vastauksia tuli 215.

Suurin osa vastanneista naisista suhtautuu kuukautisiin neutraalisti. Niitä pidetään luonnollisena asiana mutta enemmänkin pakollisena pahana kuin iloisena rutiinina. Yleisimmin kuukautisista puhutaan oman miehen kanssa.

Näin lukijat kommentoivat:

Tunnen ylpeyttä naiseudesta ja hedelmällisyydestä, mutta käytännön asioissa usein myös ärtymystä. En puhu kuukautisista juuri muiden kanssa kuin oman puolisoni, muille mainitsen lähinnä vain jos on pakko. En tiedä, miksi se tuntuu niin hankalalta – kai se on lapsuudesta opittu asia, että niistä ei vain puhuta. Yhdeksänvuotiaan tyttäreni kanssa pitäisi varmaan kohtapuoliin ottaa asia puheeksi, mutta sekin tuntuu vaivaannuttavalta, vaikka olin etukäteen ajatellut, että lasteni kanssa puhun seksuaaliseen kehitykseen liittyvistä asioista avoimesti.

Nainen, 40

Minulla on todettu endometrioosi, ja olen saanut kierukan sen hoitoon, mutta silti edelleen kivut ovat niin kovat, että ilman särkylääkettä ja tuskanhikeä ei selviä. Kivut pistävät kaksinkerroin ja ovat todellakin lamauttavia.

Nainen, 34

Pidän kuukautisia pakollisena pahana, jotka hankaloittavat elämää. Reissuun tai lomalle lähtiessä pitää aina miettiä, että sattuvatko kuukautiset juuri sille kohtaa. Varsinkin jokin rantaloma ja kuukautiset on ikävä yhdistelmä. Lisäksi turvotus ja viikon kestävät kuukautiset ärsyttävät.

Nainen, 25

Maha turpoaa todella isoksi ja on voimakkaat kivut mahassa ja selässä. Voimaton olo, tekee vaan mieli herkkuja ja roskaruokaa. Kaikki itkettää ja surettaa. Epämukava olo. Yritän ekat päivät olla vain kotona, tietysti töissä on pakko olla, mutta muuten.

Nainen, 20

Kuukautiset ällöttävät. Hankaloittavat elämää kaikin puolin. Onneksi niitä ei ole enää. Hormoni-implantin laiton jälkeen ne loppuivat, ja ei ole ollut moneen moneen vuoteen. Kolmen vuoden välein vaihdan kapselin. Elämä on ihanaa, kun ei ole kuukautisia.

Nainen, 47

"Ihanaa kun kuukautiset lopulta alkoivat"

Kuukautiseni herättävät minussa inhoa. Olin 16-vuotias, kun ne alkoivat, ja tuntui tosi likaiselta ja luulin että se näkyi päällepäin. Oli tosi vaikea käyttää silloisia siteitä, johon tehtiin solmu ja laitettiin kiinni vyötärölle kuminauhaan. Hävetti. Onneksi sitten tulivat alushousuissa liimalla pysyvät siteet ja tamponit. Olisinpa tiennyt silloin nuorena kuukupeista. En uskaltanut puhua kuukautista kenenkään kanssa. Nykyään on helppo puhua, koska nuoret ovat rohkeampia ja tv-mainokset ovat tuoneet kuukautiset kaikkien ''lähelle''.

Nainen, 65

Kuukautiset jouduttiin käynnistämään hormonaalisin valmistein. Olin 17-vuotias. Tuntui ihanalta, kun ne vihdoin alkoivat.

Nainen, 19

Kuukautiset ovat luonnollinen osa naiseutta, eli mielestäni niissä ei ole mitään ihmeellistä. Jokaisella ne ovat erilaisia. Kyllä ne ärsyttävät, kun kohdalle sattuvat, mutta se kuuluu asiaan.

Olin 11-vuotias, kun kuukautiseni alkoivat. Olin aivan paniikissa, kun koulupäivän aikana. Onneksi äiti osasi neuvoa, kun kotiin pääsin.

Nainen, 18

"Työkavereiden kesken puhutaan fiiliksistä"

Kuukautiseni ovat ikuisesti ohi. Muistot eivät ole kultaisia.

Olin 12-vuotias ja järkyttynyt, kun kuukautiset alkoivat, en voinut kertoa kellekään, eikä minulla ollut mitään suojia. Oli lisäksi joulu ja kaikki kaupat kiinni monta päivää. Jatkossakaan rahaa ei ollut, piti valehdella, että tarviin kouluun vihkoja ja siihen rahaa. Ei tullut kuuloonkaan, että äidille olisin voinut kertoa mitään. Äiti kysyi, kun olin yli 20-vuotias, että tarvitsenko siteitä.

Kyllä kavereitten kanssa kuukautisista pystyi jonkin verran ennenkin puhumaan, mutta silloin kun aika oli kohdalla, ei siitä kyllä huudeltu.

Nainen, 57

Minulla on lämmin ja neutraali suhde hormonikiertooni. Kuukautiset on maailman luonnollisin asia naisen elämässä, toisinaan ottaa aika pahasti päähän, kun naisia arvotetaan kuukautiskierron mukaan.

Olin 12-vuotias, kun kuukautiset alkoivat, ja ensimmäiset kuukautiset olivat kipeät. Kotoa tuli tukea mutta myös jonkinlainen häpeä menkkoja kohtaan, niistä puhuttiin aina naistenvaivoina. Nolouteen liittyi muutakin naiseuteen siinä hetkessä negatiivisesti liittyviä seikkoja.

Kuukautiset eli vuotovaihe ei vaikuta itsessään ihan kamalasti. Minulla on tosi säännöllinen kierto, ja käytän Lunetten kuukuppia, jonka ansiosta elämänlaatu on noussut aivan uusiin sfääreihin.

Mikä taas vaikuttaa, no ovulaatio ja pms. Ovulaation aikana kaikki luistaa kuin itsestään ja olen seksuaalisesti halukkaimmillani. Pms-vaiheessa itkettää, ahdistaa ja kaikki tuntuu ylitsepääsemättömältä. Onneksi aina ymmärtää ja muistaa, että ohihan tämäkin masennus menee. Vuodon aikana on ehkä kaikista vetäytyvin olo.

Nainen, 31

Kuukautiset tuntuvat minusta muinaiselta jäänteeltä. Muutkin tarpeettomat ominaisuudet kehossamme ovat jääneet pois evoluution myötä, joten aiheellista olisi kuukautistenkin kuolla sukupuuttoon.

Olin 13-vuotias, kun kuukautiset alkoivat. Heräsin aamulla valtavaan vatsakipuun verilammikon keskeltä. Muistan, kuinka katkera olin, koska en olisi halunnut niiden vielä alkavan. Kielsin äitiä kertomasta asiasta kenellekään, mutta iltapäivään mennessä koko suku tiesi asiasta. Se tuntui todella loukkaavalta.

Nainen, 26

"Epäreilua"

1970-luvulla kuukautisista ei puhuttu, äiti tyrkkkäsi sidepaketin käteen, ja se oli siinä, valittaa ei saanut. Nykyään puhun oman tyttäreni kanssa kuukautisista täysin normaalina asiana, ja olen neuvonut häntä hakemaan apua kipuihin aivan kuin mihin muuhunkin vaivaan.

Nainen, 59

Ei ole reilua, että iso osa fertiili-ikäisistä ihmisistä potee lähes kuukausittain tämän luonnollisen hormonien aiheuttamaan verensekaisen tunteiden ja turvotuksen ilotulituksen ja sitä pitää "piilotella", siitä on noloa puhua tai siteet/tamponit/kuppi vaihtaa/tyhjentää vaivihkaa ja niin nopsaan, ettei vaan kukaan huomaa. Ihan paskaa.

Nykyään pääsen kivun osalta helpommalla, mutta kuukausittain turvottaa ja ketuttaa aina siihen tiettyyn aikaan, niin totta se vaikuttaa arkeen. Toisinaan hävettää, kun aikuinen ihminen ei aina pysty hallitsemaan tunteitaan, harvoin tulee tunneryöppyjä, mutta tunteet nousevat helpommin pintaan "siihen aikaan kuusta".

Nainen, 31

Tällä hetkellä harmittaa aina, kun ne alkavat, koska toiveissa olisi oma pienokainen.

Nainen, 29

"Käytetty terveysside laukussa"

Toivoisin et olisi on/off-nappi ja saisi itse ajoittaa kuukautisensa tai senkin, että onko niitä vaiko eikö.

Kuukautiset alkoivat kun olin 11-vuotias. Silloinkin se tuntui jo tosi normaalilta – sain hyvän ja avoimen kasvatuksen. Kaksoissiskolla alkoi muutama kuukausi aikaisemmin, ja siltä ehdin jo vähän oppia, mitä tuleman pitää.Kuukautisista ei ole ollut koskaan vaikea puhua, koska olen saanut semmoisen kasvatuksen. Olen valistanut poikapuolisia kavereitakin jo yläasteella ja mielellään vastannut kysymyksiin. Mielestäni jos pitää kuukausia ällöttävänä tai epänormaalina, niin pitäisi kyllä ottaa se terveystiedonkirja käteen, ja mieluiten se uusin kirja.

Nainen, 18

Kuukautiset eivät paljon vaikuta arkeeni. Pieni piilovitutus pyörii yllä koko ajan.

Nainen, 26

Kun vielä käytin siteitä tai tamponeita, oli ikävintä joutua vierailemaan kuukautisten aikana paikassa, jossa selvisi, ettei vessassa olekaan roskapönttöä. Sitten vaan tamponit suuren vessapaperikerroksen sisään käsilaukkuun ja toivoo, ettei kukaan huomaa.

Nainen, 23

Kuukautiset vaikuttavat arkeeni isosti! Mieli on aivan jossain toisella tasoilla kuin normaalisti. Olen kiukkuinen, epätoivoinen, pahoinvoiva, maha on sekaisin ja päähän särkee niin kuin olisi migreeni. Kuitenkin pitää yrittää elää normaalisti ja esittää, ettei mikään ole vialla, koska kuukautiset ei ole mikään tekosyy mihinkään. Tai sellainen on yleinen käsitys, ja niin annetaan ymmärtää.

Nainen, 35

"Onneksi en ole raskaana"

Ärsytystä aiheuttaa ylimenevät suhtautumistavat, kuten vapaa vuotaminen sekä menkkaveren esittely somessa. Tarkoitus on toki tärkeä, mutta kyseessä on kuitenkin hygienia-asia.

Nainen, 23

Olen lopen kyllästynyt kuukautisiin – ja olen vasta kolmekymppinen. Hormonaalinen ehkäisy ei kuitenkaan sovi minulle, enkä halua niitä käyttää, joten minulla on siis kuukautiset joka kuukausi. Jos käyttäisin e-pillereitä, söisin niitä varmasti putkeen niin, että kuukautiset tulisivat vain pari kertaa vuodessa. Rehellisesti sanottuna odotan jo aikaa, että olen päässyt kuukautisista eroon! Vaikka vaihdevuodotkin taitavat olla taas toinen kärsimys...

Nainen, 31

Olin kutosluokalla, kun kuukautiseni alkoivat. Odotin jo niitä tohkeissani, kun kaikilla muilla ne jo oli. Mielestäni oli epäoikeudenmukaista, ettei minulla vielä niitä ollut. Sitten ne alkoivat keskellä koulupäivää ja kirosin koko päivän. Tajusin kuinka tyhmä olin, kun odotin niitä innolla.

Nainen, 25

On aina ilo, kun ne saapuvat, en siis ole vahingossakaan raskaana.

Nainen, 34

Olen huomannut olevan astetta rämäpäisempi ja ekstrovertimpi kuukautisten aikaan, voi tässä jotain hyvääkin seassa olla.

Nainen, 32

Kuukautiset aiheuttavat turhautunutta raivoa ja epäoikeudenmukaisuuden tunteen siitä, että naiseksi syntymisestä rangaistaan niin monin ja tuskallisin tavoin.

Olin 11 vuotta, kun kuukautiset alkoivat. Näytin äiidlle veriset pöksyt, ja äiti veti naamansa ruttuun. Asiasta ei koskaan saanut puhua, mutrunaamasta päättelin lapsen logiikalla, että olin huono ja tehnyt jotain pahaa, kärsin kivut ja hankaluudet yksin itkien. Äidilläni ei ollut naiseksi kasvamiseen annettavana tippaakaan tukea, rintojen kasvamiseen sama mutrunaama ja hiljaisuus, rintaliivejä en saanut jne. Aikuisena yritän vaan olla olematta katkera.

Kuukautiseni ovat pilanneet jokaisen lomamatkan, koska mieheni haluaisi aina seksiä lomalla ja syyttää minua ihan kuin tahallani vuotaisin ja pilaisin häämatkasta alkaen kaiken.

Nainen, 41

Olin 14-vuotias kun kuukautiset alkoivat. Äiti kaatoi minulle ja mun kahdelle pikkuveljelle lasien pohjalle hieman siiderii. Itelleen ja iskälle hieman enemmän. Sitten kippistettiin minun menkoille. Nolotti. En aio tehdä samaa omalle tyttärelleni.

Nainen, 32

"Maailmanlaajuinen naisten ketju"

Lapsen yrittämistä on takana kohta kaksi vuotta, joten sitä odottaa, että kuukautiset eivät alkaisikaan. Pahinta on, kun on kuvitellut kaikenmoisia raskausoireita ja sitten ne kuukautiset alkavatkin. Olen normaalia äreämpi nykyisin, mikä osaksi johtuu siitä suuresta pettymyksen tunteesta, kun toivoo lapsen saamista niin paljon. Ja onhan se joskus niinkin, että jos on rahat tiukalla mutta silti pitää raha löytyä siteisiin.

Nainen, 27

Kaiken kipeydenkin ja runsaitten vuotojen keskellä koin olevani nainen. Kuuluvani maailmanlaajuiseen naisten ketjuun, jota kuukautiset valmistaa suureen tehtävään – äitiyteen – jos sellainen kohdalleni joskus suodaan. Kun sitten sain tyttäreni, se on ollut elämäni järisyttävin – hyvällä tavalla – matka. Aikanaan sitten sain tytärtäni opastaa ja tukea kuukautisten aikana. Nähdä hänen kasvavan aikuiseksi naiseksi. Jakaa hänen tuntojaan naiseudesta – tuosta maailmalaajuisesta ketjusta, jota molemmat olemme. Haikeuttakin liittyi siihen, kun kuukautiset sitten loppuivat (50-v.),ison leikkauksen myötä. Naiseksi itseni koen edelleenkin, mutta piti oikein hyvästellä tuo osa elämääni.

Nainen, 55

Kuukautiset herättävät osittain kaihon tunteita, sillä olen 52-vuotias ja kuukautisia on enää harvoin ja ajattelen, että onkohan nämä ne viimeiset.

Nainen, 52

Oman tyttären kuukautisten läheneminen ja alkaminen sekä hänen ihanan avoin asenne niihin on tuonut minullekin asiaan helpotusta ja luonnollisuutta.

Nainen, 50

Jutun lähteenä käytetty Rosa Meriläisen ja Sanna Seiko-Salon Ne – Kuukautiskirjaa.

Tänään vietetään kansainvälistä kuukautispäivää.