Miehet haluavat nyt hammasraudat parempien somekuvien takia

Aikuisten hampaiden oikomishoidot ovat kasvattaneet suosiotaan Suomessa. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Anu Kentala Oral Hammaslääkäreiltä sanoo, että usein syy on sosiaalisessa mediassa.

– Tapaan vastaanotollani paljon ihmisiä, joita harmittaa se, miltä heidän hampaansa näyttävät somekuvissa, Kentala sanoo tiedotteessa.

Oikomishoitojen suosioon vaikuttaa myös se, että ihmiset ovat nykyään valmiita panostamaan enemmän ulkonäön parantamiseen, eikä esteettisten syiden takia tehtyjä toimenpiteitä pidetä enää turhana.

Uutena potilasryhmänä oikomishoitoja haluavien joukossa ovat nyt miehet.

– Oikomishoitoon tulee kaikenikäisiä aikuisia, ei ainoastaan kolme–nelikymppisiä uraohjuksia vaan myös vanhempaa väkeä. Naisten lisäksi myös miehet kiinnittävät nykyisin huomiota hampaidensa estetiikkaan, ja moni mies hakeutuukin oikomishoitoon, Kentala kertoo.

Purenta muuttuu aikuisenakin

Suurimmalla osalla suomalaisista purentavirheet ja vinot hampaat korjataan jo kouluiässä. Jos oikomishoito on aikanaan jäänyt tekemättä tai hampaiden asento on aikuisena muuttunut, omien lasten oikomishoidot herättävät usein vanhemmatkin havittelemaan suoraa hymyä. Oikomishoidolle aikuisiässä löytyy ulkonäkösyiden lisäksi myös terveydellisiä perusteita.

– Ihmisen leuat muokkaantuvat läpi elämän. Vanhemmalla iällä alahampaat alkavat näkyä enemmän kuin ylähampaat. Vaikka omaan suuhun olisi nuoruudessa tehty oikomishoito, hampaat ovat iän myötä saattaneet ahtautua uudelleen, Kentala sanoo.

Ahtaus suussa vaikeuttaa hampaiden puhdistamista ja lisää tulehdusriskiä. Lisäksi ahtaalla olevat tai siirtyneet hampaat saattavat hankaloittaa syömistä tai puhumista.

Vaihtoehtoisia oikomistapoja

Oikomishoidoille on nykyään erilaisia vaihtoehtoja.

Perinteisissä hammasraudoissa hampaan ulkopintaan asennetaan kiinnikkeet, jotka voivat olla vaalean läpikuultavat keraamiset tai metallinväriset. Hampaita siirretään kiinnikkeissä kulkevan kaarilangan avulla. Kaarilanka on vaaleaksi pinnoitettu tai metallinvärinen. Invisalign-menetelmässä hampaista tehdään digitaalinen mallinnos, jonka perusteella valmistetaan tarvittu määrä läpinäkyviä kalvoja, jotka ohjaavat hampaita siirtymään haluttuun suuntaan. Hoidon edetessä käyttäjä itse vaihtaa uudet kalvot edellisten tilalle, mutta oikojan tarkastuskäyntejä tarvitaan säännöllisesti. Toisin kuin kiinteä oikomiskoje, Invisalign-kalvon poistetaan suusta esimerkiksi ruokailun ajaksi.

Linguaalitekniikassa oikomiskoje sijaitsee huomaamattomasti kielen puolella. Hampaiden pinnalle kiinnitetään metallisen väriset tai valkean läpikuultavat keraamiset kiinnikkeet, joihin sidotaan kaarilanka, joka siirtää hampaita.

Hammasraudat ovat himoittu statussymboli

Suomessa ihmisiä kiinnostavat erityisesti huomaamattomat oikomismenetelmät. Toisin on maailmalla, missä hammasraudoista on tullut hitti. Koska hampaiden oikominen on Aasiassa ja Yhdysvalloista kallista, oikomiskojeilla voi esitellä varakkuuttaan ja ne ovat statussymboli.

Hammasraudat voi tilata itselleen käden käänteessä esimerkiksi Kiinasta. Niitä asennetaan ihmisille myös kauneussalongeissa. Verkosta löytyy lisäksi lukuisia ohjeita siitä, miten hammasraudat voi tehdä itse itselleen kotona. Joskus tarkoitus on saada vain hammasrautojen ulkonäkö, toisinaan yritetään myös suoristaa hampaita. Hampaiden omatoiminen sorkkiminen on kuitenkin haitallista, ja useissa lehdissä on kerrottu siitä, kuinka omatekoiset hammasraudat saattavat pahimmillaan aiheuttaa jopa hengenvaarallisen tulehduksen.

Hammastahnavalmistaja Golgaten mukaan itse asennetut raudat ovat paitsi tulehdusriski myös tukehtumisriski, ja ne voivat sisältää myrkyllisiä ainesosia. Thaimaassa viranomaiset ovat kieltäneet feikki-hammasrautojen maahantuonnin jo vuosia sitten.