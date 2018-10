Potilaalla on lakiin perustuvia oikeuksia – mutta onko hänellä velvollisuuksia? "Aihe on vähän kimurantti"

Suomessa potilaan oikeudet on turvattu lailla. Yleensä oikeudet tuovat mukanaan velvollisuuksia, mutta potilaan velvollisuuksista ei säädellä potilaslaissa, eikä niistä ole muutoinkaan yksimielistä näkemystä. Keskustelun lisääminen on kuitenkin paikallaan, sanoo lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launis Turun yliopistosta.

– Potilaslaki on ollut voimassa vuodesta 1993. Kun tämän 25 vuoden aikana on potilaan oikeuksiin keskitytty niin vahvasti eikä velvollisuuksista puhuta, on se ainakin osittain johtanut tietynlaiseen asiakkuusajatteluun. Potilas nähdään kuluttajana, jolla on esimerkiksi oikeus valita hoitopaikkansa, kilpailuttaa hoidontarjoajia tai vaatia tiettyjä hoitoja itselleen. Hän reklamoi ja halutessaan keskeyttää hoidon, sillä ”asiakas on aina oikeassa”.

– Mutta pitäisikö potilaalla tämän kaiken vastapainoksi olla myös vastuuta ja velvollisuuksia? Moni lääkäri karttaa keskustelua aiheesta, mutta minusta siitä kannattaa puhua.

Ajatus potilaan velvollisuuksista ei ole uusi. Ensimmäisiä esimerkkejä aiheesta on Yhdysvaltojen lääkäriseuran vuonna 1847 julkaisema eettinen ohje.

Potilaalla on kyllä nykyisinkin velvollisuuksia, joista voidaan olla helposti yhtä mieltä. Osa on oikeudellisia velvollisuuksia, vaikka niistä ei säädetä potilaslaissa vaan esimerkiksi henkilötieto- ja rikoslaissa. Esimerkiksi sairaalassa kuultu, toista potilasta koskeva tieto on luottamuksellista eikä sitä saa levittää. Samoin tartuntatautilaissa mainittujen tautien tahallinen ja tietoinen levittäminen on rangaistavaa.

Osa potilasvelvollisuuksista on hoidollisperusteisia.

– Ne koskevat esimerkiksi hoitoihin sitoutumista: tupakointi on lopetettava ennen tiettyä leikkausta tai potilaan on laihdutettava tietty määrä kiloja ennen laihdutusleikkaukseen pääsyä. Potilaalta voidaan myös tietyissä tilanteissa edellyttää päihteettömyyttä, lääkkeen annostelun noudattamista ja rokotesuojan hankkimista, Launis muistuttaa.

Hankalampia ovat potilaan moraaliset velvollisuudet. Ne voivat liittyä potilaan ja lääkärin keskinäisiin sopimuksiin tai julkisrahoitteisten terveyspalvelujen käyttämiseen.

– On myös pohdittu, voisiko potilaalla olla solidaarisia velvollisuuksia sen vuoksi, että hän vastaanottaa lääketieteellisiä tutkimushyötyjä. Voitaisiinko meitä esimerkiksi velvoittaa näytteiden ja terveystietojen luovuttamiseen biopankkiin hieman samalla tavoin kuin koemme velvollisuudeksemme osallistua verenluovutukseen? Launis pohtii.

Launis käyttää opetustyössään brittiläisen filosofin Martyn Evansin laatimaa listausta, jota voidaan pitää potilaan ”kymmenenä käskynä”.

Tällaisia käskyjä ovat esimerkiksi velvollisuus edistää ja ylläpitää omaa terveyttä sekä velvollisuus hakeutua hoitoon asianmukaisella tavalla. Tämä tarkoittaa, että potilas ei hakeudu päivystykseen, jos oireet eivät sitä vaadi tai lääkäriin ylipäätään, jos nuha menee ohi levolla ja särkylääkkeellä.

– Evansin hengessä potilaalla on myös velvollisuus ilmestyä vastaanotolle tai ainakin perua varaamansa aika, Launis sanoo.

Potilaan tulee Evansin mukaan kuvata oireensa ja aiemmat sairautensa avoimesti ja rehellisesti eikä salata taudinmäärityksen ja hoidon kannalta olennaisia seikkoja, kuten luontaishoitoja.

Potilaan on myös tehtävä voitavansa oman toipumisensa edistämiseksi, kuten syödä hänelle määrätyt reseptilääkkeet. Myös muita lääkärin antamia hoito- ja elämäntapaohjeita tulisi noudattaa.

– Elämäntapaohjeiden noudattaminen on jo vaikeampi kysymys, sillä tiedämme, että kaikki elämäntapamuutokset eivät ole yhtä tahdonalaisia. Esimerkiksi painonhallintaan voi liittyä mielenterveydellisiä ongelmia. Ihmisiä ei missään tapauksessa saa syyllistää tai rangaista elämäntavoista, Launis painottaa.

Käyttäytymissäänöt huoneentauluksi?

Lääketieteellisen etiikan professori Veikko Launis ei näe, että potilaan velvollisuudet pitäisi kirjata lakiin.

– Näen, että kysymys on potilaiden vastuullistamisesta etenkin hoidollisissa asioissa. Tiedämme, että julkisen terveydenhuolloin palvelut maksavat, joten resursseja ei saisi haaskata esimerkiksi käyttäytymällä holtittomasti.

Hän ehdottaa, että sairaaloiden ja terveyskeskusten seinille tulisi huoneentauluja, joihin olisi poimittu potilaan tärkeimpiä velvollisuuksia siinä missä oikeuksiakin.

– En ainakaan itse kokisi tällaisia käyttäytymissääntöjä loukkaavina.

Ensimmäisiä askeleita tähän suuntaan on jo otettu. Esimerkiksi Varkauden kaupunki sekä Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit ovat listanneet verkkosivuilleen myös potilaan velvollisuuksia.

Kuopion yliopistosairaalan potilasasiamies Maarit Savolainen kertoo, että yhteydenotoissa potilasasiamieheen korostuvat ennen muuta potilaan oikeudet.

Sen sijaan potilaan velvollisuuksista on syntynyt aika vähän keskustelua.

– Listalla ensimmäisenä oleva velvollisuus kertoa kaikki terveydentilaan vaikuttavat asiat koetaan niin päin, että vaikka halua olisi kertoa, potilasta tai hänen omaisiaan ei riittävästi kuunnella tai kuulla. Hoidon edellytyksenä olevaa luottamuksellista yhteistyösuhdetta ei pääse syntymään, jos potilas kokee, että häntä kohdellaan ylimielisesti tai vähättelevästi, Savolainen sanoo.

Toisaalta hän on työssään törmännyt joidenkin potilaiden ylimitoitettuihin vaatimuksiin.

– Osa, varsinkin nuoremmista potilaista ei hahmota ison talon toimintaa tai käytettävissä olevia resursseja, sillä asenteena tuntuu välillä olevan ”kaikki mulle heti”. Hyvinvointipalveluja pidetään itsestäänselvyyksinä, ja omavastuu unohdetaan.