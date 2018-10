Tiedätkö oman luontaisen nukahtamisaikasi? – Jos et tartu tilaisuuteen, seuraava tulee vasta puolentoista tunnin päästä, muistuttaa unitutkija Markku Partinen

Huomenta. Nukuitko viime yönä hyvin vai pyöritkö hereillä tuntikausia? Jos nukuit huonosti, kuulut suureen suomalaisten uniongelmaisten ryhmään. Helsingin Uniklinikan professori Markku Partisen mukaan keskeinen syy unettomuudesta seuraavaan väsymykseen on unen arvostuksen puute.

Miksi suomalaisia väsyttää niin paljon?

Väsymyksellä voi viitata kolmeen asiaan, eli fyysisestä rasituksesta seuraavaan väsymykseen, uneliaisuuteen ja henkiseen uupumukseen. Suomalaisten väsymyksen taustalla on yleensä unenpuute. Ihmiset nukkuvat liian vähän eikä unen laatu ole tarpeeksi hyvää. Luontainen unentarve on jokaiselle yksilöllinen ja se on helppo itse tunnistaa. Keskimäärin unta pitäisi olla noin 8 tuntia, haarukan ollessa 6–9 tuntia vuorokaudessa. Toiset pärjäävät vain 5–6 tunnin unilla, mutta jos unentarpeesta vähennetään jatkuvasti tunti pois, se aiheuttaa kasaantuvaa univelkaa. Uni on arvostuskysymys ja unesta tingitään muiden asioiden takia.

Määrän lisäksi tärkeää on unen laatu. Syvää kakkos- ja kolmosvaiheen unta pitäisi olla yhteensä vähintään neljä tuntia, jotta aivot lepäävät. Torkkuminen ja kevyt pintauni eivät virkistä ketään. Moni ei pysty nukkumaan kunnolla stressin takia. Huolet nousevat herkästi mieleen yöllä.

Miten omaan unenlaatuun voi vaikuttaa?

Nukkumaan ei kannata mennä, jos ei väsytä. Sängyssä pyörimisen sijaan voi lukea tai pelata yksitoikkoista peliä, kunnes taas nukuttaa. Iso asia on ymmärtää päivän tapahtumien vaikutus nukkumiseen. Jos on paljon huolia, asiat saa yleensä pienemmiksi puhumalla. Juttukaverin puuttuessa ajatukset voi kirjoittaa päiväkirjaan. Tulevien päivien stressaavia asioita ei kannata miettiä illalla, muuten ne valvottavat yöllä.

Säännölliset iltarutiinit ovat tärkeitä. Meille jokaiselle kehittyy oma luontainen nukahtamisen aika, ja jos sen ohi valvoo, seuraava luonnollinen nukahtaminen tulee vasta 90 minuutin päästä. Siksi television katsominen illalla voi sotkea rytmin, jos ohjelma jatkuu ohi nukahtamisen ajan.

Sängyssä ei kannata lähetellä sähköposteja tai muita viestejä. Ne on parempi tehdä istuallaan toisessa huoneessa.

Lapsiperheissä loistavia iltarutiineja ovat iltapala, hammaspesu ja iltasatu. Säännöllistä rytmiä suositellaan nuorillekin. Alkuillasta voi harrastaa kevyttä liikuntaa, myöhään illalla ei ole järkevää syödä raskasta ruokaa.

Onko päiväunien nukkumisesta hyötyä?

Tutkimusten mukaan lyhyet päiväunet ovat suositeltavia. Yleensä sanotaan, että 15–30 minuutin päiväunet virkistävät. Yli kahden tunnin päiväunet eivät edistä terveyttä, koska niiltä herääminen kestää pitkään. Viikonloppuisin on hyvä nukkua vähän varastoon, mutta sunnuntaina ei kannata nukkua kauan päivällä. Se siirtää nukahtamisaikaa illalla ja sitten maanantaiaamuna väsyttää taas.

Kuinka paljon vuodenajoilla on vaikutusta väsymykseen?

Pimeys väsyttää monia, ja Suomessa kaamosväsymys on yleistä. Unitutkijat liputtavat kellonsiirtokeskustelussa vahvasti talviajan puolesta, koska aamuihin tarvitaan valoa. Kevätväsymystä on koululaisten keskuudessa tunnollisilla tytöillä, jotka tinkivät unesta kokeisiin päntätessään. Olen huolissani suomalaisesta koulu- ja työmaailmasta, jossa ihmisistä vedetään tehoja niin paljon irti, että uni kärsii.

Nukkuvatko suomalaiset muita eurooppalaisia huonommin?

Valitettavasti täällä kärsitään unettomuudesta enemmän kuin Keski-Euroopassa. Suomalaisilla on enemmän huolia ja miehillämme on paha tapa hoitaa unettomuutta alkoholilla. Suomalaisnaiset ovat urakeskeisiä verrattuna esimerkiksi espanjalaisiin, jotka laittavat perheen ja oman hyvinvoinnin uran edelle. Suomessa ja Islannissa syödään pohjoismaista eniten unilääkkeitä, vaikka niiden käyttö täälläkin on vähentynyt.

Miksi uni on ihmiselle niin tärkeää?

Ilman unta ei voi elää. Uni on aivoille ratkaisevan tärkeää lepoa ja huoltoa, jonka aikana haitalliset kuona-aineet poistuvat. Uni on tärkeää oppimiselle ja muistamiselle. Krooninen unettomuus on nykytutkimusten mukaan yleisin syy Alzheimerin taudin puhkeamiselle. Siksi lääkäreidenkin pitäisi aina kysyä, miten potilas on nukkunut.