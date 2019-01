Rasvamaksa on jo kansantauti, merkittävin syy ylipaino – tällainen ruokavalio on hyväksi maksalle

Suomalaisten yleisin maksasairaus on rasvamaksa. Se on niin yleinen, että puhutaan jo kansantaudista.

– Yli 45-vuotiaista aikuisista jo 20 prosentilla on rasvoittunut maksa, sanoo sisätautien erikoislääkäri Joni Suomi Terveystalosta.

Rasvamaksa jaetaan kahteen tyyppiin: ei-alkoholiperäiseen ja alkoholin aiheuttamaan. Yleisin rasvamaksan syy on ylipaino. Noin 50-vuotiaaksi rasvamaksa on yleisempi miehillä, mutta sen jälkeen suhde muuttuu.

– Vaihdevuosien jälkeen naiset kärsivät rasvamaksasta miehiä useammin. Menopaussiin asti estrogeeni suojaa jossain määrin naisten maksaa, sanoo professori, ylilääkäri Martti Färkkilä HUSin Gastroenterologian klinikalta.

Huolestuttavaa on yhä nuorempien lasten ja nuorten maksan rasvoittuminen.

– Se liittyy nimenomaan ylipainoon. USA:ssa lapsille on jouduttu jopa tekemään maksansiirtoja tulehdukselliseen rasvamaksaan liittyvän kirroosin takia, Färkkilä toteaa.

Myös diabetesta ja metabolista oireyhtymää sairastavilla on suurentunut riski saada rasvamaksa jota lisää vielä merkittävästi alkoholin käyttö.

Rasvamaksa voi tulla myös normaalipainoiselle, mutta 90 prosenttia sairastuneista on ylipainoisia. Erityisen haitallista on vyötärölihavuus.

Rasvamaksassa maksan soluihin kertyy rasvaa, jolloin ne eivät toimi normaalisti. Rasvamaksasta puhutaan, kun yli viisi prosenttia maksakudoksesta koostuu rasvasoluista.

Pitkittynyt rasvamaksa voi johtaa maksakirroosiin eli maksan arpeutumiseen, joka lisää maksasyövän riskiä. Se lisää myös riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin.

– Arviolta noin viidelle prosentille rasvamaksapotilaista kehittyy vakava tulehduksellisen maksasairaus, Suomi toteaa.

Ylipainon ohella toinen yleinen rasvamaksan aiheuttaja on runsas alkoholin käyttö.

Maksan kannalta turvallista alkoholikäytön rajaa ei ole.

– ”Turvallinen” määrä riippuu siitä, kenen kurkusta alkoholi menee alas. On ihan eri asia, kuinka paljon ylipainoinen diabeetikkonainen voi juoda verrattuna normaalipainoiseen terveeseen mieheen, Färkkilä sanoo.

– Naisilla enintään yksi alkoholiannos päivässä ja miehillä enintään kaksi voi maksan kannalta olla ok, jos määrä ei siitä viikonloppuisin kasva. Jokapäiväinen tissuttelu ei kuitenkaan ole millään tavalla kannatettavaa, vaan on parempi antaa maksan levätä välillä, Suomi sanoo.

Alttius maksan rasvoittumiseen vaihtelee perinnöllisistä syistä. Siksi kaikki vyötärölihavat tai runsaasti alkoholia juovat eivät saa rasvamaksaa.

Maksan rasvoittuminen ei ”tunnu” miltään eikä se välttämättä oireile mitenkään.

Useimmiten maksan kunto tulee ilmi verikokeessa: ALAT-arvo on silloin koholla. Toisaalta hyvä arvot eivät poissulje pitkällekään kehittynyttä maksasairautta

– Vaikka henkilöllä olisi riskikäyttäytymistä alkoholin suhteen ja hän on ylipainoinen, maksa-arvot voivat silti olla normaalit, Färkkilä sanoo.

Varsinaisesti rasvamaksa todennetaan kuitenkin ultraäänitukimuksella.

Kannattaako maksa-arvojaan tutkituttaa säännöllisesti?

– Jos on perusterve ja esimerkiksi kolmekymppisenä käy verikokeessa ja kaikki on ok, arvoja ei tarvitse tietyin väliajoin seuloa, Suomi näkee.

Rasvamaksan syntymistä voi ehkäistä terveellisillä elintavoilla.

– Normaalipaino, terveellinen ruokavalio, liikunta, tupakoinnin välttäminen ja alkoholin kohtuukäyttö vähentävät sairastumisriskiä, Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström sanoo.

Rasvamaksan hoito perustuu niinikään hyviin elintapoihin. Ensisijainen keino on painonpudotus. Hyvä uutinen on se, että rasva sulaa maksasta liukkaammin kuin ihon alta ja että maksa voi toipua täysin.

– Laihduttaminen vaikuttaa nopeasti maksan kuntoon. Jo viiden prosentin painonpudotus tuo metabolisia etuja, sisätautien erikoislääkäri Joni Suomi sanoo.

Laihduttamisessa ei kannata liioitella. Liian nopea ja voimakas laihtuminen saattaa päinvastoin lisätä maksan rasvoittumista.

Maksan terveyttä edistävä ruokavalio on sama kuin sydänystävällisen: paljon kalaa, kasviksia ja marjoja, vähemmän lihaa, eläinrasvoja ja suolaa sekä riittävästi täysjyväviljatuotteita.

Jos kyse on alkoholin käyttöön liittyvästä rasvamaksasta, juominen pitää lopettaa.

Pelkkään rasvamaksaan ei ole lääkehoitoa, mutta jos maksa on tulehtunut, sitä voidaan hoitaa lääkkeillä.