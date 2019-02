"Lapsen takia on pitänyt oppia elämään todella rumien ja ikävien asioiden kanssa" – Näin lukijat kertoivat anteeksi antamisesta

Usein sanotaan, että anteeksi voi antaa, muttei unohtaa. Kysyimme lukijoilta, millaisia kokemuksia heillä on anteeksi antamisesta ja toisaalta antaaksi pyytämisestä. Useimmiten anteeksiantoa on tarvittu perheessä, mutta myös lääkäri ja hankalat asiakkaat ovat aiheuttaneet katkeruutta.

Kysely julkaistiin neljän lehden verkkosivuilla 25.1.–1.2.



Entinen mies petti useita kertoja. Otin hänet lopulta takaisin, kun lupasi muuttua. Vaikeaa se oli, mutta annoin anteeksi. Olimme yhdessä vielä vuosia, mutta nyt olemme eronneet. Jäin miettimään kokemaani vääryyttä, ja unohtaminen ei onnistunut. Pettämistä parisuhteessa en enää anna anteeksi.

Nainen, 41 vuotta



Mikäli henkilö on ymmärtänyt tehneensä väärin tai mokanneensa ja näyttää sen, niin on helppo antaa anteeksi, eikä sitä jää murehtimaan. Joskus jää kismittämään, kun asia kuitataan tyylillä "sori" ja kohautetaan olkia niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Olen itse joutunut pyytämään anteeksi monta kertaa. Kyllähän se sielusta kouraisee, että ymmärtää loukanneensa jollain tavalla toista. Rikoksia en voisi antaa anteeksi. Ja en pysty antamaan anteeksi koulukiusaajilleni, saatikaan exälleni, joka on narsisti. Kun itseä syytetään toisen tekemisistä, niin ei tarvitse pyydellä anteeksi.

Nainen, 27 vuotta



Lapsen takia on pitänyt oppia elämään todella rumien ja ikävien asioiden kanssa, joita tapahtui aikoinaan lapsen isän ja minun välillä. Minun ei tarvitse antaa anteeksi kaikkea, mutta ajan kanssa opin hyväksymään tilanteen. Se vaati järjettömän määrän itsehillintää ja itsetutkiskelua, mutta exäni kohtelee lastamme hyvin, enkä halunnut pilata heidän suhdettaan aikuisten sotkujen takia. Ei siitä toivu täysin koskaan, että menetti kauan haaveilemansa perheen. Perusarki oli vuosia todella hankalaa. Mutta viha, katkeruus ja suru menevät ohi, jos on valmis ottamaan ne tunteet vastaan. Olen äärettömän kiitollinen siitä, että perheeni asiat ovat nyt hyvin. Mennyt elää meissä, halusimme tai emme, mutta sen voi itse päättää, antaako muistojen hallita nykyhetkeä.

Jotkut pyytävät anteeksi kuin pyytäisivät lisää leipää, ja loukkaava toiminta toistuu kohta uudelleen. Hyvä anteeksipyyntö sisältää perusteluja ja pohdintaa, miksi toimi niin kuin toimi. Kaikki eivät tällaiseen pohdiskeluun kykene, tai se ei kiinnosta heitä.

Nainen



"Annoin anteeksi itseni vuoksi"



Olen antanut anteeksi, vaikka sitä ei väärintekijä koskaan pyytänytkään minun tekevän. Annoin anteeksi itseni vuoksi. Olen sitä joskus miettinyt, mutta varsinkin näin vanhemmaksi vartuttuani huomasin anteeksiannon tärkeyden. Olisi kantanut kaunaa asiasta, ellen olisi tehnyt niin. Hyvä anteeksipyyntö on vilpitön. Lisäksi anteeksiantajan on hyvä tiedostaa, että se on hyväksi hänelle itselleenkin. Jos ei pysty antamaan anteeksi, se voi johtaa kaunaan, katkeroitumiseen ja vihanpitoon, mikä myrkyttää mielen pitkäksi aikaa. Anteeksiantamattomuus voi vaikuttaa epäsuotuisasti koko loppuelämään. Itselleenkin on annettava anteeksi. Joskus se voi olla hyvinkin vaikeaa.

Nainen, 58 vuotta



Silloin anteeksi antaminen on vaikeaa, kun on odotettavissa, ettei anteeksipyytäjä virheestään opi. Samoin silloin, kun anteeksipyytäjä ei anna mahdollisuutta selvittää kunnolla, mikä asioissa meni vikaan. Hän pyytää unohtamaan koko jutun ja antamaan anteeksi.

Jos saa selkeästi ilmaista, mikä on loukannut ja on tietoinen, että toinen yrittää edes toimia oikein täst'edes, anteeksiantaminen on helppoa ja luo hyvää oloa.

Kukat tai pieni lahja ei koskaan ole huono asia, on kuitenkin riippuvainen asiasta. En lähestyisi anteeksipyydettävää lahja ojossa, vaan puhe ensin, lahja sitten.

Fyysistä pahoinpitelyä, henkistä alistamista ja tuhoamista en antaisi anteeksi.

Nainen, 51 vuotta



Olen antanut anteeksi entiselle miehelleni väkivallan ja uskottomuuden. En olisi muuten jaksanut. Se tapahtui jotenkin itsestään. Ei koskaan sovittu mistään, minulta ei ole pyydetty anteeksi. En mieti vääryyttä, mutta näen painajaisia usein asiasta.

Nainen, 74 vuotta



Minulle väärin tehneet eivät ole pyytäneet anteeksi enkä ole antanutkaan anteeksi. Siitä huolimatta en ole jäänyt miettimään kokemiani vääryyksiä, mutta kyllä kysyttäessä ne muistuvat mieleen.

Kumppanin uskottomuutta en ole antanut anteeksi.

Nainen, 60 vuotta



"Olen antanut anteeksi, että lapsilla olisi parempi olla"



Monesti pitää antaa anteeksi, kun minua on loukattu. Se ei ole helppoa, sillä mitätöinti, alistaminen ja häpäiseminen eivät ole ihmisoikeuksia.

En ole koskaan kokenut hyvää ja vilpitöntä anteeksipyyntöä. Itse olen pyytänyt anteeksi, kun olen loukannut toista. Anteeksipyyntö on helppoa, kun on tottunut pyytelemään pienimmistäkin asioista anteeksi, jotta minua ei satutettaisi.

Muunsukupuolinen, +30 vuotta



Olen antanut anteeksi lasten takia erotilanteessa. Se on ollut vaikeaa, mutta sen on pystynyt tekemään, jotta itsellä olisi parempi olla ja sitä kautta myös lapsilla. Minusta on totta se, että asia ei unohdu. Mutta anteeksiannon myötä se muuttuu vain minun asiakseni, miten suhtaudun tai mitä asiasta ajattelen. Anteeksi antamalla sitoudun siihen, että yhdessä asia on käsitelty.

En voisi antaa anteeksi pahan tekemistä lapsilleni.

Nainen, 37 vuotta



Lähes joka päivä asiakaspalvelutyössä antaa anteeksi asiakkaiden henkilökohtaisuuksiin meneviä solvauksia. Joskus helpompaa, joskus todella vaikeaa, jos toinen on onnistunut sohaisemaan arkaan paikkaan. Olen todella huono unohtamaan asioita ja kannan kaunaa vuosia. Olen myös itse pyytänyt anteeksi. Se pelotti, ja pelottaa, jos toinen ei olekaan valmis anteeksi antamaan ja joudun "ulkoruokintaan".

Pettämistä en luultavasti koskaan pystyisi anteeksi antamaan. Ja yksi ystäväni jätti minut elämäni pahimmalla hetkellä aivan yksin, hän vain katosi elämästäni. Yhtäkkiä vain kirjaimellisesti käski olla ottamatta koskaan enää yhteyttä.

Nainen, 36 vuotta



En ole antanut anteeksi. Miksi pitäisi, kun toinen on tehnyt tosi pahasti. On voimaannuttavaa surun ja pelon jälkeen pyyhkiä tällainen ihminen pois mielestä. Minulla on ollut yksi pettäjämies sekä väkivaltainen, vaarallinen psykopaattimies. Kummankaan kanssa ei sovittu, molemmat saivat häipyä. Kumpaakin olin rakastanut tosi paljon, ja uskon, että toisinpäinkin. Petturi on ikuisesti epäluotettava, ja väkivaltainen on psyyketapaus.

Olen vain hyvin onnellinen päästyäni hänestä eroon ja että säilyin hengissä, samoin pieni lapseni.

Nainen, 65 vuotta



"Ystävä jätti kun oli vaikeaa"



Yli kymmenen vuotta sitten annoin anteeksi ystävälle, joka petti lupauksensa. Hän jätti minut yksin, kun elin vaikeaa aikaa. Anteeksi antaminen oli tosi vaikeaa. Olin vihainen ja pettynyt. Juuri silloin, kun tarvitsin ystävää kipeimmin, hän hylkäsi minut. Hän pyysi anteeksi melko pian tapahtuneen jälkeen, enkä heti pystynyt anteeksi antamaan. Mutta aika pian kuitenkin. Muutaman viikon kuluttua. Kuitenkin tapahtuma jätti syvän jäljen ystävyyteemme. Jotain meni lopullisesti rikki. Luottamus oli saanut kovan kolauksen, eikä ystävyytemme koskaan palautunut entiselleen. Harvoin enää tapaamme, mutta silti muistan hänet aina rakkaana ystävänäni.

Uskoisin, että itseeni kohdistuvat teot ja loukkaukset pystyn lopulta aina antamaan anteeksi mutta en, jos lähimmäiseeni kohdistetaan väkivaltaa tai hyväksikäyttöä.

Nainen, 68 vuotta



Työpaikkakiusaamista esimiehen taholta en voi antaa anteeksi.

Nainen, 54 vuotta



Kymmeniä vuosia sitten erään ihmissuhdesotkun jälkeen päätin jatkaa omaa alkavaa suhdettani ja antaa anteeksi kolmannelle taholle.

Olen antanut anteeksi myös omille vanhemmille lapsuuden kokemuksista, jotka ehkä tämän päivän Suomessa eivät edes olisi sallittuja.

Anteeksi antaminen vaikeiden asioiden edessä on todella vaikeaa, se myös vapauttaa ihmisen pääsemään eteenpäin omassa elämässä.

Kaikkiin anteeksiantoihin ei välttämättä liity sopiminen vastapuolen kanssa. Joskus asia tarvitsee käsitellä yksin, itse hain apua ammattilaiselta ja pääsin käsittelemään omat tunteeni sekä pääsemään kohtaamani vääryyden yli. On vapauttava tunne, kun anteeksi antaminen tapahtuu. Vaatii rohkeutta pyytää anteeksi, mutta samalla kasvat ihmisenä ja oikea anteeksipyyntö opettaa välttämään saman virheen tekemistä uudestaan.

Ihmisyyteen kuuluvat virheet ja välillä toisia loukkaava käytös, pitää uskaltaa kantaa vastuu, ja samalla huomaat, että ne, jotka sinusta oikeasti välittävät, antavat anteeksi ja läheisyys säilyy.

Omiin lapsiin kohdistuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä en voisi antaa anteeksi. Uskoisin, että joutuisin todella paljon tekemään töitä asian eteen, ja en ehkä silti voisi koskaan antaa anteeksi tekijälle.

Nainen, 46 vuotta



Olen antanut anteeksi puolisolle, en laske kertoja, mutta noin kerran kuukaudessa, ehkä puolin ja toisin. Ei ollut vaikeata. Pienen hetken miettii toki, mutta sitten katsoo peiliin ja miettii, että voisi itsekin käyttäytyä toisin. Hyvä anteeksipyyntö on semmoinen sydämestä tuleva. Katsotaan suoraan silmiin, kun pyydetään anteeksi. Kättely kaverin kanssa tai jos puolisosta kyse, niin halaus ja suukko. Olen myös itse joutunut pyytämään anteeksi. Olen miettinyt pitkäänkin, miten pyytää anteeksi, kaikki sanatkin valmiiksi, mutta sitten kun menee toisen eteen, ei tulekaan niitä sanoja vaan ihan eri sanat, sydämestä tulevat sanat.

Fyysistä väkivaltaa ja huumeidenkäyttöä en voisi antaa anteeksi.

Mies, 35 vuotta



"Olisi kohtuutonta syyttää ketään vahingosta"



Lääkärin tehtyä virheen lapsemme hoidossa tapasimme jälkeenpäin keskustellaksemme aiheesta. Lääkäri pahoitteli tapahtunutta, mutta seuraamukset olivat tuoreena mielessä, enkä ollut valmis antamaan anteeksi. Olin vihainen, ja viha teki siitä vaikeaa. Poistuin paikalta.

Anteeksianto ja -pyytäminen tuntuivat turhalta silloin, kun sillä ei voinut mitään muuttaa tai tilannetta parantaa. Nyt muutama vuosi jälkeenpäin tuntuu kuitenkin, että olen ajan kuluessa antanut anteeksi. Kyseessä oli kuitenkin vahinko, ja on kohtuutonta syyttää ketään siitä. Haluaisin, että lääkärikin tietäisi sen ja ettei asia vaivaisi häntä enää.

Nainen, 31 vuotta



Toki anteeksi antamista vaativia tilanteita on ollut useinkin. Päällimmäisenä on mielessä se, kun mieheni ex-vaimo tahallaan vaikeutti mieheni ja tyttärensä tapaamisia. Se mikä viime viikolla sovittiin, ei enää tällä viikolla ollut voimassa. Toisinaan emme vielä perjantai-iltana kello 18 tienneet, onko tyttö tulossa meille viikonlopuksi. Sekin oli sovittu, että tyttö lähtee kanssamme toisella paikkakunnalla pidettäville mumminsa pyöreidenvuosien syntymäpäiville. Mutta kun lähdön hetki oli käsillä, ex-vaimo oli järjestänyt tytölle kilpailevaa ohjelmaa, ja niinpä tyttö ei lähtenyt mukaamme.

Aina välillä ex-vaimo pyyteli käytöstään anteeksi, mutta taas tilanteen tullen jatkoi samaa pelleilyä. Yritin antaa anteeksi, mutten varmaan ihan täydellisesti pystynyt. Luottamus meni eikä ole vuosikymmenten saatossa palutunut. Vääryys ei mielestäni kohdistunut ensisijaisesti minuun vaan mieheeni. Hänen puolestaan asia suututti todella paljon.

Hyvä anteeksipyyntö on vilpitön. Se sisältää muutakin kuin anteeksi-sanan, siihen sisältyy informaatio siitä, että anteeksipyytäjä on ymmärtänyt toimineensa väärin, on aidosti pahoillaan eikä aio toiste toimia samalla tavalla.

Koen, että anteeksipyyntöä odotetaan usein tilanteissa, joissa en ole toiminut väärin. Pitääkö pyytää anteeksi, jos suuttuu sen johdosta, mitä toinen on tehnyt? Minusta ei, pitäähän ihmisellä olla oikeus loukkaantua! Nämä tilanteet ovat minusta vaikeita: en tajua, miksi minun pitäisi pyytää anteeksi, jos en ole tehnyt toiselle mitään väärää.

Nainen, 60 vuotta



Olen antanut anteeksi omalle puolisolle. Anteeksiantaminen oli todella vaikeaa. Tunsin itseni niin syvästi loukatuksi ja häväistyksi. Anteeksiantaminen oli pohjattoman vaikeaa. Jos minulla ei olisi ollut uskoa Jumalan anteeksiantamukseen, en olisi koskaan kyennyt vilpittömästi ja sydämestäni antamaan anteeksi. Milloin, noin 10 vuotta sitten. Tilanne, vuosia kestänyt hänen elämäntapansa salailu, asioiden peittely. Pettäminen. Vain Jumalan edessä koettu armon, anteeksiantamuksen kokemus puhdisti välimme ja voimme jatkaa elämäämme yhdessä. Sitten tarvittiin tahtoa rakastaa. Asia on silti noussut toistuvasti mieleen. Anteeksiantamus oli vienyt asioiden tuskallisuuden pois. Arvet jäivät. Kuitenkin puolisoni on osoittautunut luottamuksen arvoiseksi. Siitä olen onnellinen. Mitään peruuttamatonta ei ole tapahtunut.

Lukuisia kertoja olemme yhdessäkin keskustelleet, missä olisimmekaan, jos emme olisi saaneet apua Jumalan pohjattomasta anteeksiantamuksesta, molemmat.

Minulla on se tietoisuus, että minun tulee antaa anteeksi, jotta minulle annetaan anteeksi. On olemassa ihmisiä, jotka ovat minua todella syvästi loukanneet. En voi unohtaa sitä. Mutta en halua, että heidän loukkaamisensa on joskus esteenä itselleni. Jeesus sanoo kuitenkin: mene sinä ensin ja sovi veljesi kanssa. Se on minusta ollut hyvä ohje elämässä. Vaikka toisen tulisi esittää anteeksipyyntö, minun tulisi mennä vastaan ja sopia ensin.

Nainen, +60 vuotta