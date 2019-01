Tipaton tammikuu haastaa nyt tissuttelun – "Älä kysy haluatko alkoholia, vaan tarvitsetko sitä"

On taas se aika vuodesta, kun moni vähentää alkoholinkäyttöä tietoisesti. Tipatonta tammikuuta eli kuukautta ilman alkoholia vietti viime vuonna 11 prosenttia niistä suomalaisista, jotka alkoholia käyttävät. Tieto selviää Ehkäisevä päihdetyö -yhdistyksen (Ehyt) teettämästä kyselystä.

Tänä vuonna Tipaton tammikuu -kampanjan teema on tissuttelu. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

– Tissuttelusta on jokaisella oma käsityksensä. Itse määrittelisin, että se on vähän huomaamatonta naukkailua, joka on tullut tavaksi ja jonka ajatellaan olevan harmitonta. Pientä mutta toistuvaa alkoholinkäyttöä, viestinnän asiantuntija Maaret Väkinen Ehytistä pohtii.

Mukana kampanjassa on nykyisin hyvinvointivalmentajana ja personal trainerina toimiva, toivakkalaislähtöinen Piia Koriseva. Hänen mielestään tissuttelussa liikutaan usein sellaisella rajalla, jossa ei enää ole selvää, hallitseeko ihminen alkoholia vai alkoholi ihmistä.

– Vaikka määrät pysyisivät pieninä, on huono asia, jos joka päivä odottaa, että tulisipa jo ilta ja saisi lasillisen. Tai jos muuten oppii palkitsemaan itsensä alkoholilla.

On hyviä perusteita kyseenalaistaa käsitys tissuttelun harmittomuudesta.

– Uniongelmat ovat yleisiä vähäisen mutta säännöllisen alkoholinkäytön aiheuttamia vaivoja. Ihmiset, jotka käyttävät ensin ihan tavallisia määriä alkoholia ja sitten vähentävät käyttöä, raportoivat usein unen paranevan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori Pia Mäkelä kertoo.

Mäkelän mukaan alkoholinkäytön vähentäminen on usein auttanut myös masennuksesta, ahdistuksesta tai vatsavaivoista kärsiviä. Kohtuullisenkin käytön vähentäminen pienentää myös riskiä sairastua sellaisiin syöpiin, joiden yksi aiheuttaja alkoholi on.

Pienillä määrillä alkoholia saattaa olla myös myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. Mäkelän mukaan alkoholinkäytössä ei voi kuitenkaan puhua turvallisista määristä.

– Ei ole sellaista alkoholinkäyttöä, joka olisi kaikille riskitöntä ja vaaratonta. Riskit ovat yksilöllisiä, ja yhden sairauden riski voi kasvaa samalla kun toisen ehkä vähenee. Viime vuonna julkaistiin laaja tieteellinen artikkeli, jossa todettiin, että ei ole sellaista alkoholinkäytön tasoa, jolla terveysriskien ja terveyshyötyjen yhteisvaikutus olisi parempi kuin täysraittius.

Väkinen pohtii, onko kulttuurissa tapahtunut muutos, joka lisää tissuttelua.

– Alkoholilla on nykyisin osa aika monessa tilanteessa. Esimerkiksi sosiaalisen median viinilasipäivityksistä voi nähdä, kuinka alkoholi on uinut osaksi arkipäiväistä olemista. Se on monelle seurustelujuoma ja palkinto.

Koriseva sanoo yllättyneensä työssään personal trainerina tissuttelun yleisyydestä. Asia tulee usein ilmi siinä vaiheessa, kun ihmetellään, miksi painon pudottaminen ei onnistu.

– Vaikka joisi vain yhden tai kaksi lasia päivässä, sekin vaikuttaa. Alkoholissa on kaloreita, ja kun keho polttaa alkoholia, se ei samaan aikaan polta rasvaa tehokkaasti. Maksaan kertyy rasvaa ja kehoon ylimääräistä nestettä.

Koriseva neuvoo kirjaamaan pienetkin annokset alkoholipäiväkirjaan, jotta käytöstä syntyisi todenmukainen kuva.

– Kysy itseltäsi, tarvitsetko alkoholia. Älä kysy haluatko sitä, vaan tarvitsetko sitä.