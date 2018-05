Äiti ja tytär samasta puusta

”Me ollaan niin samanlaiset. Ei meissä oikeastaan ole muuta eroa kuin ikä.”

Äiti ja tytär, Nina Saleva ja Annina Sutka kertovat olevansa kuin samasta puusta veistetyt. Haastatteluun tullessaan he ovat pukeutuneet toisistaan tietämättä samanhenkisesti – siniseen ja valkoiseen.

Puheessa pulppuaa sama iloinen helinä, jota höystää hersyvä nauru. Ninan paljastaa äänenpainoissa erottuva turun murteen aksentti.

Samanlaisuus toistuu elekielessä ja molemmat kertovat luottavansa vahvaan tunneälyynsekä työssä että sen ulkopuolella.

Nina Saleva kertoo, kuinka ihmiset ovat välillä hämmentyneet asioituaan peräkkäin äidin ja tyttären kanssa.

– Eräs asiakas kuvaili olevansa todella hämillään, ennen kuin kuuli, että olemme äiti ja tytär.

Yhteensattumien summaa on ollut myös Ninan ja Anninan hakeutuminen kiinteistönvälittäjiksi Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskukseen. Yhteinen nimittäjä sattumien takana on Janne Särkkä.

– Janne otti minut aikanaan Meritasta (Nordea) Huoneistokeskukseen ja myöhemmin, vuonna 2011 OP-Kiinteistökeskukseen. Samoihin aikoihin Annina muutti perheineen Vantaalta takaisin Jyväskylään ja työpaikka järjestyi, kun patistin soittamaan Jannelle, Nina yhteistä työhistoriaa purkaa.

Huoneistokeskuksen ja OP-Kiinteistökeskuksen välivuosina Ninan uraan ja elämään mahtuu enemmän käänteitä ja seikkailua kuin monen koko elinikään.

Huoneistokeskusta seurasi työ Sampo Pankissa, kunnes Danske osti sen. Siinä vaiheessa Nina pakkasi laukkunsa ja lensi Bangkokiin.

– Siellä vierähti kolme vuotta. Lomailin ja shoppailin – töitä ei olisi kannattanut tehdä satasen kuukausipalkalla. Takaisin tullessa haikailin töihin ja taas piti soittaa Jannelle…

Nykyisin Nina Saleva toimii OP-Kiinteistökeskuksessa myyntipäällikkönä.

Annina Sutkan tie OP-Kiinteistökeskukseen on ollut äidin polkua tasaisempi.

Annina on asunut lapsuutensa Jyväskylässä. Suoritettuaan Jyväskylän yliopistossa KTM-tutkinnon hän 25-vuotiaana muutti Helsinkiin, perusti perheen (kaksi poikaa) ja alkoi haikailla takaisin kotikaupunkiin.

Työpaikka järjestyi OP-ryhmästä – pari vuotta pankin puolella, viimeiset viisi vuotta OPKK:lla.

– Sain asuntosihteerin paikan, suoritin LKV-tutkinnon ja viime vuodenvaihteessa siirryin välittäjäksi, Annina kertaa uraansa.

Työssään hän on huomannut ja kokenut samat asiat kuin Nina-äiti.

– Kyse on paljon isommasta asiasta kuin myymisestä. Parhailla asiakastapaamisilla keskustellaan ihan muusta kuin asuntokaupasta. Asiakkaan kanssa syntyy yhteinen hyvä fiilis ja keskinäinen luottamus. Tunteja ei kannata laskea.

Nina kuuntelee tyttären vuodatusta innostuneesti. Juuri niin se on – myyminen on vähän kummallinenkin termi – kysymys on asunnonvaihtoon liittyvien pulmien ratkaisemisesta.

Nina myöntää, että tytär on joissakin asioissa askeleen edellä; korkeampi koulutus, uusi tekniikka, taito ottaa asioista nopeasti selvää. Äidin etu on kokemus – siinä ei voi oikaista.

Nina pystyykin vertaamaan alaa vuosien takaiseen.

– Asiakkaat ovat tietoisempia hinnoista ja oikeuksistaan. Myös reaktioherkkyys on kasvanut, mutta ei siinä määrin kuin uutisista voisi päätellä. Iltalehtien otsikoista tulee mielikuva, että valtaosaan kaupoista liittyy homehässäköitä. Oikeasti niitä on harvassa, Nina Saleva pohtii.

Äidillä ja tyttärellä on yhteinen urheilutausta, molemmat ovat menestyneet jalkapallossa. Annina oli ensimmäinen jyväskyläläinen tyttöjalkapalloilija, joka pääsi nuorten maajoukkueeseen vuonna 1998. Nina on valmentanut, toiminut Palloliiton valiokunnissa ja saanut toiminnastaan merkittäviä huomionosoituksia.

Molemmat asuvat omakotitalossa, Nina Muuramessa, Annina Mustalammella.

Vapaa-aikanaan Nina on innokas kalastaja – Muuratjärvestä nousee veden viljaa sekä verkoilla että talvisin pilkillä.