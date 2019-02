Työnantaja haukkui työnhakijan haastattelussa – hakija iski takaisin ja sai Twitterin puolelleen

Keskustelu työhaastattelujen stressaavuudesta ryöpsähti helmikuun alussa pikaviestipalvelu Twitterissä, kun 22-vuotias britti Olivia Bland tviittasi kauheasta työhaastattelukokemuksestaan. Blandin mukaan haastattelija nöyryytti häntä haastattelussa ja arvosteli kriittisesti Blandin henkilökohtaista elämää, joka ei liittynyt haettavaan työpaikkaan.

Haastattelussa oli muun muassa haukuttu Blandin musiikkimakua ja tämän vanhempia. Kaksi tuntia kestäneen ryöpytyksen jälkeen Blandille tarjottiin työpaikkaa, mutta hän kieltäytyi ja tviittasi sen sijaan kokemuksestaan. Tviitti muuttui viraaliksi, ja useat mediat tarttuivat aiheeseen.

Muitakin tapoja haastatella on

BBC:n mukaan kyseessä oli niin sanottu stressihaastattelu, jonka tarkoituksena on testata, kuinka haastateltava reagoi yllättäviin tilanteisiin. Joskus haastattelun tarkoituksena on nähdä, miten hakija pystyy ajattelemaan paineen alla tai selviää hankalista sosiaalisista tilanteista. Stressihaastattelun tarkoituksena ei kuitenkaan saa olla hakijan itsetunnon lyttääminen, eikä haastateltava saa halventaa työnhakijaa.

BBC:n haastattelemat asiantuntijat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö stressitestiä käyttää. Joidenkin mielestä stressaavien tilanteiden simuloinnista on hyötyä, mutta se ei saa mennä liian pitkälle. Yhtä tehokasta voi olla myös pyytää haastateltavaa kertomaan, millaisia stressaavia tilanteita hän on työssä kokenut ja miten niistä on selviydytty.

Nekin, joiden mielestä työhaastattelu saakin olla stressaava, myöntävät kuitenkin, että metodissa on riskinsä. Haastateltava saattaa pettyä yrityksen toimintakulttuuriin ja kertoa siitä muillekin, pahimmillaan koko maailmalle, kuten Blandin tapauksessa. Tviitin jälkeen yhtiö sai negatiivisen julkisuuden ryöpyn ja joutui esittämään julkisen anteeksipyynnön Blandille.

Blandin tapauksen tultua julkisuuteen ihmiset ympäri maailman ovat jakaneet kauheimpia työhaastattelukokemuksiaan sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi LinkedInissä.

Oletko sinä ollut kauheassa työhaastattelussa? Kerro kokemuksestasi jutun kommenteissa.