Tarttuuko hiv suojaamattomassa seksissä, jos lääkitys on kohdallaan? – Asiantuntijat kävivät läpi tautiin liittyviä väittämiä, joista moni on vanhentunut

Suomessa hiv on harvinainen sairaus, joka hoidetaan erikoissairaanhoidon puolella. Terveysasemilla, työterveyshuollossa ja opiskelijoiden terveydenhuollossa työskentelevät eivät useinkaan tapaa tartunnan saaneita tai potilaan hiv-positiivisuus ei tule asioidessa ilmi.

– Kun sairaus ei ole konkreettisesti läsnä arkipäivän työssä, tietämys hivistä on voinut jäädä muun tiedon jalkoihin. Terveydenhuollon ammattilaisten tietojen päivittäminen olisi hyvin tärkeää, jotta esimerkiksi testaukseen liittyvät kysymykset osattaisiin ottaa puheeksi, sanoo sairaanhoitaja Sanna Salo Hiv-säätiön ylläpitämästä Hivpointista.

Hiviin liittyvät ennakkoluulot ja väärät tiedot tulevat ilmi esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa. Salo kertoo tuoreita esimerkkejä hammashuollosta: hiv-positiivinen voi törmätä vaikeuksiin vaikkapa aikaa varatessaan.

– Yksityinen taho voi kieltäytyä hoitamasta hiv-positiivisia, tai sitten annetaan päivän viimeinen aika ja perustellaan ratkaisua sillä, että näin hygienia voidaan ottaa paremmin huomioon. Vaikka välineethän desinfioidaan jokaisen hoidettavan jälkeen.

Pahimmat hiviin liittyvät pelot ovat kuitenkin hälventyneet kehittyneen hoidon ansiosta. Yksi merkittävä edistysaskel tapahtui viime vuonna, kun kansainvälinen tutkimus osoitti, että hivin tarttuminen suojaamattomassa seksissä voidaan estää lääkkeillä.

Viime vuonna tuli markkinoille myös noin 50 euron hintainen kotitesti, jota voi tilata Hivpointin verkkokaupasta ja joistakin verkkoapteekeista.

Sanna Salon mukaan testauksissa olisi parantamisen varaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että hiv-testi tehtäisiin aina, kun asiakas pyytää seksitautitestausta terveydenhuollosta.

– Testiin pitäisi päästä myös anonyymisti ja muualla kuin omassa kotikunnassa. Aina hiv-testiä ei saa edes pyydettäessä, vaan tartunnan todennäköisyys arvioidaan hyvin pieneksi terveydenhuollossa. Asiakkaan tilanteesta ei voi tehdä oletuksia.

Lääkehoidon kehittyminen on parantanut hi-virusta (hiv) sairastavien elämänlaatua valtavasti. Harva tietää esimerkiksi, että lääkitty hiv ei tartu ihmisestä toiseen edes suojaamattomassa seksissä.

Hivistä liikkuu edelleen vanhentunutta tietoa ja ennakkoluuloja. Hivpointin asiantuntijat Anni Pätilä ja Sanna Salo vastaavat, ovatko seuraavat väitteet totta vai tarua.

Ihminen sai hivin harrastamalla seksiä apinoiden kanssa.

Tarua. Hi-virus (Human Immunodeficiency Virus) esiintyy vain ihmisillä.

Hiv-tartunta johtaa aidsiin, johon ihminen lopulta kuolee.

Osittain tarua, osittain totta. Hiviin on hyvä lääkehoito, joka pysäyttää hivin etenemisen. Hoitamattomana hiv-tartunta heikentää ihmisen puolustuskykyä ja johtaa aidsiin. Hiv ja aids eivät ole sama asia, eikä hiv johda aidsiin, mikäli hoito aloitetaan ajoissa.

Hiv tarttuu helposti suojaamattomassa seksissä.

Tarua. Muihin seksitauteihin, kuten klamydiaan, verrattuna hi-virus tarttuu heikommin.

Hivin voi saada suuseksissä.

Totta. Tartunnan riski on kuitenkin hyvin pieni verrattuna suojaamattomaan yhdyntään. Hiv-tartunnan riski on vain sillä osapuolella, joka saa eritteitä, kuten spermaa, suuhunsa.

Hiv tarttuu helpommin miesten välisessä seksissä kuin naisen ja miehen välisessä seksissä.

Tarua. Hivin tarttumiseen ei vaikuta sukupuoli vaan seksitapa. Anaaliyhdynnässä hivin tarttumisriski on suurempi kuin emätinyhdynnässä. Suurin hiv-tartunnan riski on anaaliseksin vastaanottavalla osapuolella.

Jos raskaana olevalla äidillä on hiv, se on myös syntyvällä lapsella.

Osittain tarua, osittain totta. Kun äidin hiv-tartunta on tiedossa raskausaikana, lääkitys suojaa lasta tartunnalta. Suomessa on syntynyt yli 300 tervettä lasta hiv-tartunnan kanssa eläville äideille. Ilman äidin lääkehoitoa tartunnan riski on olemassa.

Jos käyttää samaa injektioruiskua kuin hiviä sairastava, saa itsekin hivin.

Osittain tarua, osittain totta. Suonensisäisiä huumeita käytettäessä hiv voi tarttua yhteisten pistosvälineiden välityksellä, mikäli henkilö ei ole hiv-lääkityksellä. Suomessa tällaisia tartuntoja todetaan vain yksittäisiä, kiitos lääkityksen ja hyvin toimivien neulanvaihtopisteiden.

Hivin voi saada hyttysen puremasta.

Tarua. Hiv ei tartu hyttysten tai muiden eläinten välityksellä.

Hiv-testiin kannattaa hakeutua aina, jos on harrastanut satunnaista suojaamatonta seksiä.

Totta. Jos kondomi on jäänyt seksissä pois, on hyvä hakeutua seksitautitesteihin.

Hiv-testi kannattaa tehdä mahdollisimman pian riskitilanteen jälkeen.

Tarua. Hiv-testin tulos on luotettava, kun riskitilanteesta on kulunut vähintään kahdesta kolmeen kuukautta.

Hiviin ja aidsiin ei ole parantavaa hoitoa.

Totta. Hiv on krooninen sairaus, johon on tehokas lääkehoito. Lääkitys ei poista virusta kokonaan elimistöstä, mutta se laskee virusmäärän niin alhaiseksi, että ihminen ei sairastu aidsiin eikä hiv tartu eteenpäin.

Hiv-lääkkeet ovat kalliita, ja niillä on ikäviä sivuvaikutuksia.

Tarua. Suomessa hivin hoito on asiakkaalle maksutonta. Hiv-lääkkeet ovat yleisesti hyvin siedettyjä.

Hiviä sairastava pitää eristää muista potilaista sairaalahoidossa.

Tarua. Hiv ei vaadi mitään eristystoimenpiteitä.

Hiviä sairastava ei uskalla kertoa tartunnastaan muille.

Totta mutta toivottavasti tulevaisuudessa tarua. Hiv-tartunnan saaneet kokevat, että hivin kanssa elämisessä kaikkein vaikeinta on se, että muilla ihmisillä on väärää ja vanhentunutta tietoa hivistä ja siksi myös hiv-tartunnan saaneisiin kohdistuu ennakkoluuloja.

Hiv-tartunnasta pitää kertoa työnantajalle. Hiviä sairastava ei voi työskennellä esimerkiksi terveydenhuollossa tai lasten parissa.

Tarua. Hiv ei rajoita opiskelua tai ammatinvalintaa kuin harvinaisissa poikkeustapauksissa, eikä hiv tartu arkipäiväisissä työtilanteissa.

Hiviä sairastava syrjäytyy ja masentuu helposti.

Osittain totta, osittain tarua. Hiv-tartunnan kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Tartunnan saaneille on tarjolla sekä ammatillista että vertaistukea muun muassa Hivpointin ja Positiiviset ry:n kautta. Hivin ei tarvitse rajoittaa elämää millään tavalla.

Hiviä sairastava ei voi harrastaa suojaamatonta seksiä eikä suuseksiä.

Tarua. Laajojen tutkimusten mukaan lääkitty hiv ei tartu edes suojaamattomassa seksissä.